Simona Kijonková dělá svůj největší obchod. Ve stamilionovém dealu kupuje rodinnou firmu z Valašska
Fond JSK Investments získává většinu v Lipoelastic, jedné ze dvou největších značek kompresního prádla. Hradilovi ho budovali přes dvacet let.
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Alena a Tomáš Hradilovi začali v roce 2002 ve Valašském Meziříčí vyrábět zdravotní kompresní prádlo a za více než dvacet let z něj udělali značku, kterou dnes podle firmy nosí pacienti ve více než 75 zemích. Teď většinu firmy Lipoelastic prodávají Simoně Kijonkové. Její fond JSK Investments ji kupuje přes podfond zaměřený na etablované firmy a pro zakladatelku Zásilkovny jde o dosud největší investici. Menšinově se přidává rodinná investiční skupina Angee Capital Jana a Radky Rozlivkových a podíl získá i management.
Lipoelastic šije prádlo, které pacienti nosí po plastických a estetických operacích, jako je liposukce nebo úprava prsou a břicha. V posledních letech přidal kompresní prádlo pro ženy s lipedémem a preventivní kompresi pro běžné nošení, sport a cestování. Vyrábí ve Valašském Meziříčí a ve slovenském Púchově a na velké trhy vstupuje přes vlastní dceřiné společnosti, například v Německu, Rakousku, Británii, Nizozemsku a Itálii. Celá skupina podle firmy loni utržila přes 600 milionů korun a patří mezi dvě největší značky v oboru na světě.
Daří se jí i podle účetní závěrky. Samotná mateřská společnost loni utržila 440 milionů korun, o 16 procent víc než v roce 2024, a čistý zisk jí vzrostl o tři čtvrtiny na 60 milionů korun. Ještě v roce 2019 přitom měla tržby přes 200 milionů a zisk kolem devíti milionů. Loni vyplatila akcionářům dividendu 50 milionů korun a splatila bankovní úvěry. Výrobní areál ve Valašském Meziříčí už k firmě nepatří: v roce 2024 ho vyčlenila do samostatné společnosti, v jejímž vedení zůstávají Hradilovi.
Cenu transakce strany nezveřejnily. Podle odhadu CzechCrunche, založeného na loňských výsledcích firmy a obvyklých násobcích u transakcí zdravotnických firem, mohl být Lipoelastic oceněn zhruba na 800 milionů až miliardu korun. Kolik přesně procent fond získal, Kijonková ani prodávající neuvádějí. Jde ale o většinový podíl, takže by se investice měla pohybovat ve středních až vyšších stamilionech korun.
„Je to naše doposud největší investice a zároveň zásadní krok v naší strategii. Ve zdravotnictví se posouváme od infrastruktury k výrobě zdravotnických produktů,“ říká Kijonková, která po mnohamiliardovém prodeji Zásilkovny loni otevřela fond pro kvalifikované investory. Jeho podfond pro etablované firmy má cílovou velikost 100 milionů eur (2,4 miliardy korun) a Lipoelastic je jeho pátou investicí po iPrice, Bestbergu, Primarii a Evalonu. Většinu v iPrice Patrika Jokla koupila loni na podzim.
Jak rostl Lipoelastic (mateřská firma, bez dcer)
- 2019: tržby 208 milionů korun, čistý zisk 9,3 milionu
- 2021: tržby 296 milionů korun, čistý zisk 23,4 milionu
- 2023: tržby 340 milionů korun, čistý zisk 26,7 milionu
- 2024: tržby 379 milionů korun, čistý zisk 34,4 milionu
- 2025: tržby 440 milionů korun, čistý zisk 60,1 milionu
Firmu z Valašska chce Kijonková rozvíjet podobně jako e-shop s kontaktními čočkami Alensa, který založil její manžel Jaromír Kijonka a loni při tržbách přes 3,6 miliardy korun vydělal v čistém 116 milionů. „Lipoelastic se svými skvělými produkty a vlastní výrobou navíc vstupuje na zahraniční trhy napřímo přes své vlastní dceřiné společnosti, tedy stejným modelem, na kterém vyrostla Alensa,“ vysvětluje. Pomoct chce zkušenostmi z e-commerce, prodeje koncovým zákazníkům a logistiky, aby firma rostla rychleji a vstoupila na další trhy.
Logistiku přináší i druhý investor. Jan Rozlivka vybudoval fulfillmentovou firmu Mailstep, která skladuje a rozesílá zboží pro e-shopy a dnes ji většinově vlastní miliardář Jiří Šmejc. S manželkou Radkou pak Rozlivka v roce 2022 založil skupinu Angee Capital. „Chceme být aktivním spoluvlastníkem, podporovat management a společně vytvářet podmínky pro další růst, s respektem k tomu, co Alena a Tomáš Hradilovi vybudovali,“ říkají Rozlivkovi.
Investiční ředitel podfondu JSK Jakub Čížek společné plány potvrzuje: „Naší investiční strategií je vstupovat do majoritních partnerství. Do firem tedy vstupujeme jako většinový vlastník, ale stavíme je společně s lidmi, kteří pro ně mají vysokou přidanou hodnotu.“ O tom, jak v JSK Investments přemýšlejí a kam se chystají dál, bude sama zakladatelka Simona Kijonková příští týden hovořit i na velké konferenci Money Maker.
Hradilovi tak sice firmu předávají, ale i nadále ji povede generální ředitel Petr Remeš. „Předat firmu, kterou jsme stavěli přes dvacet let, není snadné rozhodnutí. V JSK Investments jsme ale našli partnera, který ví, jak ze silné české značky vybudovat globálního hráče,“ říkají zakladatelé.