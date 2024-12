V Česku postrádal designový nábytek, tak na něm postavil svůj byznys. Do Karlína přinesl španělský styl

Uložit 0

Stejně jako dnes zákazníkům nedělá žádný problém nakupovat online obuv či oblečení, už dávno se nezdráhají kupovat na internetu i nábytek. To dokládá mimo jiné úspěch e-shopu Designovynabytek.cz, který za necelých deset let své existence vyrostl na stamilionové obraty. Jeho zakladatel Petr Mudra jej celou dobu staví na stejné filosofii: dát zákazníkovi co nejvyšší kvalitu týkající se nejen zpracování, ale i designu a stylu. Letos se společnost rozhodla otevřít svou vůbec první kamennou prodejnu. Lze ji navštívit v pražském Karlíně, kde otevírá dveře do světa španělského designu plného jemných tónů a přírodních materiálů. Nenese jméno e-shopu, ale název španělské značky Kave Home.

Psal se rok 2015 a na české e-commerce scéně začala vznikat řada online obchodů s nábytkem. Jeden takový si založil i Petr Mudra. Mezi stávajícími e-shopy totiž nebyl žádný, který by nabízel sortiment odpovídající jeho požadavkům, tedy nábytek s kvalitním designem. „Přišlo mi, že v českých obchodech si zákazník, který hledá vyšší kvalitu a něco stylovějšího, prostě nemá šanci vybrat. Chtěl jsem přinést možnost výběru, aktuální trendy a něco, co i mně osobně strašně chybělo,“ vysvětluje.

Rozjel proto e-shop jednoduše pojmenovaný Designovynabytek.cz, který se zaměřil na designové a zároveň dostupné kousky. „Při výběru produktů nehledíme jen jedním směrem ani se nesoustředíme na jediný styl, který je právě v kurzu. Naším cílem je vytvořit komplexní a dynamické portfolio výběrových produktů a designových značek napříč styly i trendy,“ vysvětluje majitel e-shopu. „Nebojíme se do nabídky přidat ani extravagantnější kousky, které třeba nepředstavují mainstream, ale svého právoplatného zákazníka nadšeného do designu mají.“

Na tomto přístupu staví od samotných začátků, které byly občas trochu divoké. Coby milovník designu z Nizozemska a Dánska Mudra nejdříve zamířil za tamními dodavateli. A jak sám říká, pro malý e-shop z Plzně s pár lidmi v kanceláři se jednalo o výzvu. „Chtělo to trochu odvahy a nenechat se odbýt. Po odmítnutí jedním dodavatelem, o kterého jsme tehdy hodně stáli, jsme v podstatě z hodiny na hodinu nasedli do auta a jeli do Holandska zkusit projednat spolupráci osobně,“ vzpomíná. Tehdy v Nizozemsku se podařilo udělat dojem a spolupráce se značkou funguje dodnes.

Význam domova

Jako pro řadu jiných e-shopů bylo i pro Designový nábytek zlomové období pandemie covidu, a to v pozitivním smyslu. Lidé si podle Mudry během karantény začali uvědomovat význam domova a jeho prostředí. „Díky covidu jsme se definitivně zbavili nálepky začínajícího e-shopu nejen pro běžného zákazníka, ale také v B2B sektoru,“ říká. „Významnou část našich zákazníků tvoří profesionálové z oboru – hlavně bytoví architekti a designéři – a pak také firmy i developerské společnosti, které chtějí ve veřejných a komerčních prostorech něco víc, než je běžný standard a průměr.“

Díky růstu poptávky během pandemie se firmě otevřely dveře k větším zakázkám, na e-shopu se objevila řada nových značek a nastal ten správný čas pro další rozvoj. Mimo rozšíření nabídky služeb a funkcí internetového obchodu se začala formovat i myšlenka na první vlastní kamennou prodejnu.

„Ač si to jako majitelé e-shopů možná nechceme přiznat, kamenná prodejna či showroom je něco, co v zákaznících znatelně posiluje důvěru. Další rozvoj a posun na vyšší level je bez retailu v jisté fázi možný jen velmi těžko. Kamennou prodejnu tedy vnímám jako přirozený vývojový stupeň online podnikání,“ vysvětluje obchodník s designovým nábytkem s tím, že český zákazník možnost prohlédnout si zboží v prodejně oceňuje.

