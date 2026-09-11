V digitální agentuře vyhořel. Na vesnici pak dostal nápad oživit křížovky, dnes je luští i dvacátníci
Po deseti letech v digitálu se vrátil grafik Miroslav Skočdopole k papíru. Jeho křížovky ZENZEN luští tisíce lidí napříč generacemi.
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Když se řekne křížovka, většina lidí si vybaví to samé: zábavu pro babičky, sešit z trafiky formátu A4 na nejlevnějším papíře, s designem, který se za celá desetiletí prakticky nezměnil. Není proto divu, že mladší generaci tahle zábava moc neoslovuje a pokud snad ano, podobný sešit si rozhodně nezabalí na dovolenou ani do práce. „Klasické křížovky jsou takové, jaké jsou. Nerad haním cokoliv vizuálního, ale nejsou úplně nejhezčí. Je to devadesátkový produkt, který se zasekl a beze změny pokračoval až do současnosti,“ říká grafický designér Miroslav Skočdopole, který stojí za projektem křížovek ZENZEN.
Miroslav Skočdopole dělal deset let v digitální agentuře weby, aplikace a brandy, mimo jiné třeba pro Národní muzeum, Zonky, BikeFlip nebo Direct pojišťovnu. Agenturní prostředí ho ale po letech přestalo naplňovat, cítil že potřebuje kreativní restart. Proto dal výpověď a pustil se do nápadu, který mu v hlavě ležel už roky: udělat křížovky, za které se člověk stydět nemusí. Po odchodu z práce se navíc přestěhoval na vesnici a měl prostor a čas se nápadu věnovat. „Měl jsem na wishlistu, že chci udělat něco fyzického, co budu moct držet v ruce a říct si, že jsem to stvořil z ničeho.“
Ke křížovkám ho přivedl otec, vášnivý luštitel. „Když jsem se blížil k třicítce, tak jsem k tomu přičuchnul a začal jsem taky luštit hodně,“ vzpomíná. A jak už to bývá, jakmile se člověk něčemu začne věnovat, začne si toho i více všímat. Zjistil, že luští spousta lidí z jeho okolí, jenom se s tím nikdo moc nechlubí.
„Je to trochu guilty pleasure. Lidi se za to stydí, protože je to zprofanované jako babičkovská záležitost,“ popisuje a dodává, že luštění je přitom skvělá možnost, jak se na chvíli trhnout od digitálního světa, zapojit hlavu a přitom relaxovat. „Došlo mi, že je vlastně škoda, jakou mají křížovky pověst. Rád bych to změnil a udělal je znovu cool nebo prostě přístupné mladším generacím.“
Otázka byla, jak to celé uchopit. Skočdopole věděl, že nechce udělat další verzi toho, co už na trhu je. Na nápad ho paradoxně přivedl dárek od mámy. Když zjistila, že se „potatil“ a začal luštit, chtěla mu k Vánocům udělat radost. „Dostal jsem třísetstránkovou A4. Koukám na to a říkám si: ‚Co s tím teď budu dělat? Když si to budu chtít vzít na dovolenou, budu potřebovat ještě jeden kufr,‘“ říká s úsměvem Skočdopole. V tu chvíli měl jasno: musí to být malé, kompaktní, do kapsy.
Došlo mi, že je vlastně škoda, jakou mají křížovky pověst. Rád bych to změnil a udělal je znovu cool.
Nejtěžší část však bylo vymyslet obsah. Klasický křížovkářský slovník je totiž plný výrazů, které mladší generace nezná: politici, dávno zapomenuté herečky i různé zkratky. Rozhodl se proto postavit vlastní, novodobý slovník úplně od nuly.
„Pustil jsem se do sbírání slov a s tím, že si slovník prostě postavím svůj vlastní. S moderními a současnými výrazy. Ať jsem byl kdekoliv, měl jsem otevřené poznámky v mobilu a psal jsem si slova, hovorové, slangové, normální výrazy,“ vypráví pro CzechCrunch. Nasbíral 2 000 slov, řekl si, že to stačí, nechal si je od kamaráda programátora převést do formátu pro generátor křížovek. Ten spustil a čekal, že bude mít první křížovky.
