V pražských Dejvicích vznikl prostor pro vědce, které láká byznys. Stojí za ním i rektor ČVUT Pěchouček
Inovační hub Vector Space v Národní technické knihovně nabídne zázemí, mentory a kontakty na investory až dvaceti týmům z univerzit a výzkumu.
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Když Michal Pěchouček v roce 2009 zakládal s kolegou Martinem Rehákem startup Cognitive Security, stavěli na výzkumu z katedry ČVUT, který tehdy financovala americká armáda. O čtyři roky později firmu koupil americký technologický gigant Cisco a z jejího týmu vyrostlo pražské vývojové centrum, které funguje dodnes. Teď Pěchouček jako rektor řídí celou pražskou techniku a chce, aby podobné příběhy nebyly výjimkou. Spolu s Vysokou školou chemicko-technologickou (VŠCHT), investiční divizí Ústavu organické chemie IOCB Tech Group a Národní technickou knihovnou proto v Dejvicích otevírají inovační hub Vector Space.
„Chceme, aby naši studující i vědecká komunita vnímali založení vlastní firmy jako přirozenou možnost, jak uplatnit své znalosti a výsledky výzkumu. Budování pražského startupového ekosystému ale nemůže být izolovanou misí jediné univerzity,“ říká Pěchouček. Hub našel zázemí v budově Národní technické knihovny (NTK), největší knihovny technické literatury v Česku, která od roku 2009 stojí uprostřed dejvického kampusu. Zakládající partneři vycházejí z toho, že když se na jednom místě potkají lidé z různých oborů s investory a zástupci byznysu, cesta od nápadu ke startupu nebo spin-offu, tedy firmě vzešlé z akademického výzkumu, se výrazně zkrátí.
„Nejzajímavější inovace s velkým společenským a ekonomickým dopadem vznikají tam, kde se potkávají různé disciplíny, a ne uvnitř jednotlivých oborů,“ míní rektor VŠCHT Milan Pospíšil. Jeho škola podle něj do společného prostoru přinese vlastní kompetence, zkušenosti i způsob přemýšlení, který technologickým týmům z jiných oborů často chybí. „Chemické a biotechnologické startupy totiž zpravidla nevystačí jen s počítačem a dobrým nápadem,“ podotýká Pospíšil.
Vector Space nabídne coworking a podporu šitou na míru až dvaceti týmům. Kromě mentoringu dostanou právní konzultace, přípravu na jednání s investory nebo poradenství k ochraně duševního vlastnictví, s validací nápadu, strategií i vstupem na trh jim budou pomáhat zkušení podnikatelé v roli takzvaných Entrepreneurs in Residence. Na programu jsou také hackathony, přednášky, pitch nights i networkingové akce, z nichž některé budou otevřené veřejnosti, a vzdělávací programy jako inkubátor Ready! nebo Akademie transferu NTK.
Nejdelší zkušenost s převodem vědy do byznysu si do projektu přináší IOCB Tech Group. Jejím jádrem je IOCB Tech, transferová kancelář Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, tedy pracoviště, kterému patenty chemika Antonína Holého jen za rok 2022 vynesly 3,3 miliardy korun. Z ústavu už vzešla řada spin-offů, třeba Diana Biotechnologies, která v době covidu vydělala téměř miliardu.
„Česko je malá země. I proto si nemůžeme dovolit rozvíjet transfer v oddělených bublinách, jejichž členky a členové až v pokročilých fázích projektů zjistí, jak vypadá lokální scéna nebo co je relevantní v Evropě a ve světě,“ upozorňuje ředitel IOCB Tech Group Milan Prášil.