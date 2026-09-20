V OpenAI roste moc jednoho muže, ale Altman to není. Nenápadný stratég je oddaný superaplikaci
Roky pracoval v pozadí a málokdo znal jeho jméno. Dnes má Greg Brockman pod sebou produkt i infrastrukturu OpenAI a také stále větší slovo.
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Když se řekne OpenAI, většina lidí si vybaví tvář Sama Altmana. Uvnitř firmy ale v poslední době rychle roste vliv jeho mnohem méně známého kolegy Grega Brockmana. A stále hlasitěji se mluví o tom, že v některých klíčových oblastech může mít větší slovo než samotný šéf. Nenápadný spoluzakladatel a prezident firmy stojící za nástrojem ChatGPT se navíc nově dostal mezi 400 nejbohatších Američanů. Forbes jeho majetek odhaduje na 25,5 miliardy dolarů, tedy na osmkrát více než u Altmana.
Důvod, proč má dnes Brockman v OpenAI tak výrazné slovo, souvisí především s personálním průvanem, který firmu letos zasáhl. Odešli lidé z čela klíčových částí firmy, mimo jiné šéf vědecké divize, marketingová ředitelka nebo dlouholetý provozní ředitel. To vše pak doplňuje zajímavý detail: i v tiskových zprávách je nově citován ve velké míře právě Brockman.
Spolu s větším manévrovacím prostorem se začaly rozšiřovat jeho pravomoci. Dnes má pod sebou produktovou část OpenAI i její výpočetní infrastrukturu. Dohromady jde o dvě zásadní části společnosti s téměř 1 500 zaměstnanci. Velmi zajímavá je (a bude) zejména ona produktová strategie, ChatGPT by se totiž měl přerodit v takzvanou superaplikaci, a to díky postupujícímu vývoji všeobecné AI (AGI).
„Když se podíváte na dnešní rozhraní ChatGPT, je až příliš komplikované… Samé přepínače modelů a postranní tlačítka. Naším cílem je, aby tohle všechno zmizelo,“ řekl Brockman magazínu Fortune. Podle něj by měl být kontakt s AI stejně přirozený jako rozhovor s člověkem. A s dalším vývojem směrem k AGI podle něj teprve přijde to největší využití této technologie: „AI bude schopna řešit dosud nevyřešené problémy. Už teď to pociťujeme v matematice, chemii a vědě.“
Za jeho rostoucím vlivem stojí zajímavý příběh. Brockman vyrůstal v městečku Thompson v Severní Dakotě jako syn dvou lékařů a od dětství ho přitahovala matematika a věda. První výplatu si ale paradoxně nevydělal ničím podobným, sto dolarů prý dostal za vystoupení v místním divadle.
Pak se ale jeho talent začal rozvíjet naplno. Po střední škole zamířil na Harvard, kde vydržel jediný rok. Poté přestoupil na MIT, ale ani tam nezůstal dlouho. Přijal nabídku od tehdy začínajícího platebního startupu Stripe. Postupně se vypracoval z řadového zaměstnance až na jeho technického ředitele a v roce 2015 firmu opustil, aby spoluzaložil OpenAI.
V začátcích přitom startup fungoval do značné míry z Brockmanova bytu v San Franciscu. A tím provázanost jeho osobního života s firmou neskončila. S manželkou Annou se oženil v roce 2019 v kancelářích OpenAI, přičemž obřad vedl spoluzakladatel firmy Ilya Sutskever, jeho dlouholetý největší spojenec.
Když správní rada OpenAI v listopadu 2023 nečekaně odvolala Altmana, Brockman na protest během několika hodin rezignoval také. O pět dní později byli ale oba zpět. Možná i to posílilo jeho pozici ve firmě natolik, že se teď s Altmanem de facto přetahuje o pomyslné žezlo.
V posledních měsících se nicméně Brockman dostal do pozornosti také kvůli politickým darům. Spolu s manželkou věnovali dohromady desítky milionů dolarů: 25 milionů dolarů poslali hnutí podporujícímu prezidenta Donalda Trumpa, dalších 50 milionů dolarů pak organizaci Leading the Future, která podporuje politiky vstřícné k rozvoji AI. Dary vyvolaly kritiku části zaměstnanců OpenAI i uživatelů. Brockman na to má ale jiný názor: prý jde pouze o podporu prostředí, v němž se může AI dál rozvíjet.