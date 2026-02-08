Umělá inteligence má rozhodnout o vítězi olympijských her. Trénovala letošní favoritku na zlatou medaili
Americká snowboardová hvězda spojila síly s vývojáři z Google Cloud, aby pomocí pokročilé analýzy odhalila i ty nejmenší chyby ve své technice.
Snowboardová u-rampa je disciplína, ve které často víc než odvaha rozhodují milimetry, úhly a dojem. I na letošních zimních olympijských hrách v Miláně a Cortině d’Ampezzo ji budou sledovat tisíce fanoušků. Právě na pozadí tohoto sportu se přitom, možná trochu nečekaně, odehrává tichá technologická revoluce. Špičkoví závodníci začínají své výkony ladit pomocí umělé inteligence.
Mezi největší favoritky na zlato patří pětadvacetiletá rodačka z Kalifornie Maddie Mastroová. Elitní snowboardistka proslula svým ikonickým a náročným trikem „crippler,“ v podstatě gymnastickým kouskem, při němž po odrazu do vzduchu udělá salto vzad a otočí se o 180 stupňů. Své provedení po tisících opakování považovala za naprosto vybroušené.
Teprve hloubková analýza umělé inteligence zkušené snowboardistce ukázala, že k dokonalosti jí chybí ještě malý detail. Software, který začal americký olympijský tým letos testovat, při rozboru videozáznamu odhalil, že při doskoku mívá ruku mírně vykloněnou nad hlavou. V disciplíně, kde o vítězi rozhoduje nejen obtížnost triků, ale i estetika a čistota stylu, může právě taková drobnost znamenat rozdíl mezi zlatem a sledováním vítězného stupínku z převlékací kabiny. „Nikdy bych si toho nevšimla, kdybych AI nevyužila,“ řekla pětadvacetiletá sportovkyně deníku The Wall Street Journal.
Tým americké snowboardistky přitom dříve narážel na limity běžné techniky. Klasické videozáznamy z tréninků často trpěly špatnými úhly kamer a volné snowboardové oblečení úspěšně maskovalo skutečnou pozici těla pod látkou. Změnu přinesl až nový nástroj vyvinutý ve spolupráci Google Cloud a sportovního svazu U.S. Ski and Snowboard.
Systém, který zatím zřejmě nenese žádné oficiální jméno, využívá počítačové vidění z dílny Google DeepMind, jež dokáže v reálném čase mapovat lidskou postavu v trojrozměrném prostoru a čase. Software z tréninkových jízd okamžitě extrahuje data o rychlosti, úhlech rotace i přesném času stráveném ve vzduchu. Sportovci navíc s AI komunikují v přirozeném jazyce. Stačí se ho tedy prostřednictvím chatu zeptat, jak proběhl konkrétní pokus nebo co přesně změnit v technice nájezdu, a program obratem odpoví.
Technologický posun si pochvaluje i trojnásobný olympijský vítěz a snowboardová legenda Shaun White, který se na vývoji systému podílel. Podle něj jde o obrovský skok od doby, kdy byla videokamera jediným dostupným nástrojem pro analýzu. Viceprezident Google Cloud Oliver Parker potvrzuje, že naučit AI chápat fyziku a biomechaniku elitních sportovců v pohybu byla pro firmu priorita. Mastrová díky tomu optimalizovala nejen svůj odraz a rotaci, ale i čas strávený na sněhu mezi skoky, kdy musí nabrat maximální rychlost pro další trik.
Letošní italská olympiáda pro Mastroovou představuje vrchol sezóny, do které podle The Wall Street Journal nastoupila v životní formě. Po dominantním tažení světovým pohárem v loňské sezoně, kdy získala Křišťálový globus a porazila svou největší rivalku, rovněž pětadvacetiletou členku amerického týmu Chloe Kimovou, ji čeká strhující souboj.
Nasazení umělé inteligence má sportovkyni dodat rozhodující výhodu, kterou k pokoření dvojnásobné olympijské šampionky Kimové potřebuje. Pokud se projekt osvědčí, plánuje U.S. Ski and Snowboard technologii zpřístupnit širší sportovní komunitě, čímž by mohl demokratizovat špičkový trénink i pro talenty bez přístupu k nejdražším expertům.