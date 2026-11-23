V Indonésii učila děti nevyměnit půdu za mobil, v Česku získala ocenění za přínos ve finanční gramotnosti
Zakladatelka Yourchance Jana Merunková pomáhá mladým z dětských domovů obstát v dospělém životě. Stála i za výukou o penězích v českých školách.
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Rybářská vesnice na indonéském ostrově Lombok. Kolem rozestavěných hotelových resortů a čerstvě položené zámkové dlažby se ještě procházejí buvoli, zatímco místní rodiny často netuší, jakou skutečnou hodnotu má jejich půda – a tak ji klidně vymění za nový chytrý telefon. Právě sem vyrazila Jana Merunková učit tamní mládež základy hospodaření s penězi, tvorbu rozpočtu i to, jak se uplatnit na trhu práce. Zážitky z dvoutýdenní mise pak sepsala do knihy Mise Lombok a jedna z jejích tehdejších studentek dnes dokonce studuje vysokou školu v Česku.
Pro zakladatelku obecně prospěšné společnosti Yourchance šlo o přirozené pokračování práce, kterou rozjela už dávno předtím doma. Společně se svým týmem pomohla prosadit povinnou výuku o penězích na českých základních i středních školách a za dlouhodobý přínos v této oblasti získala Cenu guvernéra České národní banky. Kořeny toho všeho vidí už v dobách svého dospívání.
„Rebel jsem byla už na střední škole. Vždycky jsem někoho nebo něco hájila a byla něčí hlas. Když v listopadu 1989 přišla revoluce, bylo mi necelých patnáct a v prváku jsem na dveře školy přitloukala prohlášení o stávce,“ vzpomíná Merunková. „Stejně tak se v projektech neptám, proč něco nejde, ale kde je napsané, že to nejde. A když připustíme, že to jde, tak už si to vyžádá jen nějaký čas a úsilí,“ dodává.
Od vyhoření k neziskovce
V devadesátých letech psala vzdělávací pořady v soukromé televizi a po pár letech založila svou první neziskovou organizaci, která jedenáct let vydávala pohádky pro neslyšící a nevidomé děti. Později přidala novou profesi – koučink vrcholového managementu. „Myslela jsem, že to je můj směr – kombinace komunikativnosti, empatie, zájmu o lidi i tahu na výkon. V náročném byznysovém tempu jsem ale narazila na vlastní limity a skončila vyhořením. Když jsem jednoho dne neunesla ani tužku, dal mi lékař na výběr mezi hospitalizací a tříměsíčním absolutním klidem,“ popisuje.
V životě jsme dostaly skvělé šance, zatímco kolem je spousta mladých lidí, kteří takovou příležitost neměli.
Následující léto strávila Jana Merunková na kolečkových bruslích při cestách podél Vltavy. Tehdy přehodnotila, kudy dál, a v roce 2010 společně s kamarádkou založila organizaci Yourchance.
„Cítily jsme, že jsme samy v životě dostaly skvělé šance, které jsme využily, zatímco kolem je spousta mladých lidí, hlavně z dětských domovů, kteří takovou příležitost neměli. Řekly jsme si, že jim s tím pomůžeme, především skrze finanční gramotnost a podporu při vstupu do dospělosti. Od začátku jsme to přitom chtěly stavět s byznysovou disciplínou – s popsanou vizí, procesní strukturou a CRM systémem v době, kdy velká část neziskového sektoru fungovala na papíře a v tabulkách,“ vypráví.
Původní plán byl učit finanční gramotnost děti v dětských domovech. Rychle se ale ukázalo, že mladí lidé odcházející z ústavní výchovy nepotřebují jen přednášku o sestavování rozpočtu, ale kompletní záchytnou síť, která v Česku chyběla. „Stačí si představit krátce dospělého mladého muže, který za sebou s jednou taškou v ruce zavře dveře dětského domova. Už mu nebude krýt záda teta vychovatelka. Kdo mu poradí, až za pár týdnů bude řešit spoustu běžných věcí v životě poprvé sám? Jak vyjde s penězi? Bez dobrého rodinného zázemí stačí jediná chyba nebo nečekaný výdaj a velmi snadno spadne do dluhů,“ vysvětluje Merunková.
Dala proto dohromady expertní tým a společně postavili projekt Začni správně. Ten mladým dospělým pomáhá s bydlením, prací, právním servisem i kaucemi na nájem, které se po řádném odbydlení mění v dar. Samostatný život už díky němu nastartovalo přes 250 mladých lidí.
Mám obrovský respekt ke každému, kdo se dokázal postavit na vlastní nohy – třeba ke klukovi, který se vyučil truhlářem.
„Nechceme sbírat jen třešničky na dortu a chlubit se těmi, kteří to dotáhli na vysokou školu. Mám obrovský respekt ke každému, kdo se dokázal postavit na vlastní nohy – třeba ke klukovi, který se vyučil truhlářem, dělá poctivou práci rukama, zvládne se uživit a postará se o vlastní rodinu,“ říká Merunková. Právě takové příběhy navíc každoročně zviditelňuje prostřednictvím ocenění Bílá vrána.
Z práce v terénu postupně vyrostl druhý klíčový pilíř činnosti Yourchance – Finanční gramotnost do škol a rozvoj podnikavosti. Společně s kolegyní Kateřinou Lichtenberkovou se Merunková podílela na tvorbě národní strategie a standardů výuky, díky nimž je finanční vzdělávání od roku 2013 povinnou součástí osnov na základních i středních školách. Vydaly metodiku pro učitele Finančně gramotná a podnikavá škola, 13 let pořádaly celorepublikovou soutěž Rozpočti si to! a v Česku koordinují světovou iniciativu Global Money Week.
V oblasti prevence a rozvoje mladé generace navíc Yourchance dlouhodobě spolupracuje se společností Allwyn, která také podporuje projekty zaměřené na kritické myšlení a zodpovědný přístup ke hraní. Jana Merunková působí jako poradkyně ve společném výzkumném projektu Allwynu a vysoké školy Newton University Prague, jenž mapuje přístupy generace Z k hazardnímu hraní, vnímání rizika a k sebekontrole.
Třetí velký pilíř vznikl bezprostředně po vypuknutí války na Ukrajině. Protože organizace už dříve spolupracovala na projektu v Charkově, Merunková okamžitě spustila program Vítej v Česku. Prošlo jím přes 4 500 lidí – pomohl se začleňováním dětí do škol a nabídl i kurzy podnikání, ze kterých vzešly reálné firmy ukrajinských žen.
„Díky mezinárodním vystoupením a dalším spolupracím máme zájemce o replikaci našich metodik implementace finanční gramotnosti ze třinácti zemí,“ říká Merunková. Přestože Yourchance spravuje několik projektů a jako registrované nakladatelství vydává vlastní publikace i knižní rozhovory, Merunková k řízení přistupuje pragmaticky a otevřeně mluví o tom, jak by si přála, aby v tuzemsku fungovala firemní filantropie.
„Jsem lídr. Mám vize, ale mluvím jazykem byznysu a chci dárcům ukázat posun, měřitelné výsledky. Zároveň se snažím kultivovat vztah s dárci. Dar není směna – když někdo daruje, třeba i firma, nemá za to očekávat PR kampaň a seznam míst, kde bude mít logo. Vhodná prezentace partnerství by měla být benefitem, ne podmínkou spolupráce. Dárce by měl chtít primárně osobní podíl na společenské změně,“ uzavírá Merunková.