V Říčanech vyrostla největší dřevěná škola v Česku. Sází na méně chodeb a více prostoru pro děti
Dvě samostatné budovy, střešní zahrada, dvojice dvorů a jídelna s výhledem do parku. Nová škola má vedle výuky sloužit také k odpočinku a sportu.
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Téměř deset let trvalo, než se vítězný návrh architektonické soutěže z roku 2017 proměnil ve skutečnou stavbu. Začátkem září se v Říčanech otevřela nová základní škola na Komenského náměstí pro 540 žáků, která je zároveň největší dřevěnou školní budovou v Česku. Od běžných školních areálů se ale liší už na první pohled – místo nekonečných chodeb nabízí dětem prostory, kde mohou trávit čas i po vyučování.
Školu tvoří dřevěný skelet, který architekti přiznali také uvnitř. Venku ho doplňuje nenatřená modřínová fasáda, která bude časem přirozeně tmavnout. Dřevo tak není jen stavebním prvkem, ale výrazně určuje podobu celého objektu.
Ještě zajímavější je ovšem samotné uspořádání. Klasické chodby jsou na řadě míst nahrazeny pobytovými halami, které slouží k setkávání, odpočinku i neformálnímu učení. Uprostřed školy je velká vstupní hala se schodištěm a jídelna s výhledem do parku a školního dvora. „Děti budou mít k dispozici také dva chráněné dvory a zahradu na střešní terase,“ popisují architekti Martin Rusina a Martin Frei z ateliéru Rusina Frei.
Vedle školy stojí samostatná tělocvična, částečně zapuštěná do svahu. Navazuje na venkovní sportoviště s krytou tribunou a se školou ji spojuje podzemní chodba. Pod tělocvičnou je také 43 parkovacích míst. Některé části areálu tak nebudou sloužit jen žákům, ale využije je i město.
Stavba splňuje pasivní standard a spoléhá na tepelná čerpadla, rekuperaci i fotovoltaické panely. Dešťová voda se zachytává na zelených střechách a následně slouží k zalévání. Celý projekt vyšel na 726 milionů korun, přičemž dotace pokryly 481 milionů korun z této částky.