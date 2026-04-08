Úchvatné záběry, které člověk dosud neviděl. Astronauti udělali první snímky z odvrácené strany Měsíce
Čtveřice astronautů se po historickém průletu kolem Měsíce vrací domů. Přivezou snímky zatmění Slunce i detaily povrchu, které pomohou s mapováním.
Čtveřice astronautů z mise Artemis II se zapsala do historie tím, že překonala rekord v největší vzdálenosti člověka od Země, navíc teď NASA zveřejnila první snímky z jejich průletu kolem odvrácené strany Měsíce. Fotografie ukazující Zemi zapadající za měsíční horizont evokuje legendární snímek mise Apollo 8 z roku 1968. Tentokrát však astronauti Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch a Jeremy Hansen využili moderní technologii, která zachytila lunární topografii v dosud nevídaném detailu, jak informuje BBC.
Během sedmihodinového přiblížení se modul Orion dostal až na 6 550 kilometrů k povrchu. Unikátním zážitkem bylo zatmění Slunce pozorované přímo z vesmíru, které trvalo neuvěřitelných 54 minut. „Je to jako ze sci-fi, naprosto neskutečné,“ popsal úkaz astronaut Victor Glover. Kromě vizuálních vjemů plnila posádka vědecké úkoly: monitorovala sluneční koronu a mapovala oblasti u jižního pólu. Právě tam se předpokládá výskyt vodního ledu, což je klíčový zdroj pro budoucí základny.
Úspěch mise Artemis II je kritickým milníkem pro návrat lidí na měsíční povrch, který je v plánu s misí Artemis IV před rokem 2030. Aktuální let demonstruje schopnost NASA a jejích partnerů bezpečně operovat v hlubokém vesmíru. Po dokončení průletu se Orion vydal na čtyřdenní cestu zpět, která má vyvrcholit 10. dubna dopadem do Tichého oceánu.