V Japonsku postavili chatu ve tvaru obřího Poké Ballu. Ubytování ale není pro každého
Třímetrová koule stojí u jezera na ostrově Hokkaidó a uvnitř nabízí kruhovou postel, chytré osvětlení i výhled na krajinu.
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Fanoušci Pokémonů mají v Japonsku šanci vyzkoušet si, jaké to je spát přímo uvnitř obřího Poké Ballu. Na břehu jezera u města Tomakomai na severním ostrově Hokkaidó vyrostla nepřehlédnutelná červenobílá koule o průměru tří metrů, která slouží jako netradiční hotelový pokoj zasazený přímo do přírody.
O neobvyklou stavbu se postarala japonská luxusní síť Not a Hotel společně s tvůrci mobilní spánkové aplikace Pokémon Sleep. Firma běžně staví exkluzivní vilové rezidence s předními světovými architekty, tentokrát se ale její interní tým zapojil do oslav 30. výročí značky Pokémon, a to poněkud neotřelým způsobem.
Kapsle je tvořena dvěma akrylátovými polokoulemi a vstupuje se do ní posuvnými dveřmi, které po zavření přesně kopírují zakřivený tvar. Interiéru dominuje kruhová matrace pro dva hosty. Aby prostor nepůsobil stísněně, velkou část stěny tvoří zakřivené okno s přímým výhledem na jezero. Nechybí klimatizace a součástí kapsle je také koupelna, jejíž obklady barevně odkazují na Snorlaxe, Pokémona proslulého svou zálibou ve spánku.
Velkou roli hrají uvnitř moderní technologie. Hosté si na připraveném iPadu zvolí svého nejoblíbenějšího Pokémona, a jakmile se v pokoji zhasne, chytrý systém přizpůsobí barvy a atmosféru v místnosti charakteru vybrané postavy. Propojený kruhový monitor nad postelí navíc po celou dobu pobytu promítá pokémoní grafiku.
Oproti běžným hotelům má ale tento projekt zásadní háček: v současnosti si v něm běžný turista nocleh nekoupí. Jedinou cestou je speciální soutěž v rámci aplikace Pokémon Sleep. O hlavní výhru navíc mohou soutěžit jen plnoletí Japonci. Všichni účastníci, kteří splní předepsané podmínky, získají také kód na herní předměty, nocleh ale může vyhrát jen deset vylosovaných dvojic. Ty v objektu stráví jednu noc s večeří i snídaní.
Během trvání soutěže objekt není volně přístupný veřejnosti, nenajdete ho na žádném rezervačním portálu a do soukromého areálu se nelze přijet podívat ani osobně. Zda se v budoucnu otevře i pro klasické komerční rezervace, zatím autoři neprozradili.