Foto: Designový nábytek Nábytek pracuje s jemnou barevnou škálou a přírodními materiály

Pro řadu z nich je podle zakladatele e-shopu nákup nábytku investicí na roky dopředu a část z nich jej vnímá coby prostředek sebeprezentace. Jak ovšem jedním dechem dodává, je tu i skupina, která prostě chce bydlet hezky, ale kvalitu na prvním místě střídá funkčnost a také cenová dostupnost.

V nově otevřené prodejně by si na své měly přijít obě skupiny. „Do našeho portfolia se snažíme vybírat kvalitní designové produkty za dostupné ceny, takže pro našeho zákazníka kvalita i design jistě prioritní jsou,“ říká Petr Mudra.

Zároveň vysvětluje, proč se rozhodl otevřít prodejnu na rušné ulici, a nikoliv ve velkém obchodním domě. „Chtěli jsme v Čechách podpořit trochu to, co je vidět v zahraničí – návrat kamenných prodejen a obchodů z odlehlých nákupních zón do center a ulic měst. Ač samozřejmě velká nákupní centra mají své výhody, odlákala lidi z městských ulic, které dlouho zely prázdnotou,“ vysvětluje rozhodnutí, proč v dubnu otevřel pobočku na Rohanském nábřeží v Karlíně.

800 metrů čtverečních španělského designu

Kdo by hledal nad dveřmi prodejny stylizovanou korunku loga Designového nábytku, nepochodil by. Místo ní tu svítí jméno značky Kave Home, díky které se na velkorysé ploše 800 metrů čtverečních rozprostírá ukázka umu španělských designérů. Mudra u značky, která podle něj patří na e-shopu k nejoblíbenějším, vyzdvihuje jednoduchost designů a klidnou, harmonickou estetiku. „Pro Kave Home je také typická jemná barevná škála a přírodní materiály. Je to takový ‚divoký‘ a velmi útulný minimalismus, který, zdá se, českého zákazníka oslovuje,“ dodává.

Lidé si mohou v prodejně prohlédnout a vyzkoušet nejoblíbenější produkty z e-shopu a také novinky z kolekcí pro domov a zahradu. Sortiment se často mění, aby zákazník při každé návštěvě objevil něco nového. K dispozici jsou zde také interiéroví stylisté a vzorníky materiálů a látek čalounění pro pohovky, křesla či jídelní židle, do kterých tu nahlížejí i profesionálové z řad architektů, designérů, developerů a firem. „Rádi bychom, aby se prostor stal místem pro setkávání s našimi klienty a partnery nad jejich projekty. Jsme schopni vyvzorkovat a prezentovat produkty nabízené na Designovynabytek.cz,“ dodává Mudra.

V nabídce firmy jsou i značky specializující se ryze na kancelářský nábytek nebo takový, který je vhodný pro komerční prostory typu kavárny, restaurace a hotely. Díky úzké spolupráci s firmou ARBYD je společnost také schopna zajistit atypický nábytek pro menší i větší projekty, a to včetně vlastní montáže a dopravy.

Samotná prodejna v neposlední řadě funguje také jako výdejna e-shopu, který pro Designový nábytek stále zůstává hlavním prodejním kanálem. Společnost, která v loňském roce dosáhla obratu 200 milionů korun, chce tuto částku letos navýšit na 260 milionů, což se dle aktuálních čísel nejspíše podaří splnit. Skrz e-shop ročně prodá vyšší tisíce kusů nábytku. Největší zájem je o větší zboží, jako jsou sedací soupravy.

E-shop aktuálně funguje v České republice a Maďarsku a jeho tým je schopný dopravit zboží i na Slovensko. Sem chce značka v příštím roce expandovat naplno, stejně jako na další evropské trhy. Potenciál vidí na východě, nicméně podle šéfa společnosti bude vše záležet na vývoji geopolitické situace v regionu a přístupu Evropské unie.

Jak ale sám dodává, pro e-shop teprve vše začíná. „Firma roste a daří se jí. V minulém roce jsme se stali součástí rodinného holdingu Living M-group, SE. Díky tomu jsme se stali kapitálově silnější a stabilnější, což nám otevřelo dveře k dalšímu nezbytnému rozvoji, ale také k mnohem větším a náročnějším projektům a zakázkám,“ uzavírá zakladatel Designového nábytku.