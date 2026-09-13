Ukázalo se, že za peníze si koupíte všechno. Kromě diváků. Velkolepý saúdský projekt skončil krachem
LIV Golf spolykal miliardy ze saúdského fondu, diváky si ale nezískal. Teď má jen 15 milionů dolarů v hotovosti a až miliardu v dluzích.
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Pět miliard dolarů, tedy skoro 105 miliard korun. Přesně tolik během necelých pěti let spálil jeden z nejagresivnějších projektů v historii moderního sportu. Saúdskoarabský projekt LIV Golf, který se pokusil silou ropného kapitálu převzít nadvládu nad světovým golfem, tento týden oficiálně vyhlásil bankrot. Lize došly peníze, saúdský státní fond ji odstřihl od penězovodu a golfové hvězdy, které před pár lety zlákaly astronomické šeky, teď u insolvenčního soudu vymáhají výplaty. Jak se stalo, že pompézní sportovní revoluce skončila na dně?
Saúdskoarabský investiční fond (PIF), který disponuje majetkem v hodnotě stovek miliard dolarů, se rozhodl přibližně v roce 2021 naplno vstoupit do globálního sportu. Vedle nákupu fotbalového Newcastlu nebo pořádání zápasů boxu a Formule 1 měl být golf výkladní skříní. Cíl byl jasný: vytvořit konkurenci pro tradiční americkou sérii PGA Tour, přetáhnout nejlepší hráče planety a i díky tomu proměnit image Saúdské Arábie ve světě.
Pro představu: bylo to jako kdyby třeba do tenisu vstoupil nový, extrémně bohatý organizátor a oznámil, že vytvoří konkurenční okruh k ATP a WTA. Nejlepším hráčům by nabídl obrovské garantované peníze, aby opustili zavedený systém a hráli jeho vlastní turnaje.
Kouzlo saúdských petrodolarů fungovalo. Organizátoři nabízeli hvězdám částky, které nešly odmítnout. Hvězdný Jon Rahm dostal kontrakt na 300 milionů dolarů a třeba legenda Phil Mickelson na 200 milionů. Peníze dostávali bez ohledu na to, jak pak hráli. Tradiční golfový svět to těžce nesl, rodily se osobní nenávisti a hráči, kteří nabídce neodolali, čelili obvinění ze zmíněného sportswashingu, tedy že pomáhají režimu žehlit reputaci skrze sport.
Představa, že pokladna bude bezedná, se ale ukázala jako iluze. Důvod, proč se celý projekt zhroutil, byl vlastně neuvěřitelně prostý, protože selhal v tom nejdůležitějším. Nedokázal k obrazovkám přitáhnout diváky. A to zvlášť ve Spojených státech, klíčovém trhu.
Zatímco tradiční sportovní ligy žijí z prodeje televizních práv, která tvoří většinu jejich příjmů, saúdská liga paběrkovala. Příjmy z televizních vysílacích práv tvořily pouhých pět procent celkových příjmů. Turnaje, které měly připomínat spíše festivaly s golfem v pozadí, nezabodovaly. Obrovská investice zkrátka negenerovala téměř nic.
Zlom přišel letos na jaře, kdy Saúdům došla trpělivost. Fond PIF v dubnu oznámil, že po sezoně 2026 už LIV dál financovat nebude. Aby liga zvládla zbytek roku, v červnu jí ještě poskytl úvěr ve výši půl miliardy dolarů. Ani to ale nestačilo. Začaly se rušit turnaje, škrtat doprovodné koncerty a v září dostalo výpověď 90 procent veškerého personálu.
Když tento týden přistál u soudu v New Jersey návrh na bankrot, účetní knihy odhalily, že podniku zbývalo na bankovním účtu 15 milionů dolarů a na krku měl dluhy dosahující až jedné miliardy.
Největší absurditu celého příběhu ale odhalil až seznam věřitelů. Na samotném vrcholu figurují právě ty hvězdy, které do soutěže odcházely za balíkem peněz. Rahmovi dluží liga na zpožděných výplatách za poslední čtvrtletí 7,5 milionu dolarů, další velká tvář Bryson DeChambeau marně čeká na 5,8 milionu a pokračovat by se dalo dále.
Oproti obřím podpisovým bonusům se nejedná o velké částky, nicméně vzhledem k tomu, že LIV Golf žádá soud o kompletní zrušení hráčských kontraktů, hráčům hrozí, že z původně garantovaných peněz nedostanou podstatnou část.
Vedení soutěže se přesto snaží dělat, že jde jen o jakýsi ozdravný proces. Předkládá plán na vznik verze LIV 2.0, do které chce zapojit i hráče. Háček je v tom, že jejich garantované stamiliony mají definitivně padnout pod stůl a z golfistů by se stali jen společníci s akciemi v nejistém podniku.