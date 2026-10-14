Vězení a korporát k sobě mají překvapivě blízko. Čech vytvořil simulátor kanceláře jako ze známého seriálu
Jan Štěpánek zkombinoval zkušenosti z kanceláře, seriál The Office a oblíbený žánr stavitelských strategií a tycoonů. Výsledkem je Office Manager.
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Je mu teprve dvaadvacet let, ale už stačil okusit krásy kancelářské práce. Její dobře známá specifika na něj zapůsobila natolik, že ho inspirovala k poměrně neobvyklému kroku. Talentovaný mladý vývojář Jan Štěpánek se totiž na základě svých zážitků rozhodl stvořit videohru, v níž vybudujete kancelářské impérium.
Můžete v ní nacpat tři začínající firmy do velmi malého prostoru s minimem toalet. To abyste maximalizovali zisk na metr čtvereční. Anebo naopak vybudujete úchvatný prostor, který by záviděly i vyhlášené kanceláře Googlu. V české hře Office Manager jste totiž nemilosrdný (či vizionářský) majitel nemovitosti, do níž s vidinou sladkého profitu lákáte malé i velké podniky.
„Už po maturitě jsem začal pracovat jako vývojář a naplno nasával ten pravý kancelářský život se všemi jeho specifiky od uspořádání openspaců přes firemní kulturu až po kradení bonbonů na recepci,“ říká Jan Štěpánek, který kromě práce a herního vývoje současně studuje na Západočeské univerzitě. „A do toho jsem po večerech koukal na svůj oblíbený seriál The Office neboli Kancl,“ připomíná legendární satiru kancelářského prostředí. Z této dvojí inspirace se zrodil Office Manager. Ale pozor, není to (jen) komedie.
Office Manager je totiž hlavně budovatelská strategie a simulátor kancelářské budovy. „Neřešíte jen to, kam umístit stoly a záchody, ale funkčnost celé budovy a spokojenost klientů,“ popisuje dvaadvacetiletý vývojář. Prakticky na zelené louce postavíte budovu podle svých představ a rozpočtu, řešíte infrastrukturu, zavedete elektřinu, zajistíte připojení k internetu, vodovodní potrubí, staráte se o úklid nebo rezervaci zasedaček… A snažíte se nalákat nájemníky.
„Ve hře jsou desítky firem, které mají vlastní požadavky. Žijí a rostou, nabírají zaměstnance a žádají vás o rozšíření prostor, nové druhy místností či vybavení,“ přibližuje Štěpánek hratelnost Office Manageru, který právě vyšel na Steamu v předběžném přístupu. „A přesně tady začíná ta pravá výzva. Seženete si dva startupy a chystáte půdu pro třetí, ale do toho vám původní klienti vyrostou a chtějí expandovat. Musíte tak balancovat mezi uspokojováním současných nájemců a rozšiřováním byznysu,“ říká. Ale i na ten humor dojde.
„Pořád je to hra a mým cílem není reálná simulace,“ říká Štěpánek. „Má trochu roztomilý vzhled, ten ale kontrastuje s tím, že často děláte naprosto cynická korporátní rozhodnutí,“ dodává. Třeba to z úvodu článku se třemi firmami a nedostatkem toalet. K tomu přičtěte popkulturní narážky či přiznanou inspiraci zmíněným Kanclem. „Office Manager vznikl i z mého přemýšlení nad tím, proč neexistuje pořádná hra, kde bych si mohl postavit a řídit vlastní Dunder Mifflin,“ směje se Štěpánek s odkazem na seriálovou firmu.
Když je řeč o inspiracích, zkušení hráči samozřejmě v Office Manageru poznají stavitelský žánr tycoonů. Jeden z jeho nejznámějších moderních zástupců byl pro Štěpánka vzorem. „Ve hře Prison Architect mám nahrány desítky hodin a vizuální i žánrová podoba tam je zřejmá. Nakonec, stavět vězení a korporátní kanceláře má k sobě překvapivě blízko, v obou případech se snažíte ty lidi udržet v jedné budově a efektivně je organizovat. V mém případě tam ale chodí většinou dobrovolně,“ přidává pobaveně mladý vývojář.
A navzdory tomu, že Office Manager je pro Štěpánka první vydanou hrou – ačkoliv různých hříček dříve rozpracoval už víc –, získal pro ni už i sponzory. „Přemýšlel jsem, jak vývoj financovat. Nejběžnější je dnes pro nezávislé tvůrce crowdfunding, ale ten jsem zavrhl. Bez jediné vydané hry bych nemusel působit důvěryhodně,“ míní. Zkusil to tedy jinak, a to poměrně originálně. Kontaktoval stavební firmu z rodného kraje.
„Oslovil jsem Davida Lukeše z firmy Lukeš Construction. V Office Manageru si totiž na stavbu musíte najímat dělníky, takže se naskytla perfektní příležitost implementovat jejich značku přímo do hry,“ přibližuje autor. „Ve hře jsou například jejich bagry. Díky tomu každý hráč uvidí reálnou značku z Plzeňska,“ popisuje ne úplně obvyklý způsob financování. První spolupráce navíc zakrátko otevřela dveře spolupráci další.
Kromě stavební firmy Office Manager podporuje i plzeňská organizace SitPort. Ta Štěpánkovi poskytla zázemí v tamějším technologickém parku TechTower, ale třeba i propojení se studenty coby testery hry. „Dávalo mi obrovský smysl je oslovit, protože TechTower je přesně ten typ moderní budovy, jakou hráč ve hře tvoří. Jsou tam firmy, je tam coworking a samozřejmě SitPort laboratoř. Tu jsem si do hry s nadsázkou vypůjčil jako výzkumné centrum, ve kterém hráč odemyká nové technologie,“ říká.
Pro Štěpánka není Office Manager jediným rozehraným herním počinem, stojí také za projektem CrownRP, tisícičlenou online komunitou, jež online přes Discord odehrává příběhy zasazené do světa videohry Kingdom Come: Deliverance 2. „Je to skvělá zkušenost s budováním a řízením komunity, což se mi u vlastních her nesmírně hodí,“ uzavírá Jan Štěpánek, hlavní landlord hry Office Manager. Ve které si postavíte kancelář snů. Anebo nočních můr?