„Jenže generátor svítil celý červeně. Slov bylo málo na to, aby vůbec poskládal smysluplnou křížovku. Přidal jsem, už jsem jich měl 5 000, to už mi něco vygenerovalo, ale bez jakékoliv tajenky. Použitelné to začalo být až kolem 12 000 slov. Dnes jich máme v novodobém slovníku přes 30 000 a pořád doplňujeme. Nová slovíčka ale do slovníku mohou přidávat i ostatní luštitelé prostřednictvím našich stránek,“ vysvětluje Skočdopole.
První díl křížovek mu i tak trvalo vytvořit kolem roku, než vymyslel koncept, grafiku a dal dohromady slovník. A i když speciální generátor odvede kus práce, každá křížovka projde ještě ruční kurátorskou fází. „Z těch klasických je cítit, že se s tím vůbec nemažou, máte v jedné křížovce desetkrát nějaké iniciály, je to jednotvárné. Za každou naší křížovkou je kus práce, aby to ty lidi pořád bavilo luštit,“ doplňuje.
Vedle klasických výrazů najdete ve slovníku osobnosti z popkultury, influencery a youtubery, jména, která rezonují s dnešní generací. Nechybí hovorové a slangové výrazy včetně těch nejnovějších, od slay přes trolit po banger. Nebo hravější otázky typu: Nemesis Janka Rubeše na 8 písmen.
Cíl je udržet rovnováhu. „Snažím se, aby to bylo vyvážené mezi jednodušší zábavou a něčím sofistikovanějším, co člověka obohatí. Aby to byl únik od obrazovek, ale zároveň aby u toho lidi nehloupli,“ vysvětluje.
ZENZEN měl premiéru na Papírfestu v listopadu 2025. Do té chvíle ale Miroslav Skočdopole vlastně netušil, jestli o křížovky bude vůbec někdo stát. „S prvním výtiskem navíc přišlo i spoustu fuckupů, ale je to živý produkt, který stále vylepšujeme a každým dotiskem ladíme k dokonalosti,“ přiznává. Přesto zájem o křížovky předčil jeho očekávání.
S prvním výtiskem přišlo i spoustu fuckupů, ale je to živý produkt, který stále vylepšujeme a každým dotiskem ladíme k dokonalosti.
Ihned po Papírfestu a spuštění e-shopu začaly chodit první objednávky a zájem měly i různé pražské podniky a bookstory, které výtisky křížovek nabízely ve svých provozovnách, jako například karlínská Etapa. Po čase se tak náklad vyprodal a bylo zapotřebí udělat dotisk, kterých od té doby proběhlo několik. Nyní vychází nový díl křížovek a další jsou v přípravě.
Celkově se zatím prodaly vyšší tisíce kusů. Počáteční investice do fyzické výroby se podle Skočdopoleho vrátila, pokud nepočítá vlastní odvedený čas. Vedle e-shopu jsou křížovky fyzicky na řadě míst, v šesti prodejnách v Praze (mimo jiné Czech Design Shop, Page Five, Artmap), ve třech v Brně, dále v Liberci, Plzni i Táboře.
Cena je vyšší než u klasických sešitů. Je to dáno papírem, tiskem, ale i ručně šitou vazbou. „Nechtěl jsem, aby to byl laciný sešitek sešitý drátkem za pár korun.“ Ručně šitou vazbu dělá pražský knihař Vladimír Rak, který se právě na tento specifický druh vazby zaměřuje. To ho ale zároveň limituje i ve velikosti jednotlivých nákladů. „Ale nechci slevit z kvality jenom kvůli kvantitě,“ doplňuje Skočdopole.
Po čase ho začaly oslovovat i firmy, zda by jim udělal tematicky laděné křížovky nebo křížovky podle brandingu či slovníku klienta. Chystá se díl s pražským institutem IPR o urbanismu a architektuře, spolupracoval se značkou sportovního oblečení Kinoko i s Vogue, pro nějž vytvořil novodobou křížovku do novin na Design Week. „Dělali jsme ale křížovku třeba i na svatbu,“ doplňuje Skočdopole.
Časem by rád, aby právě křížovky byly jeho hlavní obživou, prozatím tržby rostou, ale i tak Skočdopole dělá design i pro několik klientů. „Přináší to lidem přesně to, co jsem chtěl, pocit odpojení od digitálního světa,“ říká a poznamenává, že vyluštění tajenky je super offline zdroj dopaminu. „Pořád mi asi nedochází, že se něco takového povedlo, ale fotky od luštitelů a zpětná vazba mě vždycky utvrdí v tom, že to lidi opravdu baví a dává jim to smysl. A to jsme teprve na úplném začátku,“ dodává.