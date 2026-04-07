Nejdále v historii lidstva. Mise Artemis II láme rekordy a fotky Země dělají nečekanou reklamu Applu
Čtyřčlenná posádka lodi Orion se dostala nejdále od Země v dějinách. Cestou k historickému milníku stihli astronauti udělat i několik fotek na iPhony.
Čtyřčlenná posádka mise Artemis II se nesmazatelně zapsala do historie dobývání vesmíru. V pondělí 6. dubna 2026 v 19:56 středoevropského času překonal modul Orion vzdálenost 248 655 mil od naší planety. Tím padl letitý rekord legendární mise Apollo 13 z roku 1970. Podle americké vesmírné agentury NASA se loď Integrity, jak ji posádka pojmenovala, dostala až do maximální vzdálenosti 252 756 mil, což je v přepočtu zhruba 406 771 kilometrů, než ji gravitace začala stahovat zpět k domovu.
Kromě technických a vědeckých milníků se však o misi v technologických kruzích mluví i v jiném kontextu. Astronauti totiž udělali reklamu společnosti Apple, kterou by si marketingové oddělení v kalifornském Cupertinu jen těžko zaplatilo. Jak informuje server MacRumors, NASA zveřejnila trojici unikátních snímků pořízených iPhonem 17 Pro Max přímo z paluby Orionu. Na fotografiích jsou velitel Reid Wiseman a specialistka Christina Koch, jak se dívají z okna kabiny zpět na modrou planetu.
Využití spotřební elektroniky v extrémních podmínkách vesmíru není úplnou novinkou, ale takto přímé zapojení nejnovějšího vlajkového modelu iPhonu budí pozornost. Server AppleInsider upozorňuje, že ačkoliv má posádka k dispozici řadu profesionálních vědeckých kamer, osobní zařízení astronautů slouží k zachycení unikátních momentů z jejich vlastní perspektivy. Data ze služby Flickr naznačují, že záběry vznikly hned druhý den mise pomocí přední TrueDepth kamery telefonu.
Posádku tvoří Američané Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch a Kanaďan Jeremy Hansen. Právě Hansen z paluby lodi Integrity vyslal k Zemi emotivní vzkaz v momentě, kdy překonali historický rekord. „Vzdáváme hold mimořádnému úsilí našich předchůdců. Volíme tento moment, abychom vyzvali tuto i příští generaci k zajištění toho, že tento rekord nebude mít dlouhého trvání,“ uvedl kanadský astronaut v oficiálním přenosu, který sledovaly miliony lidí.
Pro technologický svět a investory jde o jasný signál, že vesmírná ekonomika vstupuje do nové éry. Lori Glaze, zastupující administrátorka NASA, zdůraznila, že mise je příslibem návratu na povrch Měsíce, kde má vzniknout stálá základna. To otevírá obrovský prostor pro komerční partnery a technologické firmy, které se budou na výstavbě infrastruktury podílet. Program Artemis totiž cílí na vybudování udržitelných základen pro budoucí mise k Marsu.
V rámci mise došlo i na osobní gesta. Astronauti navrhli pojmenování dvou měsíčních kráterů – jeden nese název Integrity po jejich lodi, druhý byl pojmenován Carroll po zesnulé manželce velitele Wisemana. Tyto návrhy budou formálně předloženy Mezinárodní astronomické unii. Cesta domů vyvrcholí v pátek 10. dubna, kdy je naplánován dopad modulu do vln Tichého oceánu u pobřeží San Diega. Záchranné týmy následně vyzvednou astronauty pomocí vrtulníků a dopraví je na palubu lodi USS John P. Murtha.