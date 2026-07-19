V Praze otevře obchod, kde se zaseknete a koupíte i to, co nepotřebujete. Proto ročně vydělává miliardy
V polovině srpna se otevřou první pobočky diskontního řetězce Normal. Populární je podobně jako Flying Tiger, jen s jiným sortimentem.
Užíváte si ty momenty, kdy jdete do obchodu pro zubní pastu, ale odejdete s pěti úplně jinými věcmi, které jste nechtěli a ani je nepotřebujete? Třeba Dánové to umí velmi dobře, ostatně populární kodaňská síť Flying Tiger je založena hlavně na prodávání všemožných serepetiček, které jsou často naprosto zbytečné. A teď do Prahy přichází další z jejich diskontních řetězců, který sice nabízí trochu něco jiného, ale princip zůstává stejný: přijít, zaseknout se v regálovém bludišti, nakoupit nepotřebné, zaplatit a s nadšením odejít.
Už za necelý měsíc se na dvou místech v Praze otevřou pobočky maloobchodního řetězce Normal, který vydělává nemalé peníze na tom, že prodává kosmetiku, drogerii, sladkosti nebo věci do domácnosti za nízké ceny a v neustále se měnící nabídce. Nikdy tak přesně nevíte, co uvnitř najdete, a právě v tom spočívá velká část kouzla i obchodního modelu firmy z dánského Skanderborgu. A vzhledem k číslům, kterých síť dosahuje, to dělá dobře.
Loni utržil Normal 15,2 miliardy dánských korun, což je v přepočtu okolo padesáti miliard korun, z čehož necelé tři miliardy korun mu přistály rovnou v kase. O rostoucí popularitě sítě svědčí i fakt, že oproti předminulému roku vyrostla skoro o třetinu. Tím si jen potvrdila, že především Evropané mají rádi nakupování, kdy si za málo peněz vyberou z velkého množství produktů a zároveň mají pocit, že narazili na něco, co už příště v regálu být nemusí.
První myšlenka na založení takového konceptu se zrodila v hlavě Torbena Østergaarda Mouritsena už před třinácti lety, kdy měl v plánu nabízet běžné značkové zboží levněji, než bylo na trhu zvykem. A protože už měl coby zakladatel „skandinávského Amazonu“ Wupti s podnikáním zkušenosti, ještě tentýž rok otevřel se svým byznysovým parťákem Boem Evaldem Kristensenem první obchod v dánském Silkeborgu.
Začátek se evidentně povedl, protože o dva roky později měl Normal již pětadvacet obchodů a přes 130 zaměstnanců – a trvalo jen dalších dvanáct měsíců, než počet poboček ztrojnásobil. Důležitou měrou se ale na růstu sítě podílel i Anders Holch Povlsen, jeden z nejbohatších Dánů a majitel módní skupiny Bestseller, do níž spadají značky jako Jack & Jones nebo Vero Moda.
Ten do firmy vstoupil asi rok po jejím založením a postupně se stal jejím většinovým vlastníkem, čímž Normal získal nejen kapitál, ale také dostatečně silná záda pro cestu za hranice, která začala v roce 2017 v sousedním Norsku. Poté přibyly Švédsko, Nizozemsko, Francie, Finsko, Portugalsko a Španělsko. Loni začal řetězec fungovat také v Itálii a Irsku, letos přidal Rakousko a Slovensko.
Normal rostl nejen v adresách na mapě, ale i v množství věcí, které se v nich dají hodit do košíku. Podle čísel firmy má jedna prodejna nabízet zhruba pět tisíc výrobků a každý týden k nim přibývá více než stovka novinek. Část sortimentu zůstává stabilní, další část se ale neustále obměňuje podle trendů, dostupnosti zboží nebo toho, co zrovna letí na sociálních sítích.
Ostatně na podobném principu funguje i zmíněný Flying Tiger, který ale nesází tolik na známou drogerii a potraviny, ale spíše na designové drobnosti, hračky či potřeby do kanceláře. Na stejné filozofii – přijdete pro jednu praktickou věc, cestou narazíte na několik levných novinek a nakonec si odnesete víc, než jste původně plánovali – stojí i německý Kik nebo polské Pepco.
A zatímco tyto tři zmíněné řetězce už jsou v Česku nějakou dobu, Normal tady chyběl. To se ale změní už za pár týdnů, konkrétně ve středu 12. srpna a v pátek 14. srpna, kdy se otevřou první prodejny v pražském OC Flora, respektive v Galerii Butovice. Na webových stránkách firmy je uvedeno i otevření pobočky v OC Letňany (bez bližšího termínu), to ale společnost oficiálně nekomunikuje.
„Máme velkou radost, že vstup na český trh můžeme zahájit otevřením hned dvou prodejen v Praze. Věříme, že čeští zákazníci ocení náš koncept, který spojuje známé značky, trvale nízké ceny a široký výběr produktů. Každý týden navíc rozšiřujeme sortiment o více než sto nových produktů, takže každá návštěva obchodu přináší příležitost objevit něco nového,“ říká šéf Normalu Jakob Frølich Maarbjerg.