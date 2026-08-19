Velký únik GTA VI. Hackeři kvůli pomstě vypustili do světa záběry z nejočekávanější hry všech dob
Grand Theft Auto VI opět čelí únikům informací. Tentokrát se leakeři zahalují slovy o boji proti hamižným korporacím.
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Už teď je jisté, že vydělá miliardy. Ale tvůrci nejočekávanější hry na světě Grand Theft Auto VI musí ještě před vydáním řešit nepříjemné starosti. Hackeři do světa totiž vypustili záběry ze hry – plné detailů, které si vývojáři GTA VI schovávali na velkolepé odhalení příští týden. Údajně jako pomstu za hamižné praktiky velkých korporátů.
Datum vydání GTA VI je naplánováno na 19. listopadu, už 27. srpna ale studio Rockstar Games chystalo pokračování slavné série pořádně představit na speciálním streamu na Netflixu. Jenže hackerská skupina vystupující pod jménem CyberLeek nyní ve značném předstihu odhalila videa údajně ukazující samotnou hratelnost hry, jež vyhlížený titul přibližují jako žádná z dosud oficiálně vydaných ukázek. A prý je za jejich ilegálním činem protest a poselství.
Hackeři svůj krok popisují jako odplatu za to, že Rockstar Games, respektive jejich vlastník a videoherní vydavatel Take-Two Interactive se rozhodl GTA VI vydat pouze v digitální podobě. I když si koupíte fyzickou krabici, nadprůměrně drahou hru si budete muset stáhnout. „Vydavatelé by se měli mít na pozoru. Pokud CyberLeek dosáhne na Rockstar, nikdo není v bezpečí. Tohle je vzkaz všem velkým korporátům: Chovejte se slušně, nebo budete příští cíl,“ přidali k záběrům ze hry.
Pravost uniklého obsahu – či jestli je vůbec odrazem aktuálního stavu hry – vývojáři logicky nepotvrdili, videa na sociálních sítích nicméně začala zjevně díky zásahu zástupců Take-Two mizet. Některé herní magazíny jako PC Gamer či Kotaku přesto a navzdory přinejlepším ošemetné situaci neváhaly leaky analyzovat a svým čtenářům zevrubně popisují dosud neodhalené informace o Grand Theft Auto VI.
Pro Rockstar nejde o první podobný incident. Už v roce 2022 vynesl britský teenager na veřejnost více než devadesát videí z rané fáze vývoje, dokonce i první oficiální trailer poté unikl dřív, než jej vývojáři sami plánovali ukázat. Ani podobné situace však nic nezmění na tom, že GTA VI bude pro Take-Two opět zlatý důl. Jen pátého a zatím posledního dílu z roku 2013 se prodalo přes 220 milionů kopií a tvůrcům přinesl tržby přesahující deset miliard dolarů.