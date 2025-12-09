V obřím fondu se J&T spojila s jinými miliardáři, už ale moc narostl. Tak ho přivře a spustí dvojče
Fond J&T Arch Investments investoval do projektů s Danielem Křetínským či Karlem Komárkem a má objem osm miliard eur. Během roku 2026 vznikne dvojka.
Jeden z nejúspěšnějších investičních fondů moderní česko-slovenské historie pozastavuje příliv kapitálu. A chystá se „rozdělení“. Investiční skupina J&T v prvním čtvrtletí roku 2026 spustí nový fond J&T Arch II, a proto od 8. prosince omezila vklady do svého největšího fondu J&T Arch Investments, který se blíží hranici osmi miliard eur (bezmála 200 miliard korun) spravovaných aktiv. Pro nové úpisy neinstitucionálních akcií zavádí kapacitní poplatek ve výši 20 procent, fakticky tak dveře pro běžné investory přivírá. Jde o takzvanou techniku soft closure, běžnou v západní Evropě a USA.
Důvodem těchto kroků je kombinace rychlého růstu fondu a závazku rodin zakladatelů J&T držet v něm dlouhodobě zhruba polovinu. Jejich přímá investice dosáhla téměř čtyř miliard eur. „Zároveň jsme se u některých investic dostali objemem na maximum dohod s našimi partnery,“ uvedl spoluzakladatel Patrik Tkáč. J&T Arch investuje do podniků a projektů, které skupina budovala posledních třicet let, včetně partnerství s významnými česko-slovenskými investory a podnikateli, naposledy například s Karlem Komárkem. Fond patří i mezi nejobchodovanější tituly na pražské burze.
Investiční akcie stávajícího fondu budou nadále dostupné na sekundárním trhu Burzy cenných papírů Praha. J&T chystá přechod z jednodenních aukcí na kontinuální obchodování, přičemž J&T Banka bude působit jako tvůrce trhu. Podle Tkáče by se měl fond stát institucí připomínající Berkshire Hathaway Warrena Buffetta. U nového fondu J&T Arch II skupina plánuje být vždy největším individuálním investorem. Fond se chlubí průměrnou roční výnosností nad 13,5 procenta.