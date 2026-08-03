V Česku točí miliardy ročně, jsou všude, a přesto nenápadní. Chceme být jedničkou nákupů mimo potraviny, hlásí
Polská skupina LPP, pod niž spadají známé módní značky, dál obsazuje Česko. V posledních letech roste o desítky procent a otevírá desítky prodejen.
Reserved, Cropp, House, Mohito, Sinsay. Tyhle módní značky najdete v nákupních centrech napříč celým Českem, ale i jejich pravidelní zákazníci někdy neví, že všechny spadají pod polskou skupinu LPP. Její byznys přitom u nás rychle roste, konkrétně z 2,2 miliardy v roce 2020 na loňských 7,5 miliardy – a i u takového růstu si zachovává ziskovost. „Naší dlouhodobou ambicí je, aby se Sinsay stal volbou číslo jedna pro nákupy zákazníků mimo potraviny,“ líčí Tomáš Pítr, country manager skupiny pro Česko.
„Nemáme pocit, že by zákazníky trápilo, odkud jsme. Rozhodují se především podle nabídky, ceny a nákupní zkušenosti. Zároveň vnímáme, že evropské kořeny i dlouhodobá přítomnost na trhu posilují naši důvěryhodnost,“ hodnotí Pítr, jenž řídí na zdejší poměry v módním retailu relativně velký byznys: kromě mnohamiliardových obratů odpovídá za více než 1 500 zaměstnanců a síť více než 230 obchodů.
K této pozici se přitom dostal relativně netradičně. „Přes jobsy,“ směje se dvaačtyřicetiletý manažer. Od loňského května má na starost rozvoj českého byznysu LPP, jehož základy v roce 1991 v Gdaňsku položil Marek Piechocki. Dnes skupina působí celkem na 47 trzích s pobočkami od Londýna po Taškent. S jejími akciemi se obchoduje na varšavské burze cenných papírů a její valuace se aktuálně pohybuje kolem 220 miliard korun. Patří také do indexu WIG20, dvacítky největších společností dané burzy.
Do Česka LPP naplno vstoupilo v roce 2003, když v brněnské Olympii otevřelo první prodejnu značky Reserved. Dnes česká pobočka, o niž se z pražské centrály stará tým asi 75 lidí, tvoří ve skupině po domácím Polsku čtvrtý největší exportní trh – za Ukrajinou a Rumunskem. „Zdravé soupeření a popichování mezi country manažery jednotlivých zemí samozřejmě funguje, ale v dobrém smyslu. Všichni koukáme před sebe a sledujeme stanovené plány,“ popisuje Pítr. Před ním a jeho týmem těchto plánů leží hodně, byť se všechny dají shrnout jedním slovem: expanze.
„Jeden směr tvoří brandy Reserved, House, Mohito a Cropp, u kterých už máme trh z velké části saturovaný a pokrytý. Myslíme si, že až na pár míst jsme všude tam, kde máme být,“ říká Pítr s tím, že firma pořád řeší optimalizaci a smysluplnost jednotlivých lokalit, zvětšení nebo naopak zmenšení prodejních ploch či příležitosti pro relokace.
„Pokud se bavíme o expanzi, ta je převážně spojená se značkou Sinsay,“ pokračuje Pítr. Brand, který LPP představilo v roce 2013, byl původně zaměřený na módu pro dospívající dívky. Po velké změně konceptu v roce 2019 ale poslední roky obsluhuje také muže i děti a nabízí také bytové dekorace, hračky či zahradní sortiment. „Dnes už je třicet až čtyřicet procent prodaného zboží mimo oděvní artikly. Hezky se to propojuje, naše nabídka a propozice se zkrátka potkává s poptávkou trhu,“ je přesvědčený.
Zatímco značky Reserved, House, Cropp a Mohito skupina soustředí zejména do větších nákupních center a větších měst, se Sinsay vstupuje do menších regionálních měst se zhruba deseti tisíci obyvateli. To jde ruku v ruce s lokálním developmentem, kdy v Česku ročně vzniká mezi patnácti až dvaceti novými retail parky, jež se staví převážně mimo největší aglomerace a představují pro LPP vhodnou destinaci.
„Náš výhled a přesvědčení je, že v Česku existuje prostor pro zhruba dvě stě plus prodejen značky Sinsay. Tam teď cílíme,“ poodhaluje plány. Rychlý růst má logické limity a firma propočítává návratnost každé investice. A i přes tento fyzický rozmach hraje pro celou skupinu kritickou roli e-commerce, která aktuálně generuje čtvrtinu zdejších tržeb, napříč pěti značkami šlo v posledním roce o necelých 1,9 miliardy korun.
LPP už online a offline svět ale de facto nerozděluje. „Oba tyto světy propojujeme a dáváme lidem volnost. Necháváme na zákazníkovi, ať se sám rozhodne, jestli nakoupí v kameni, nebo si z kanceláře objedná online, nechá si to doručit domů nebo vyzvedne na prodejně. Je to zkrátka na něm. Nejsme jediná retailová firma, která nad tím takto uvažuje,“ přibližuje Pítr.
A jak vidí budoucnost firmy? V té nejbližší očekává, že skupina letos v Česku překoná hranici osmi miliard korun v tržbách. „Tím, že český trh už je etablovaný a jsme zavedená značka, zdvojnásobení asi tolik pravděpodobné není, i když bychom se mu nebránili,“ usmívá se Pítr, jenž při expanzi naráží na dlouhodobé trable, které trápí obecně všechny zdejší obchodníky – nedostatek lidí.
„Chceme spíše, aby byl náš růst dlouhodobý a udržitelný,“ pokračuje. „Výzev před námi je ale hodně. S tím, jaké máme další plány, se tu rozhodně nudit nebudeme,“ uzavírá Pítr.