Věřili, že servis auta jde řešit přes mobil. Službu postavili sami a teď jdou i na flotily firem

Několik let si s myšlenkou jen hráli, než ji začali realizovat. Nejdřív ve formě webové stránky, která fungovala spíš jako služba poptávky po autoservisech. Přesvědčila je, že existuje zájem o to, aby si lidé služby opraven svých vozů řešili online. Jejich platforma GetFix, kterou pak Stanislav Toman a Kirill Volskiy vytvořili, to potvrdila ještě výrazněji. Majitele aut chytře propojuje se servisy a jejich službami. Loni už přes ni lidé objednali služby za 3,2 milionu korun, z nichž si GetFix bere podíl. A projekt k tomu získal investici, která naznačuje, že jeho hodnota je 100 milionů.

Celkem 15 milionů do ní totiž za 15procentní podíl poslal andělský investor ze zahraničí, který původně pro zakladatele GetFix působil jako mentor. Propojoval je s fondy a dalšími možnými zajímavými partnery, nakonec se však rozhodl poslat peníze sám.

Služba přesouvá nabídky autoservisů do digitálního světa. Řidičům ukazuje, kde je nejbližší opravna vozidel, za níž se firma zaručuje, a umožňuje objednat si služby i termín v ní. Vytváří a spravuje objednávky, posílá informace o jejich ceně, upozorňuje uživatele na blížící se termíny a třeba při opravě mu posílá zprávy o tom, co se v dílně s autem děje. Její pracovníci mohou nahrát fotografie, předávací i servisní protokoly a dál s uživateli komunikovat.

GetFix umí nahrávat informace o vozidle podle registrační značky a autoservis ví vše důležité o voze ještě před tím, než do něj klient dorazí. Opravny mohou využít vlastní správu objednávek. A řidiči mají podle provedených oprav a zásahů na jednom místě informace o použitých náhradních dílech, dosavadních úkonech na autě, servisních zásazích, ale i konci platnosti dálniční známky, platnosti technické kontroly a podobně.

Foto: GetFix Kirill Volskiy a Stanislav Toman převádějí služby autoservisů do digitálu.

„Největší přidaná hodnota je ale jistota,“ myslí si Volskiy. Zakladatelé GetFix vysvětlují, že každý autoservis, který mají v nabídce, někdo z jejich týmu osobně vyzkoušel.

A pokud by snad opakovaně od zákazníků dostal negativní hodnocení a neprošel by ani kontrolou z GetFixu, z nabídky by vypadl. „Jdeme formou Bookingu, ale není to jako na něm – u nás si nemůžete objednat ,hotel‘, který je špatný,“ dušuje se s trochou nadsázky Toman.

Platforma spolupracuje se zhruba 250 servisy. Její autoři přitom uvádějí, že vybírali téměř z tisícovky. Měsíčně jejich počet roste o několik desítek, kromě toho rozjíždějí spolupráci pro přezouvání s firmou Pneumatiky.cz. Aktuálně má GetFix kolem 1800 zákazníků, měsíčně jich obslouží přes 150.

A roste i jejich počet. Platformu významně postrkuje spolupráce s firmami, které starosti o auta zbavuje, a kterou právě rozjíždí. Takže ještě letos by počet řidičů, kteří GetFix využívají, mohl vystoupat o dalších několik tisíc.

Zatím se projekt spojuje s Boltem nebo s HoppyGo Škody Auto, které oslovuje systém, kde si můžou nechat spravovat vozové parky. Velké spolupráce by mohly přinést desítky tisíc uživatelů.

„V Česku máme příležitost dosáhnout na půl milionu vozidel ve vozových parcích firem. Budeme je postupně ukousávat,“ věří Volskiy.

Zmíněných 3,2 milionu znamená šestinásobný růst tržeb, které GetFix zprostředkovalo. Letos to už má podle očekávání zakladatelů být přes 30 milionů korun.

Testování na ostré verzi

Stanislav Toman a Kirill Volskiy se potkali na vysoké škole zaměřené na IT, kde oba studovali. Založili společnost, v rámci které tvořili pro firmy webové stránky a poskytovali další vývojářské služby, zaměstnali přitom některé své bývalé spolužáky. S nápadem GetFix přišli v roce 2016, když kupovali auto a pochopili, že zajistit jeho objednání a další služby s ním spojené je složitý proces.

Přes tři roky myšlenku rozvíjeli, ale velmi pomalu, proti fungujícím zakázkám ji nechali na vedlejší koleji. Předloni se rozhodli všechny předchozí aktivity ukončit a GetFix rozjet naplno.

Projekt je „venku“, jak říkají, zhruba od poloviny roku 2020. „Spíš jsme se ale snažili na poptávkách bývalých klientů zjistit, jestli to celé funguje. Bylo to takové testování na ostré verzi,“ usmívá se Toman.

Dosud firma do vývoje, příprav a všeho dalšího spojeného se svým fungováním dala 20 milionů korun. Peníze od investora startup získal loni. S tím, že musejí udělat mobilní aplikaci – jak pro autoservisy, tak pro uživatele. Servisy už tu svou používají, ta pro klienty teď prochází testováním. Jak bude hotová, chtějí zakladatelé GetFix najít nové zákazníky marketingovou kampaní. Mezitím přišli na to, že těžiště jejich projektu může být ještě jinde.

„Začali jsme růst. Měli jsme 20 až 30 objednávek měsíčně, pak se to přehouplo ke stovce, loni jsme se začali věnovat i firemní klientele. A vytvořili si systém pro firmy, kde si budou moct spravovat vozové parky. Tam byl zlom. Teď jsme víc zaměřeni na ně než na koncové zákazníky,“ říká Toman.

„Zatím to vypadá, že největší zájem je o produkty B2B. Tam se spojujeme s velkými firmami, jako je Bolt. Se společnostmi, které, když mají řidiče, potřebují řešit servis a vědí, že ten náš je ověřený,“ dodává Volskiy.

Aktuálně je služba GetFix zahrnuta i do benefitních programů pro zaměstnance, kterým bude poskytnuta na servisování a opravy soukromých vozidel sleva. A ještě během prvního kvartálu by se měla spustit filtrace servisů a dílů pro elektromobily. O certifikaci na opravy elektromobilů má prý zájem zhruba deset procent zapojených autodílen.