Byla nejmladší self-made miliardářkou, teď firmu prodává za zlomek ceny. Mladí poslali její byznys ke dnu
Tržby Bumble padají, za rok ubylo 620 tisíc platících uživatelů a dluh firmy je trojnásobkem toho, co má na účtech. Noví majitelé mluví hlavně o AI.
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Před pěti lety zvonila Whitney Wolfe Herdová na newyorské burze Nasdaq slavnostně na gong a měla při tom osmnáctiměsíčního syna na boku. Akcie její seznamky Bumble první dny vyskočily o víc než 60 procent, firma měla hodnotu kolem 14 miliard dolarů a jednatřicetiletá zakladatelka se tehdy stala nejmladší self-made miliardářkou světa, tedy ženou, která své jmění sama vybudovala, ne zdědila. A teď? Bumble z burzy odchází, nový majitel Ithaca Holdings za něj zaplatí 6,05 dolaru za akcii, což je zhruba sedmina ceny, za kterou si akcie v únoru 2021 kupovali první investoři.
Celou firmu transakce oceňuje na 1,3 miliardy dolarů, v přepočtu asi 27 miliard korun. Zajímavější než samotná cena je ale způsob, jak ji kupec prezentuje. Ithaca se nevydává za klasický fond, který skupuje firmy v potížích, aby je zeštíhlil a se ziskem prodal dál. Popisuje se jako dlouhodobý holding pro technologické firmy, který chce do svých podniků vnášet nejmodernější technologie včetně umělé inteligence. Spoluzakladatel Ravi Gupta na síti X napsal, že Ithaca prošla stovky firem a hledala ty, „které budou s postupem umělé inteligence cennější“. Bumble podle něj vyčníval.
Ne každého to přesvědčilo. Server The Information, který se věnuje byznysu technologických firem, ve svém newsletteru označil obchod za první vlaštovku nového trendu, kdy se převzetí firem v nesnázích převléká za nákupy poháněné umělou inteligencí. Bumble by totiž mohl umělou inteligenci zavádět, i kdyby se nikomu neprodal – a vlastně to už dělal, ale výsledkově to moc znát nebylo. Skutečným důvodem prodeje totiž podle všeho je, že byznys Bumble prostě nefunguje.
Data takové tezi dávají za pravdu. Tržby Bumble loni klesly téměř o deset procent na zhruba 966 milionů dolarů, tedy asi 20 miliard korun, a v prvním pololetí letošního roku klesly o dalších zhruba 15 procent. Platících uživatelů měla firma na konci června 3,16 milionu, o 620 tisíc méně než před rokem. Proti dluhu ve výši 450 milionů dolarů (9,5 miliardy korun) stála hotovost jen 154 milionů dolarů. Před zveřejněním detailů o nynějším jednání měla firma na burze hodnotu kolem 335 milionů dolarů, takže za pět let ztratila přes 90 procent.
Příběh Bumble přitom začal jako jeden z nejsilnějších v celém odvětví. Wolfe Herdová, která pochází ze Salt Lake City v Utahu a vystudovala mezinárodní vztahy na Southern Methodist University v texaském Dallasu, nejdřív spoluzakládala Tinder. Ve firmě vedla marketing, odešla ale v roce 2014 po sporu s ostatními zakladateli, s jedním z nichž předtím chodila. Podala žalobu kvůli sexuálnímu obtěžování a v mimosoudním vyrovnání získala zhruba milion dolarů. Právě díky těmto penězům mohla rozjet nový byznys.
Původně chtěla spustit sociální síť, na které by si ženy posílaly komplimenty. K seznamce ji přemluvil Andrej Andrejev, ruský podnikatel a zakladatel seznamky Badoo, který se stal většinovým vlastníkem její nové firmy. Bumble přišel s jednoduchým, ale účinným pravidlem: když se spáruje žena s mužem, první zprávu může poslat jen ona, a to do 24 hodin. Aplikaci se začalo přezdívat feministický Tinder a rychle rostla. Přibyly odnože Bumble BFF na hledání přátel a Bumble Bizz pro pracovní kontakty. Herdová odmítla nabídky na odkup od Match Group, majitele Tinderu, a obě firmy se pak i soudily o patenty.
V roce 2019 koupila Andrejevův většinový podíl investiční skupina Blackstone, jedna z největších private equity firem světa, při ocenění tři miliardy dolarů, tedy asi 63 miliard korun. Wolfe Herdová se stala šéfkou celé skupiny včetně Badoo, která je docela známá i v Česku. V únoru 2021, uprostřed pandemie, kdy lidé trávili večery doma s telefonem v ruce, šel Bumble na burzu. Akcie upsané za 43 dolarů zakončily první den na 70 dolarech a cena podílu zakladatelky se vyšplhala na 1,6 miliardy dolarů.
Pandemický boom ale netrval dlouho. Mladší uživatelé, především z generace Z, začali seznamovací aplikace vnímat jako únavnou práci a od nekonečného brouzdání profily, se odvraceli. Akcie Bumble šly dolů a koncem roku 2023 Wolfe Herdová oznámila, že se stahuje do role výkonné předsedkyně představenstva. Ve vedení ji v lednu 2024 vystřídala Lidiane Jonesová, dosavadní šéfka komunikační platformy Slack. Novináři tehdy před slovo miliardářka začali přidávat slovo bývalá.
