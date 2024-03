V Letňanech by mohl být terminál vysokorychlostní trati. Praha chce vlak napojit na metro a novou čtvrť

Uložit 0

Jsou zdrojem přílivu pracovních míst, ekonomiky a rozvoje. Kromě samotné dopravní části s sebou vysokorychlostní vlaky nesou i další benefity. Zejména kolem terminálů, které mají v příštích letech vznikat napříč Českem. Praha by ráda jeden z nich umístila také do Letňan, čtvrti, kde nyní metro končí v polích. Dostalo by tak nový smysl nejen metro, terminál by měl také nově rostoucí čtvrť ochránit před přílišným hlukem z dálnice i komerční zóny. A konečně by se Letňany díky takzvané VRTce (VRT jako vysokorychlostní tratě) staly čtvrtí orientovanou na veřejnou dopravu. Takové rostou třeba v Nizozemsku.

Jednou z pěti plánovaných tahů vysokorychlostní železnice je i ta směrem na Ústí nad Labem, která by měla pokračovat dál do Drážďan. Plánované jsou na ní v současné době terminály dva – v půli cesty mezi Prahou a severem, to jest pod Řípem, kde by měl vzniknout v Roudnici nad Labem, a pak přímo v Ústí.

Praha chce do mapy přihodit ještě třetí – ten letňanský. V posledních dvou letech proto hlavní město vypracovávalo studii, která by ukázala, kde by mohl nový terminál ve čtvrti stát a co konkrétního by do ní také přinesl. Ta je nyní hotová.

„Záměr, aby se terminál stal součástí připravované trati do Ústí nad Labem, nyní komunikujeme se Správou železnic a ministerstvem dopravy,“ popsal pro CzechCrunch náměstek pražského primátora pro územní rozvoj Petr Hlaváček. Koncepci nového terminálu a jeho vliv na život ve čtvrti mapoval ateliér Unit Architekti spolu s dopravním specialistou Květoslavem Syrovým a krajináři Štěpánem Špoulou a Markem Kratochvílem.

Idea takzvaného Terminálu Sever vznikla kvůli dlouhodobým problémům, které v území jsou. Ať už je to právě nepropustnost území, hluk z dálnice, vysoká zátěž komerční zóny nebo deficit vybavenosti. To všechno trápí Letňany dlouhodobě. Zároveň je ale ve čtvrti také velký podíl městských a státních pozemků, což z ní činí lokalitu vhodnou pro novou zástavbu, kterou by mělo z velké míry iniciovat samo město.

Počítá se tu například s tisíci byty, deseti tisíci obyvateli a dvaceti tisíci pracovními místy. Čtvrť by měla začít vznikat kolem nově vzniklého Hlavního náměstí. Ale nejen to. Součástí nově budované čtvrti by měl být i terminál, byť zástavba může vzniknout i bez něj – není na něj vázaná.

„Obsluha severu Prahy by se výrazně zlepšila. Současně bychom odclonili hlukovou zátěž a snížili zátěž lokality osobními automobily. Rozvoj této části města by se tak zakládal na rozvoji MHD. To je dnes moderní způsob stavby nových měst všude ve světě,“ popisuje Hlaváček. Přestoupit se tu dá na metro, na autobus či trolejbus a nově by sem měla vést i tramvaj.

Nádražím by mohly některé vlaky pouze projíždět vysokou rychlostí. Ta je plánovaná až na 320 kilometrů v hodině. V Letňanech by mohly zastavovat osobní vlaky a rychlíky, Terminál Sever by se propojil s konvenční tratí směrem na Neratovice.

„Pro Středočechy se celkový cestovní čas zásadně sníží a atraktivita železnice jako protiváhy přebujelé automobilové dopravy díky tomu poroste. Studie odhaduje, že cesta po vysokorychlostní železnici z Letňan na pražské hlavní nádraží by měla trvat zhruba osm minut,“ uvádí Hlaváček.

To by mohlo z Letňan, kde nyní cestující jedoucí do centra tráví dlouhé minuty v autobusech či trolejbusech často stojících v kolonách, udělat vskutku atraktivní čtvrť. Kolony se tu tvoří kvůli cestujícím dojíždějících z okolních měst a vesnic, Pražský okruh chybí a cesta do centra tak zabere dnes až hodinu.

„Pokud neuděláme nic, vlaky budou kolem Letňan jen projíždět, místním ale nic nepřinesou,“ míní Hlaváček. To všechno by pomohlo nejen Letňanům, ale také Čakovicím či Ďáblicím, stejně jako Líbeznicím, nebo dokonce Mělníku.

Praha chce nyní připravit prezentaci pro občany a místním vysvětlit, co všechno by navrhované změny přinesly. Lidé budou moci navrhovat svoje připomínky, které pak bude možné zapracovat do studie, která se bude týkat nejen terminálu, ale celé čtvrti.

Trať mezi Prahou a Ústím nad Labem by se měla začít stavět v roce 2027. Takzvaná VRT Podřipsko by měla mít šedesát kilometrů. Dohromady Správa železnic připravuje tratí pět. Mezi Prahou, Brnem a Ostravou, mezi Brnem a Rakvicemi, dále mezi Prahou, Ústím nad Labem a Drážďany, čtvrtá by měla propojit Prahu, respektive Louny a Most a poslední Prahu, Hradec Králové a Wroclav.

Známá je podoba u tří terminálů. Kromě Roudnice nad Labem je to také Praha-východ u středočeských Nehvizd a od tohoto týdne také terminál u Jihlavy.