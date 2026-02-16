V Dejvicích bude vlak stavět pod zemí. Díky tomu bude přímý přestup na metro a na povrchu zeleň
Nové snímky ukazují, jak bude vypadat stanice Praha-Dejvice. Projekt za miliardy korun propojí železnici s metrem i parky.
Správa železnic odhalila první vizualizace budoucí podzemní stanice Praha-Dejvice, která se stane klíčovým uzlem modernizované trati spojující Masarykovo nádraží s Letištěm Václava Havla a Kladnem. Projekt, na němž se architektonicky podílelo studio Monolot a dh architekti, počítá s přesunem vlakové dopravy pod povrch. Nové nádraží se posune blíže ke stanici metra Hradčanská, čímž cestujícím zajistí přímý přestup na linku A a zároveň uvolní prostor pro rozvoj urbanisticky cenného území v centru Dejvic.
Investice do tříkilometrového zahloubeného úseku z Výstaviště, jehož je stanice součástí, se má podle posledních zveřejněných odhadů vyšplhat na 7,66 miliardy korun. Stavba by měla odstartovat v roce 2027, letos má být vypsáno výběrové řízení na zhotovitele. „Ve Stromovce zajedete pod zem a přes podzemní stanici v Dejvicích a ražené tunely pod Střešovicemi vyjedete až ve Veleslavíně,“ popsal loni pro portál Zdopravy.cz rozsah prací Daniel Dlubal ze Správy železnic.
Technické řešení muselo vybalancovat blízkost tunelového komplexu Blanka, což se nakonec podařilo díky kompromisnímu odstupu. Odstranění povrchové trati přinese benefit pro obyvatele Prahy 6 v podobě zániku železničních přejezdů. V původní stopě kolejí vznikne takzvaná zelená radiála – klidová zóna určená pro pěší a cyklisty, která plynule propojí Letenské sady se Stromovkou. Celkové dokončení navazujícího úseku do Veleslavína, pro který již úřad vydal kladné stanovisko EIA, je naplánováno na horizont roku 2030.