Jonesová vydržela zhruba rok a z firmy odešla z osobních důvodů. V březnu 2025 se Wolfe Herdová do čela Bumble vrátila a o pár měsíců později propustila zhruba 30 procent zaměstnanců. Následoval úmyslný restart, jak to sama nazvala. Bumble výrazně škrtl výdaje na marketing, zbavoval se neaktivních a problémových uživatelů a raději přišel o objem, než aby dál nabíral lidi, kteří platformu zahlcují. „Revoluční prvek Bumble se vyčerpal,“ přiznala Herdová letos v květnu otevřeně pro server Axios.
Na řadu přišly kroky, které by před pár lety působily nemyslitelně. Bumble oznámil, že koncem letošního roku zruší swipování a nahradí ho párováním, ve kterém má hlavní roli umělá inteligence. V aplikaci už testuje asistenta jménem Bee, který pomáhá s profily a doporučuje protějšky. V srpnu pak firma zrušila i pravidlo, na kterém celá značka stála. První zprávu teď může poslat kdokoli, protože podle průzkumu společnosti dvě třetiny žen chtějí, aby první krok udělal muž.
Sázka na umělou inteligenci u Wolfe Herdové přitom není nová. Už v roce 2024 na technologické konferenci agentury Bloomberg popisovala budoucnost, ve které budou mít lidé osobní AI zprostředkovatele. „Existuje svět, ve kterém váš seznamovací concierge chodí na rande za vás s jinými concierge,“ řekla tehdy. Jenže nastupující generace, kterou chce Bumble oslovit, je vůči vtíravým funkcím umělé inteligence stále odměřenější.
Revoluční prvek Bumble se vyčerpal.
Kupci, kteří tohle všechno teď převezmou, mají v Silicon Valley zvučná jména. Ravi Gupta, absolvent ekonomie na americké Duke University, začínal v poradenské firmě McKinsey a deset let strávil v private equity skupině KKR. V letech 2015 až 2019 dělal finančního a provozního ředitele doručovací služby Instacart, kterou provedl obdobím nejprudšího růstu, a dnes je také partnerem slavného investičního fondu Sequoia Capital, kde se věnuje spotřebitelským aplikacím a fintechu.
Druhý zakladatel John Hegeman, absolvent Stanfordu, nastoupil v roce 2007 do Facebooku, když firma ještě neměla ani tři roky. Sedm let pak jako inženýr budoval její reklamní systém, následně pět let vedl hlavní kanál příspěvků ve facebookové aplikaci a v roce 2022 se vrátil k reklamě jako šéf monetizace. Naposledy byl obchodním ředitelem Mety, tedy mužem odpovědným za příjmy, na kterých stojí celý byznys Facebooku a Instagramu. Loni v listopadu po sedmnácti letech oznámil, že odchází splnit si dlouholetý sen a založit vlastní firmu.
Fond Ithaca oba podnikatelé rozjeli v prosinci a letos v březnu agentura Bloomberg informovala, že shánějí aspoň miliardu dolarů na nákup firmy, kterou by technologicky přestavěli. Podobnou logiku zkoušejí i fondy jako General Catalyst nebo Thrive Capital, které skupují účetní či právní kanceláře a dosazují do nich AI. Bumble je ale spotřebitelská aplikace, kde rozhoduje hlavně to, jestli se na ni vrátí uživatelé, a ne jen to, o kolik zlevní provoz.
Nejbližší vzor má přitom Ithaca spíš v Evropě. Italská firma Bending Spoons z Milána se stala specialistou na nákupy slavných internetových značek, které ztratily dech. Postupně převzala poznámkovou aplikaci Evernote, službu pro posílání souborů WeTransfer, videoplatformu Vimeo, vstupenkový Eventbrite i legendární portál AOL a letos v září ohlásila koupi platformy pro online spolupráci Miro za 1,36 miliardy dolarů, tedy zhruba 28 miliard korun, přestože ta měla před čtyřmi lety hodnotu 17,5 miliardy dolarů. Předtím sáhla i po databázovém nástroji Airtable.
Recept Bending Spoons je ale prozaičtější než plány s umělou inteligencí. Firma po převzetí obvykle propustí velkou část zaměstnanců, přepíše produkt na vlastní technologii, zdraží předplatné a značky drží dlouhodobě bez plánu na další prodej. Investorům se to ale zalíbilo, v červenci Italové vstoupili na americkou burzu Nasdaq a získali zhruba 1,7 miliardy dolarů.
Ithaca slibuje podobně dlouhý horizont, jen místo škrtů mluví hlavně o technologii, a Bumble bude prvním testem, zda se pod nálepkou AI skrývá víc než klasická restrukturalizace. Po dokončení transakce se Gupta a Hegeman stanou oba řediteli Bumble, sídlo zůstane v texaském Austinu. Wolfe Herdová část svého podílu převede do nové firmy a má v ní zůstat aktivně zapojená. Obchod už písemně odsouhlasili hlavní akcionáři včetně ní a skupiny Blackstone, která si po IPO ponechala zhruba 14 procent. Cena 6,05 dolaru za akcii znamená 138 % prémii k pátečnímu kurzu před zveřejněním informací o dealu, což je pěkný bonus, jenže investoři z doby vstupu na burzu odcházejí i tak s velkou ztrátou a na případném oživení už se podílet nebudou.