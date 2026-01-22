Velká zpráva pro české startupy. Vláda jmenovala prvního startupového zmocněnce
Současný šéf České startupové asociace Martin Jiránek nastupuje do funkce 1. února. Jeho úkolem bude příprava startupového zákona i podpora investic.
Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček jmenoval do nově zřízené pozice zmocněnce pro startupy Martina Jiránka. Současný předseda České startupové asociace a bývalý poslanec se funkce ujme od 1. února. Podle ministerstva jde o klíčovou roli, za úkol má koordinovat přípravu dlouho očekávaného startupového zákona či vylepšení zaměstnaneckých akciových programů (tzv. ESOP). Rozvoj inovačního prostředí označuje vláda za svou prioritu, přičemž cílem je odstranit bariéry bránící růstu technologických firem a posílit spolupráci mezi státem a investory.
Agenda nového zmocněnce ministra bude zahrnovat také přípravu pobídek pro soukromé i institucionální investory nebo rozvoj sítě inovačních center v krajích. Jiránek se chce zaměřit i na plnění evropské iniciativy Startup Nations Standard v rámci organizace ESNA. „Česko má na poli inovativních technologických firem velký potenciál. Bohužel ho však ani zdaleka nevyužíváme naplno. Mým cílem je provést jeho upgrade a posunout Českou republiku na úroveň nejlepších startupových zemí,“ uvedl ke svému jmenování Martin Jiránek, který má zkušenosti z byznysu, veřejné správy i politiky, od listopadu 2024 stál v čele České startupové asociace.
Podle Karla Havlíčka přináší Jiránek do funkce potřebnou kombinaci zkušeností. V minulosti působil jako místopředseda Hospodářského výboru Poslanecké sněmovny či poradce na Ministerstvu pro místní rozvoj. Ve své nové roli bude úzce spolupracovat s agenturou CzechInvest a podílet se na činnosti Koordinační rady pro investory a startupy (KRIS). „Startupy a technologické firmy jsou důležitým zdrojem inovací a dlouhodobé konkurenceschopnosti české ekonomiky. Chceme proto pokračovat v systematickém zlepšování podnikatelského prostředí,“ dodal vicepremiér Havlíček.