Už žádné tabu! Sam Altman chce, aby ChatGPT uměl i erotiku. Bezpečně a jen s dospělými
Chatbot, který měl pomáhat s prací, míří do intimní zóny. OpenAI potvrdilo, že ChatGPT brzy zvládne i sexting s ověřenými dospělými uživateli.
Sam Altman, šéf OpenAI, oznámil, že ChatGPT se naučí sexting, tedy vést sexuálně laděné konverzace s ověřenými dospělými uživateli. Novinka má přijít v prosinci, kdy OpenAI spustí ověřování věku. „Až plně zavedeme ověřování věku a princip ‚k dospělým se chovejme jako k dospělým‘, umožníme i věci, které byly dřív zakázané, třeba erotické chaty pro ověřené dospělé,“ napsal Altman na X.
Jde o zásadní obrat ve filozofii OpenAI. ChatGPT byl dosud známý tím, že odmítal jakékoli sexuální či intimní téma. Firma to vysvětlovala snahou chránit zranitelné uživatele a vyhnout se situacím, kdy by si lidé s umělou inteligencí vytvářeli nezdravé emocionální vazby.
Teď ale Altman tvrdí, že OpenAI dokáže lépe rozpoznat, kdy jde o rizikové chování a kdy prostě o přirozenou lidskou konverzaci. Právě proto se prý firma může posunout k uvolněnějšímu přístupu, a to včetně digitální intimity. Zůstává ale řada otázek: Jak přesně bude fungovat ověřování věku? Půjde jen o textové zprávy, nebo i o tvoření hlasu a obrazu? Dle čeho se novou funkci bude chatbot učit? A hlavně, dokáže AI bezpečně zvládnout něco tak osobního, jako je lidská sexualita?
Krok však přichází ve chvíli, kdy erotika a AI už dávno nejsou tabu. Například společnost Elona Muska xAI spustila flirtující 3D modely v aplikaci Grok, zatímco populární startup Character.AI má miliony uživatelů, kteří se svými virtuálními partnery tráví i hodiny denně.