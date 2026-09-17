Už podruhé prodal svou firmu, ale nechtěl jen investovat. Tak zůstal a celý byznys nově řídí z Madridu
Zakladatel společnosti Roger Adam Šoukal popisuje, proč se z Brna přestěhoval do Madridu a proč mu přišlo nerozumné zůstat jen u investic.
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Před rokem a půl, když oznamoval prodej své firmy do rukou Britů, s úsměvem říkal, že to není transakce, po které bude dva roky ležet na pláži. Ne že by mu to takový deal, který firmu ocenil na střední stovky milionů korun, nedokázal zajistit. Adam Šoukal ale věděl, že má před sebou spoustu práce, aby vše běželo, jak má. Navíc si už dříve ověřil, že samotné investování bez byznysového adrenalinu ho nenaplňuje. Proto zakladatel brněnské fintechové společnosti Roger zůstává ve firmě i po prodeji celé firmy. A stěhuje se do Madridu.
Roger vznikl v roce 2013 a od začátku dělá jednu věc: vykupuje firmám faktury s dlouhou splatností a prodává je investorům, bankám a fondům. V roce 2020 do něj vstoupila Komerční banka se čtvrtinovým podílem a na začátku loňského roku firma oznámila prodej stoprocentního podílu britské skupině Orbian, která se globálně věnuje financování dodavatelských řetězců, tedy velmi podobnému byznysu jako Roger, jen v trochu jiné části trhu a ve větších číslech.
Teď česká firma oznamuje další změny. Vedení českého trhu předává zakladatel Adam Šoukal kolegům a sám se v roli šéfa Rogera a zároveň jednoho z vrcholných manažerů celého Orbianu zaměří na mezinárodní expanzi obou firem. Svůj čas bude nově dělit mezi Brno a Londýn, mezi nimiž v posledních měsících často pendloval, a Madrid, kam se s rodinou trvale přestěhoval. Z hlavního španělského města bude řídit rozvoj celé skupiny v jižní Evropě.
Stejně velký byznys, jen v jiné měně
„Už zase můžu být naplno ponořen do byznysu jako takového,“ usmívá se při telefonickém rozhovoru na trase Madrid–Praha čtyřicetiletý Adam Šoukal. Naráží tím na náročné období během transakce. „Měli jsme komplexní akcionářskou strukturu, která zahrnovala venture kapitálový fond, strategického investora i Komerční banku. Strukturování celé akvizice jsem věnoval hodně času a pozornosti, aby dopadla dobře pro všechny strany,“ doplňuje. Klíčové smlouvy se dotahovaly předloni o Vánocích, pak se půl roku řešily regulatorní záležitosti. Definitivně se transakce uzavřela loni na začátku léta.
Britská skupina Orbian financuje korporace s obratem od tří miliard eur (přes 70 miliard korun) výše, typicky kotované na burze nebo s vydanými dluhopisy. Brněnský Roger se proti tomu obvykle pohybuje u firem, jako jsou Notino, Datart nebo Alza. V regionálním měřítku jde o velké hráče, kteří své tržby počítají v desítkách miliard korun a Roger je díky své specializaci na e-commerce umí obsloužit. Všechny poptávky, které spadají do této velikosti, tak v rámci partnerství s Orbianem už teď míří automaticky do Brna.
Firma přitom podle svého zakladatele roste o střední desítky procent v objemech profinancovaných faktur i v marži. Čísla obou firem vypadají podobně, jen každé v jiné měně: zatímco Britové mají pod správou aktiva za zhruba pět miliard dolarů (přes 100 miliard korun), Roger je na čtyřech miliardách korun. Brněnská firma letos plánuje profinancovat faktury za více než 20 miliard korun, Orbian počítá s 20 miliardami dolarů.
„Dobré výsledky a růst jsou dané tím, že se můžeme plně soustředit na náš hlavní byznys. Orbian nám k tomu dává prostor i zázemí,“ říká Adam Šoukal a vysvětluje, proč je Roger pro Orbian tak zajímavý, i když je jeho byznys zatím o dost menší. Britská firma vznikla na konci 90. let jako platforma SAP a Citibank, které ji během dotcom bubliny prodaly. Její systém je velmi robustní a zvládne napojit obry typu Siemens. Je ale stavěný pro jinou velikost klientů než tisíce dodavatelů se zápočty a vratkami, jak tomu je třeba v e-commerce a rychloobrátkovém zboží.
„Orbian se logicky soustředil na segment, pro který je jeho systém stavěný. Proto koupili Rogera, abychom společně pokryli i druhou část trhu,“ popisuje Šoukal. Jeho firma pak do skupiny přináší ještě další výhody. Roger umí financovat faktury vydané i přijaté, takže se s Orbianem dobře doplňují, má vlastní vývojový tým v Brně, který teď dělá stále víc práce i pro mateřskou skupinu, a je jedinou regulovanou entitou v celé struktuře. Licenci platební instituce, kterou Roger získal od České národní banky, tak nyní může využívat celá skupina Orbian, protože je to uvnitř skupiny provozně efektivnější.
Jsi zvyklý na adrenalin a zápřah, a když to najednou nemáš, ne každý to zvládne dobře.
