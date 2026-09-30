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V Japonsku postavili chatu ve tvaru obřího Poké Ballu. Ubytování ale není pro každého

Třímetrová koule stojí u jezera na ostrově Hokkaidó a uvnitř nabízí kruhovou postel, chytré osvětlení i výhled na krajinu.

David ZlomekDavid Zlomek

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Fanoušci Pokémonů mají v Japonsku šanci vyzkoušet si, jaké to je spát přímo uvnitř obřího Poké Ballu. Na břehu jezera u města Tomakomai na severním ostrově Hokkaidó vyrostla nepřehlédnutelná červenobílá koule o průměru tří metrů, která slouží jako netradiční hotelový pokoj zasazený přímo do přírody.

O neobvyklou stavbu se postarala japonská luxusní síť Not a Hotel společně s tvůrci mobilní spánkové aplikace Pokémon Sleep. Firma běžně staví exkluzivní vilové rezidence s předními světovými architekty, tentokrát se ale její interní tým zapojil do oslav 30. výročí značky Pokémon, a to poněkud neotřelým způsobem.

Kapsle je tvořena dvěma akrylátovými polokoulemi a vstupuje se do ní posuvnými dveřmi, které po zavření přesně kopírují zakřivený tvar. Interiéru dominuje kruhová matrace pro dva hosty. Aby prostor nepůsobil stísněně, velkou část stěny tvoří zakřivené okno s přímým výhledem na jezero. Nechybí klimatizace a součástí kapsle je také koupelna, jejíž obklady barevně odkazují na Snorlaxe, Pokémona proslulého svou zálibou ve spánku.

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Foto: Pokémon/Nintendo/Creatures/GAME FREAK
Poké Ball je zasazen do přírody a zatím bez veřejného přístupu

Velkou roli hrají uvnitř moderní technologie. Hosté si na připraveném iPadu zvolí svého nejoblíbenějšího Pokémona, a jakmile se v pokoji zhasne, chytrý systém přizpůsobí barvy a atmosféru v místnosti charakteru vybrané postavy. Propojený kruhový monitor nad postelí navíc po celou dobu pobytu promítá pokémoní grafiku.

Oproti běžným hotelům má ale tento projekt zásadní háček: v současnosti si v něm běžný turista nocleh nekoupí. Jedinou cestou je speciální soutěž v rámci aplikace Pokémon Sleep. O hlavní výhru navíc mohou soutěžit jen plnoletí Japonci. Všichni účastníci, kteří splní předepsané podmínky, získají také kód na herní předměty, nocleh ale může vyhrát jen deset vylosovaných dvojic. Ty v objektu stráví jednu noc s večeří i snídaní.

Během trvání soutěže objekt není volně přístupný veřejnosti, nenajdete ho na žádném rezervačním portálu a do soukromého areálu se nelze přijet podívat ani osobně. Zda se v budoucnu otevře i pro klasické komerční rezervace, zatím autoři neprozradili.

Související témata:PokémonJaponsko
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