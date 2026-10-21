Umělá inteligence zprznila milované české dílo. Nechutná drzost, komentují AI slop tvůrci známých her
Vytvořili oblíbené a úspěšné hry jako Machinarium, Samorost, Chuchel či Pilgrims. Teď čeští vývojáři z Amanita Design čelí AI slopu.
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Díky poctivému řemeslu vybudovali z Česka světoznámou značku. Teď ale museli sledovat, jak jejich dílo sežvýkala, spolkla a v pochybné podobě zase vyplivla ven umělá inteligence v rukou cizí firmy. Samozřejmě bez jejich svolení. Vývojáři milovaných českých her se nyní proti zneužití své práce ostře ohradili.
„Vyznání lásky mají být psaná ručně. Tohle vypadá odporně a nemá to nic společného s námi ani s naším řemeslem.“ Docela ostrá slova, co říkáte? Ale veskrze pochopitelná, když se podíváte, od koho a proč vzešla. Pochází totiž od českého videoherního studia Amanita Design, tedy tvůrců her, které spojují herní řemeslo s až uměleckým přístupem. A hlavně ruční tvorbou. Třeba vytvořením videohry z papíru či s nádhernou kreslenou grafikou.
Vždyť kdo by neznal půvabné počiny jako Samorost, Chuchel, Phonopolis nebo Machinarium – hry, které prodávají miliony kusů po celém světě a firmě vedené Jakubem Dvorským přihrávají desítky milionů korun ročně. Jenže právě posledně zmíněná videohra o roztomilém robotu Josefovi se nyní stala nejnovějším terčem umělé inteligence. Bez svolení a vědomí českého studia.
Machinarium vzala americká společnost Nura Studios, jež se specializuje na tvorbu videa pomocí umělé inteligence. A oblíbenou hru s nezaměnitelným a kouzelným provedením proměnila skrz AI na animovaný seriál. Údajně jako „vyznání lásky“ či „milostný dopis“ tvorbě Amanity. Ve skutečnosti ale s klasickými příznaky nehezkého AI slopu. A především k rozhořčení českých tvůrců.
„Ta drzost nakrmit umělou inteligenci obsahem z Machinaria, vytvořit AI slop animaci a nazvat to milostným dopisem,“ okomentovali spolu s poznámkou citovanou v úvodu čeští vývojáři zneužití své hry. „Už jsme si zvykli na to, že AI modely jsou nakrmené prací talentovaných autorů bez optání a kdekdo si teď generuje obrázky a videa, která z té práce těží. Čert to vem, o to teď nejde. Tady máme ale nový level, kam tu hranici posuneme,“ přidal jeden z amanitích vývojářů David Šemík.
Tou novou úrovní naráží na skutečnost, že Nura Studios nejsou žádní anonymní podvodníci z Číny, kteří by si nelámali hlavu s právy a duševním vlastnictvím. Je to kalifornská firma založená veterány nejen videoherního průmyslu. Její šéf Sylvio Drouin například patřil mezi důležité osobnosti společnosti Unity, autora stejnojmenné herní technologie, kterou pro tvorbu her využívá nespočet velkých i malých firem. Třeba právě i Amanita Design.
„Vygenerují si reklamu na svůj vlastní produkt, tedy hnusné animované filmy, a necítí ani stopu po problematickém chování,“ říká Šemík. „Zneužijí práci někoho jiného a nakonec se pod to někdo nezapomene podepsat jako ‚created by‘. Celý problém pak geniálně vyřeší tak, že to vlastně není zneužití značky, ale projev lásky k původnímu dílu. Mohli by zkusit prodávat tmavě hnědou limonádu, a z lásky ke Coca-Cole si lepit na lahve její logo, brzy by jistě pochopili, kde je problém. Ani za zeptání jim to nestálo,“ dodává.
Jestli Češi proti zneužití své videohry chystají konkrétní kroky, nebo prozatím zůstanou jen u veřejného odsouzení – které se mimochodem dostalo i k poznámce u příspěvku od Nura Studios na sociální síti X –, redakce CzechCrunche zjišťuje. Smutná situace je o to pikantnější, že české studio jen před pár dny světu představilo nové Machinarium, pokračování své historicky nejúspěšnější hry.
„Machinarium je naše jednoznačně nejsilnější značka napříč platformami. Prvního dílu jsme prodali už přes šest milionů kusů,“ uvedl pro CzechCrunch zástupce studia Lukáš Kunce. Machinarium 2 na Steamu si už teď můžete přidat do seznamu přání. První díl mimochodem patří mezi tiutuly, které českým vývojářům přihrály už pět „nezávislých Oscarů“. A o tom, že v Amanitě dávají před AI přednost ruční práci, svědčí i jejich poslední videohra Phonopolis, kterou vyrobili z papíru.