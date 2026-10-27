Útok na Warhorse Studios. České tvůrce hitu Kingdom Come zasáhli hackeři. Je to vážný incident, říká ředitel
„Pro Warhorse Studios i pro všechny zasažené se jedná o vážný incident,“ říká šéf Warhorse Studios Martin Frývaldský.
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České videoherní vývojáře z Warhorse Studios zasáhl těžký kybernetický útok. Firma, jež stojí za dvojicí herních hitů ze série Kingdom Come: Deliverance a pracuje na dvou nových hrách, potvrdila neoprávněný přístup do svých systémů i k interním datům.
Jejich práce je veskrze digitální – a proto je náchylná k digitálním útokům. Právě jeden takový dnes českou firmu zasáhl. „Pro Warhorse Studios i pro všechny zasažené se jedná o vážný incident,“ říká výkonný ředitel studia Martin Frývaldský. Autoři dvojice videoher z českého středověku potvrdili, že hackeři získali přístup do firemních systémů i k firemním datům.
„Naší bezprostřední prioritou je zabezpečit systémy, zjistit plný rozsah narušení a podniknout veškeré nezbytné kroky k ochraně našich zaměstnanců, partnerů i naší komunity,“ dodává Frývaldský. „Na řešení této situace vynakládáme veškeré potřebné kapacity a prostředky,“ uvádí ředitel firmy s tím, že Warhorse spolupracují s experty na kyberbezpečnost na dalším zabezpečení firmy i na vyšetření a vyhodnocení situace. Do řešení incidentu jsou zapojeny i příslušné orgány.
Povahu útoku ani další detaily firma nekomentuje. „Další informace sdělíme, jakmile to bude z naší strany zodpovědně možné,“ uvádí pouze Frývaldský. Warhorse Studios v současnosti pracují na dvou hrách. Jednou je nové dobrodružství značky Kingdom Come – vývojáři specificky používají tento slovní obrat, nikoliv zmínku o třetím díle –, další je titul zasazený do fantasy Středozemě známé z Pána prstenů.
Warhorse patří do skupiny Embracer, jež drží práva na zpracování Tolkienova díla. U žádné z novinek nicméně už nefiguruje spoluzakladatel a někdejší kreativní ředitel Daniel Vávra, jenž se věnuje filmu Kingdom Come. V Embraceru každopádně patří česká firma vedená Martinem Frývaldským mezi nejsilnější subjekty.
Warhorse před pár týdny oznámili velice úspěšný rok, od loňského dubna do letošního března utržili 1,9 miliardy korun se ziskem 733 milionů. V předchozím účetním období, do něhož spadaly i zhruba dva měsíce po vydání Kingdom Come 2, zaznamenali 2,7 miliardy s miliardou zisku. Už v létě studio oznámilo šest milionů prodaných kusů KCD2.
Události kolem českého studia navíc připomínají aktuální osud Grand Theft Auto VI, zřejmě tu nejočekávanější videohru všech dob. V posledních měsících její vývojáře zasáhlo několik vážných útoků. S blížícím se listopadovým vydáním GTA VI se roztrhl pomyslný pytel s úniky dat a informací včetně záběrů ze zjevně hratelné verze hry. Vývojáři ze studia Rockstar Games a vydavatelé z Take-Two Interactive kvůli skupině vystupující pod názvem Cyberleek dokonce požádali soud o předání informací od Microsoftu a Discordu.