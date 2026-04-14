V McDonald’s zrychlují práci a zvyšují tržby. Teď samoobslužné kiosky míří i do kaváren a dalších podniků
Samoobjednávací kiosky nejsou zrovna nejkrásnější, podnikům, které je používají, ale výrazně pomáhají. Český Storyous i proto vytvořil vlastní.
Určitě je taky používáte. Když dorazíte do fast foodu, většinou už na vás číhají hned za dveřmi. Řeč je o samoobslužných kioscích, na kterých si sami naklikáte všechno, na co máte zrovna chuť. Tahle zařízení ale nejsou pohodlná jen pro zákazníky, dokážou výrazně ulevit i podnikům, když jim chybí lidé k obsluze zákazníků. Rozšířit tuhle technologii chce teď česká firma Storyous, která vytvořila vlastní samoobslužný kiosek – a necílí zdaleka jen na fast foody.
„Personál je dnes v gastronomii nejdražší položka v provozních nákladech a zároveň nejhůř dostupný zdroj. Self-service kiosky byly jednou z top tří věcí, které po nás provozovatelé chtěli,“ říká generální manažer Storyous Petr Indra. Jím vedená firma stojí za pokladním systémem, který vyvíjí už dvanáct let a jejž využívá přes 5 000 podniků napříč Českem a Slovenskem. Samoobslužný kiosek tak představuje další logickou položku v nabídce.
Panely, na kterých si zákazníci sami kompletují svoji nabídku, totiž pomáhají řešit najednou hned několik problémů, s nimiž se gastronomické provozy běžně potýkají. Vedle toho, že de facto představují nonstop pracujícího zaměstnance, taky výrazně zrychlují celý objednávkový proces. A tak zatímco se tiskne účtenka, v kuchyni už svítí objednávka a personál se může pustit do její kompletace.
Ostatně jeden z důvodů, proč po těchto zařízeních sáhly ve velkém i nadnárodní fastfoodové řetězce, bylo zjištění, že největší prostoje v obsluze zákazníka nevznikají v kuchyni, ale při objednávání a placení. A přišly ještě na jednu věc – objednávky, které si zákazníci dělají sami a ve svém tempu, statisticky zvyšují i jejich útratu.
Podle analýzy americké investiční banky Cowen zaznamenal McDonald’s po nasazení self-service kiosků v prvním roce nárůst tržeb kolem šesti procent, a to především proto, že si zákazníci přes obrazovku přidávali víc položek a upgradů. „Stejný princip přitom funguje i v menším měřítku – v bistru, kavárně nebo u prodejce kebabu,“ je přesvědčený Indra.
Storyous začal své zařízení, které se jmenuje jednoduše Storyous Kiosek, vyvíjet začátkem letošního roku. Předcházel tomu několikaměsíční výzkum, během kterého firma vyhodnocovala samoobslužné kiosky i další hardwarová rozšíření svého pokladního ekosystému. V únoru pak na vývoj nasadila dva vývojáře a už na konci března spustila první ostré pilotní testování.
Jako úplně první si Storyous Kiosek mohou vyzkoušet návštěvníci pražské pobočky italské gelaterie Amorino. „Ke zkoušení máme připraveno dvacet zařízení, zájem podniků je ale vyšší,“ říká Indra a dodává, že o zařazení do pilotu se hlásí jak kavárny a prodejci kebabu, tak fast casual koncepty.
Firma, kterou před pěti lety koupila společnost Teya (tehdy ještě SaltPay), na své samoobslužné kiosky sází ale ještě z jednoho důvodu. Jelikož si software sama vyvíjí, má je rovnou plně integrované do svého pokladního systému. „A díky tomu, že jsme všechno postavili na backendu naší pokladny a použili kompaktní hardware, jsme pořizovací cenu zařízení srazili přibližně na 35 tisíc korun bez DPH. S měsíčním licenčním poplatkem 1 990 korun se investice při úspoře u jednoho pracovního úvazku vrátí v řádu týdnů,“ říká Indra.
Pro srovnání – běžné samostatné kiosky stojí od 150 do 250 tisíc korun. Po dvaceti pilotních kusech chce Storyous do konce roku expandovat do desítek dalších provozů.