S Orbianem přitom Roger jednal už v roce 2020, v té době ale dal přednost Komerční bance. „Tehdy jsme hledali silné lokální jméno, likviditu a dosah ke klientům. To všechno nám Komerční banka přinesla a hodně nám to pomohlo,“ hodnotí Adam Šoukal. „Bylo to dobré pro nás i pro Komerční banku a s Orbianem jsme se pak potkali ve správnou chvíli. Obojí dávalo smysl přesně tak, jak se to stalo.“ Zakladateli Rogera přitom deal s Komerční bankou, v rámci něhož prodal část svého podílu, ukázal ještě úplně jinou věc, která jeho další rozhodování ovlivnila.
Sám dobře znal příběhy jiných zakladatelů, kteří kompletně prodali své firmy a pak řešili, co nejen s nabytým kapitálem, ale také s časem. „Jsi zvyklý na nějaký adrenalin, na nějaký zápřah, a když to najednou nemáš, ne každý to zvládne dobře,“ říká s odkazem na zkušenosti některých svých kolegů. Rozhodl se proto v byznysu dál zůstat, mimo jiné i kvůli tomu, že pořád vidí velký prostor, jak může Rogeru pomoct růst.
Pro Šoukala v tomto ohledu bylo důležité i to, že v rámci transakce získal minoritní podíl v celé skupině Orbian. Patří tak mezi několik jejích vrcholných manažerů a má přímý vliv na její další směřování, byť už zdaleka ne tak velký jako dříve v Rogeru. „Kdybych měl všechny své vydělané peníze jen vložit do nějakého akciového indexu, byl bych asi hodně nervózní. Mnohem radši jsem akcionářem byznysu, na který mám vliv, je dostatečně globální, dobře rozkročený a poměrně rezistentní proti vlnám,“ vysvětluje.
Sám už prý není v Orbianu nijak smluvně vázaný, motivuje ho ale právě minoritní podíl. „Některé věci jsou náročnější, ale mám tam podíl, tak se na ně dívám jinak. Je to i moje věc a opřu se do toho naplno,“ říká s úsměvem a odkazem na častý scénář při podobných transakcích, kdy zakladatelé prodají celou svou firmu a pak jsou ještě několik let vázáni pracovat pod novými majiteli, aby například dosáhli na nasmlouvané bonusy nebo celou kupní cenu.
„Tohle teď vůbec neřeším a naopak jsem nadšený, že díky našemu nastavení teď mohu operovat právě z Madridu,“ podotýká Šoukal. Jih Evropy dává smysl z byznysového pohledu, vše ale shodou náhod zaklaplo i pro samotného šéfa Rogera. Madrid totiž velmi dobře zná. V roce 2007 tu jako student v rámci programu Erasmus strávil semestr na Universidad Politécnica de Madrid a naučil se španělsky.
Hlavně vycestujte
Právě kombinace angličtiny, španělštiny a praxe z jedné z auditorských firem velké čtyřky mu později otevřela dveře do londýnské pobočky Banco Santander, kde poznal problém dlouhých splatností faktur a kde se zrodil nápad na Rogera. Pro dnešní studenty má tak jednoznačný vzkaz. „Chtěl bych apelovat na to, že odjet do cizí země a naučit se další jazyk je strašně důležité – jinak by tohle nebylo možné,“ říká a hned doplňuje, že trochu zaprášenou španělštinu musí ještě dopilovat, ale rychle mu naskakuje zpět.
Na španělský trh se přitom Orbian intenzivně dívá už delší dobu a Šoukal se tam díky tomu dostal k řadě jednání. Kontakty na trhu z nich zůstaly. Během jeho prověřování si tak nejen oťukal, že španělštinu ještě úplně nezapomněl, ale hlavně si uvědomil, jak dobře se zemi ekonomicky daří – a jaký potenciál tam může pro byznys jeho firem být.
„Dneska v Evropě každý desátý job, který vznikne, je ze Španělska,“ uvádí s odkazem na tvorbu nových pracovních míst. Když projíždí Madrid na kole, vidí, jak se staví nová infrastruktura, a město mu podle jeho slov připomíná Londýn v letech 2011 a 2012, kdy tam sám pracoval a cítil podobný puls. „A když něco roste, znamená to, že bude potřeba pracovní kapitál,“ dodává.
Na otázku, zda už nosí spíš dres Orbianu než Rogera, odpovídá pragmaticky. Rozhoduje velikost klienta – u globálních kótovaných firem s miliardovými obraty v eurech častěji vytáhne vizitku Orbianu, u ostatních tu s Rogerem. Samotný byznys se přitom podle něj nemění. „My jsme věrní pořekadlu ‚ševče, drž se svého kopyta‘. Kupujeme kvalitní pohledávky za dobrými dlužníky a prodáváme je do bank a private credit fondů. To je naše mantra a žádný úkrok stranou od nás nelze očekávat,“ zdůrazňuje.
Aby se mohl věnovat Evropě, předává český trh Ondřeji Machačovi, který ve firmě pracuje sedm let, stará se o její největší klienty a zároveň řídí Českou fintechovou asociaci. Nastupuje do pozice country manažera. „Mně to umožní věnovat více energie rozvoji Rogera v Evropě a využití jeho produktů v rámci globálního portfolia skupiny Orbian,“ dodává Šoukal.