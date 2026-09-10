V Saúdské Arábii roste nejvyšší budova světa měřící jeden kilometr. Sedm let se přitom na stavbě nic nedělo
Princ skončil ve vězení, stavba na roky zamrzla a termín se několikrát posunul. Teď má Jeddah Tower už 113 pater a roste každým dnem.
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Sedm let na stavbě nepracoval jediný dělník a z nejambicióznějšího mrakodrapu světa zbylo jen obří betonové torzo. Teď je všechno jinak. Jeddah Tower v Saúdské Arábii překonala 450 metrů, práce postupují neuvěřitelně rychlým tempem a stavba znovu míří k cíli, který zní vlastně ještě pořád bláznivě: dosáhnout na hranici jednoho kilometru a stát se nejvyšší budovou planety.
Na staveništi u pobřeží Rudého moře, zhruba 20 kilometrů severně od Džiddy, je v těchto dnech rušněji než kdykoli v historii projektu. Od návratu těžké techniky a tisíců dělníků na začátku roku 2025 tempo výstavby totiž výrazně zrychlilo. V nejrychlejších fázích výstavby dokážou stavební týmy v současnosti dokončit jedno patro přibližně za čtyři až pět dní. Na stavbě totiž nyní pracuje téměř 6 400 lidí, kteří společně odpracovali více než 16 milionů hodin.
Výsledky nového tempa jsou vidět prakticky ze dne na den. Letos v dubnu dělníci dokončili 100. patro a během dalších měsíců stavba pokračovala vzhůru. Na začátku září už dosáhla výšky 454 metrů, tedy úrovně 113. podlaží. Tímto milníkem věž překonala výšku malajsijských Petronas Towers, které měří 452 metrů a v letech 1998 až 2003 držely titul nejvyšších budov světa.
Meta 454 metrů však hlavně znamená, že se Jeddah Tower nachází přibližně v polovině své plánované výšky. Dalšími velkými cíli na cestě vzhůru bude překonání hranice 500 metrů a následně překonání rivala, 828 metrů vysoké dubajské Burdž Chalífy.
A co tato více než kilometrová stavba po dokončení nabídne? Půjde o smíšený komplex s celkovou plochou 530 tisíc metrů čtverečních. Věž nabídne luxusní rezidence, kanceláře, pětihvězdičkový hotel řetězce Four Seasons i nákupní zóny. O dopravu mezi jednotlivými částmi se postará 59 výtahů. Jedním z hlavních lákadel pro turisty má být vyhlídková terasa s proskleným ocelovým balkonem o průměru 30 metrů, který bude vyčnívat ve výšce zhruba 600 metrů nad zemí.
Cesta k tomu všemu byla a je neuvěřitelně divoká. Příběh mrakodrapu je totiž pořádně zamotaný. V roce 2008 saúdskoarabský princ Al-Valíd bin Talál poprvé přednesl svou vizi, tedy že nechtěl stavět obyčejný mrakodrap. Jeho cílem byla takzvaná Mile-High Tower, tedy budova vysoká celou jednu míli (přes 1 600 metrů).
Geologické průzkumy na pobřeží Rudého moře ale ukázaly, že tamní měkká půda tak neskutečnou zátěž prostě neunese. Projekt se proto v roce 2011 ořezal na cílovou výšku přesahující 1 000 metrů (respektive alespoň 1 001 metrů).
Ostré stavební práce odstartovaly v dubnu 2013. Nejprve bylo nutné vyvrtat 270 betonových pilotů, které sahají až do hloubky 110 metrů pod povrch. Ty jsou spojeny s pět metrů silnou základovou deskou, na níž celá konstrukce stojí. Když se v roce 2014 věž začala zvedat nad zem, zdálo se, že ji nic nezastaví. Do podzimu 2017 dosáhla výšky téměř 250 metrů a dostala se na úroveň 63. patra. Konstrukce tak byla přibližně v první třetině plánované výšky a základová část stavby byla dokončena.
Pak ale přišla noc na 4. listopadu 2017, která otřásla celou Saúdskou Arábií. Korunní princ Muhammad bin Salmán spustil rozsáhlou protikorupční čistku a mezi stovkami zadržených skončili i dva muži zásadně spojení s Jeddah Tower: hlavní investor, princ Al-Valíd bin Talál, a šéf stavební firmy Bakr bin Ládin. Zatímco princ nakonec z aféry utekl, stavební společnost se dostala do vážných finančních problémů. Práce na věži se počátkem roku 2018 zastavily a torzo mrakodrapu pak zůstalo bez pohybu téměř sedm let.
Zvrat přišel v říjnu 2024, kdy společnost Jeddah Economic Company podepsala s původním dodavatelem Saudi Binladin Group smlouvu na dokončení stavby. Princ Al-Valíd bin Talál se při té příležitosti vrátil a samotné stavební práce se naplno rozběhly v lednu 2025.
Technické výzvy, kterým dnes dělníci ve výškách stovek metrů čelí, přitom zůstávají extrémní. Vedle obrovského tlaku při čerpání betonu hraje zásadní roli také počasí. Na vrcholu stavby například pracují obří jeřáby, které se musí vypořádat s nárazy větru přesahujícími 100 kilometrů v hodině.
Současný harmonogram počítá s tím, že se páska bude stříhat v srpnu 2028. Pokud se to podaří, bude to po všech peripetiích obrovské vítězství. Původně se totiž počítalo s rokem 2019, následně se mluvilo o roce 2020 a po sedmiletém zmrazení se celý kalendář musel přepsat. Pokud se však udrží současné tempo, mohl by být rok 2028 konečně tím razítkem, kterým Saúdská Arábie svou cestu za kilometrovým snem definitivně uzavře.