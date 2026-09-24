Válka o AI se už měří na minuty. Anthropic i OpenAI vydaly levnější modely, které méně klábosí a více pracují
Závod o dominanci v umělé inteligenci i přes obavy zrychluje. OpenAI i Anthropic ve stejný den ukázaly nové modely a srazily ceny o desítky procent.
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Technologická rivalita v oblasti umělé inteligence se už neměří na týdny či dny, ale vyloženě na hodiny a minuty. Během úterní noci společnost Anthropic představila svůj nejnovější model Claude Opus 5.5, aby jí jen o chvíli později dohnala společnost OpenAI s vydáním dvojice nových modelů GPT-6 Sol a GPT-6 Luna.
Oba rivalové u novinek slibují nižší ceny, vyšší spolehlivost a hlavně méně zbytečného textu. Chatboti by tak konečně měli přestat uživatele zásobovat zdvořilostní vatou a těžko srozumitelnými technickými detaily, které zpravidla lidi spíše frustrovaly.
Právě přehnaná slušnost a zbytečné opakování zadaných instrukcí či líčení technikálií v úvodu odpovědi představují jednu z nejcitelnějších změn. Chatboti mají fungovat víc jako efektivní kolegové.
Ostatně to ve své tiskové zprávě demonstruje OpenAI. Když vývojáři požádali starší model o úpravu webových stránek, začal svou odpověď obšírným ujišťováním o tom, že zadání naprosto rozumí. Nový GPT-6 Sol tyto fráze vynechal a okamžitě popsal konkrétní kroky, jaké s rozložením webu provede.
Anthropic ve svém oznámení zase ukázal rozdíl při hledání softwarové chyby, která ovlivnila firemní vyúčtování. Zatímco starší verze Claudea uživatele okamžitě zahltila technickými úryvky kódu, nový Opus 5.5 nejdříve srozumitelně shrnul podstatu problému a přesný finanční dopad, než se pustil do technického řešení.
Změna komunikačního stylu je však jen částí širší strategie těchto amerických gigantů. OpenAI i Anthropic už dlouho čelí sílícímu tlaku ze strany levnější konkurence, zejména čínských firem jako Alibaba, Moonshot AI nebo DeepSeek. Obě americké laboratoře proto přistoupily k agresivní cenové politice a srazily náklady na využívání svých rozhraní o desítky procent.
Zatímco Anthropic se soustředil na vylepšení své vlajkové lodě, OpenAI představilo modely pro rutinnější a objemnější práci. Claude Opus 5.5 vyjde na 4 dolary (zhruba 90 korun) za milion vstupních tokenů, což jsou útržky slov a dat, které uživatel do systému nahraje ke zpracování. Výstupní tokeny, tedy samotný text vygenerovaný umělou inteligencí, jsou pro výpočetní výkon náročnější a stojí 20 dolarů (přibližně 450 korun).
Cenové srovnání nových modelů (za 1 milion tokenů)
Claude Opus 5.5 (Anthropic)
- Vstupní tokeny: 4 dolary (zhruba 90 Kč)
- Výstupní tokeny: 20 dolarů (přibližně 450 Kč)
- Čtení z mezipaměti (cache): 0,20 dolaru (asi 4,50 Kč)
- Rychlý režim (Fast mode): 8 dolarů za vstupní a 40 dolarů za výstupní tokeny (180 Kč/900 Kč)
GPT-6 Sol (OpenAI)
- Vstupní tokeny: 2 dolary (asi 45 Kč)
- Výstupní tokeny: 10 dolarů (225 Kč)
- Střední model určený pro složitější programování. Ceny klesly o 50 % oproti předchozí verzi GPT-5.6 Sol.
GPT-6 Luna (OpenAI)
- Vstupní tokeny: 0,10 dolaru (něco přes 2 Kč)
- Výstupní tokeny: 0,50 dolaru (zhruba 11 Kč)
- Nejlevnější model optimalizovaný pro vysokokapacitní zpracování dat. Rovněž o 50 % levnější než starší verze GPT-5.6 Luna.
Model GPT-6 Sol od OpenAI, určený pro komplexnější úlohy typu kódování, stojí 2 dolary (asi 45 korun) za vstupní a 10 dolarů (225 korun) za výstupní tokeny. Nejlevnější variantou je GPT-6 Luna pro vysokokapacitní zpracování dat, kde milion vstupních tokenů stojí pouhých 0,10 dolaru (něco přes dvě koruny) a výstupní vyjdou na 0,50 dolaru (zhruba 11 korun).
Snížení cen doprovází i nárůst výpočetního výkonu a rychlosti. Model Claude Opus 5.5 dokázal podle dat Anthropicu zkontrolovat a opravit zdrojový kód o rozsahu 200 tisíc řádků za necelé tři hodiny, zatímco dřívější verzi Opus 5 stejná operace trvala přes dvacet hodin. Vzájemný souboj na poli výkonnostních testů má ale kvůli vydání ve stejný den úsměvný háček. Jelikož laboratoře neměly k dispozici čerstvé novinky toho druhého, srovnávají svá data asynchronně.
Krásně to ilustruje srovnání v nezávislém testu AutomationBench od platformy Zapier. Ten měří, jak úspěšně dokáže umělá inteligence samostatně vyřešit kompletní firemní procesy s využitím bezmála padesáti různých softwarových nástrojů napříč prodejem, marketingem, HR či financemi. OpenAI se chlubí tím, že její odlehčený GPT-6 Sol v tomto testu poráží starší vlajkovou loď Anthropicu Opus 5.
Anthropic naopak ve stejném benchmarku odvážně staví svůj zbrusu nový Opus 5.5 proti nejvýkonnějšímu modelu GPT-6 Astra, který OpenAI vydalo začátkem září. Ačkoliv novinka od Anthropicu za absolutní vlajkovou lodí konkurence jen mírně zaostává, vyvažuje to znatelně nižšími provozními náklady. Obě společnosti tedy citují stejnou metodiku, ale v tiskových zprávách se míjí.
Firmy se zároveň snaží podle svých tvrzení přímo do softwaru dostat silnější bezpečnostní mantinely. OpenAI uvádí, že u modelu Sol srazila míru klamavého chování při kódování z více než deseti procent na 1,3 procenta. Anthropic zase nasadil přísnější pojistky proti pokusům umělé inteligence uniknout ze zabezpečeného testovacího prostředí. Tyto kroky mají ukázat, že tvůrci berou ohled na bezpečnost, ačkoliv bleskové uvedení vylepšených systémů ostře kontrastuje s nedávným děním.
Nové produkty přišly jen krátce poté, co generální ředitel Anthropicu Dario Amodei veřejně vyzval ke zpomalení tempa vývoje pokročilé AI a varoval před ztrátou kontroly nad systémy. Zásadním varováním zevnitř oboru byl také nedávný odchod Jacoba Coxona. Tento výzkumník, který se v OpenAI i Anthropicu věnoval trénování modelů, na protest proti rychlému vývoji rezignoval.
„Lidé, kteří AI stavějí, skutečně věří, že by nás do konce tohoto desetiletí mohla všechny zabít. Není to žádný marketingový trik. Na veřejnosti sice řada manažerů používá opatrný jazyk, aby působili rozumně, ale v soukromí mluví o stejném strachu. Žádná jiná lidská činnost nepředstavuje takovou míru nebezpečí,“ uvedl k situaci Coxon. Navzdory varováním samotných tvůrců však rychlé střídání nových modelů naznačuje, že konkurenční boj v oboru jen tak nepoleví.