Videohry v čele s GTA umí vydělat miliardy. Vyplatí se ale investovat do akcií herních společností?
GTA VI slibuje rekordní tržby, ale jsou videohry stejně výdělečné pro investory jako pro jejich tvůrce? Podívali jsme se na vedoucí akcie.
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Na nové Grand Theft Auto čekali fanoušci třináct let. Šestý díl slavné série má ambici stát se jedním z nejvýdělečnějších zábavních produktů historie. Zatímco hráči řeší, co všechno nabídne, investory zajímá jiná otázka. Dá se na videohrách vydělat stejně dobře jako na jejich hraní?
Ještě napjatěji než hráči k novému GTA vzhlíží jeho vydavatel Take-Two Interactive. Předchozí pátý díl se prodal ve více než 230 milionech kopií a díky online režimu vydělává i třináct let po svém uvedení. Aktuální pokračování tak není jen další videohrou, ale potenciálně jedním z největších obchodních úspěchů v historii zábavního průmyslu.
Take-Two očekává, že ve fiskálním roce 2027 dosáhne čistých objednávek ve výši osmi až 8,2 miliardy dolarů, tedy přibližně 178 až 182 miliard korun. Jenže zatímco hráči se připravují utrácet, investoři mají důvod k opatrnosti. Společnost za předchozí fiskální rok vykázala účetní ztrátu a její akcie od začátku letošního roku do 18. listopadu oslabily přibližně o patnáct procent.
Miliardy za hry, další miliardy za hraní
Herní průmysl se za poslední dekádu zásadně proměnil. Zatímco dříve vydavatelé vydělávali hlavně prodejem nových titulů, dnes jim peníze přinášejí také virtuální předměty, dodatečný obsah nebo předplatné. U Take-Two tvořily tyto opakované útraty hráčů v posledním čtvrtletí 81 procent čistých objednávek.
Právě to dělá z úspěšné hry mimořádně atraktivní byznys. Vývoj sice může stát obrovské prostředky a trvat dlouhé roky, ale pokud se titul uchytí, dokáže generovat příjmy celé desetiletí. GTA V je toho nejlepším příkladem. Pro investory však zůstává problém, že každý další úspěch není zaručený a očekávání bývají do ceny akcií započítána dlouho před vydáním.
Kdo na videohrách vydělává nejvíc?
Investovat do herního průmyslu přitom nemusí znamenat jen nákup Take-Two. Jednotliví vydavatelé mají odlišné obchodní modely a jejich výsledky ukazují, že samotná popularita her ještě o ziskovosti mnoho neříká.
Take-Two Interactive
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Vydavatel stojí za legendárními hrami, jako je GTA, Red Dead Redemption nebo NBA 2K.
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Sází na obrovské herní hity a jejich dlouhodobé zpeněžování, zároveň je ale firma závislá na úspěchu několika titulů.
- Na pětiletém grafu akcie je +27 %
Nintendo
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Vydělává na vlastních konzolích a exkluzivních značkách, jako je Mario nebo Zelda.
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Díky propojení hardwaru a her má nad svým ekosystémem větší kontrolu.
- Na pětiletém grafu akcie je bezmála +80 %
Capcom
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Ukazuje, jak ziskový herní byznys může být.
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V posledním fiskálním roce dosáhl provozní marže 38,5 procenta a těží z digitálních prodejů sérií Resident Evil nebo Monster Hunter.
- Na pětiletém grafu akcie je téměř +205 %
Sony
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Staví na PlayStationu, vlastních hrách a předplatném.
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Herní divize je ale pouze jednou částí širšího podnikání celé firmy.
- Na pětiletém grafu akcie je téměř +58 %
Zajímavý je také příběh Electronic Arts, vydavatele sportovních her EA Sports FC. Jeho akcie letos zmizely z burzy po dokončení převzetí investičním konsorciem vedeným saúdskoarabským státním fondem PIF za 55 miliard dolarů, tedy přibližně 1,22 bilionu korun. I to ukazuje, jak atraktivní může být herní průmysl pro velké investory.
Skvělá hra nemusí být skvělou investicí
Take-Two má před sebou pravděpodobně mimořádně úspěšné období. Jenže právě to už investoři očekávají. Před vydáním GTA VI dosahovala tržní hodnota společnosti přibližně 40 miliard dolarů, tedy téměř 900 miliard korun, a počítala s tím, že nový titul přinese rekordní příjmy.
Pokud GTA VI očekávání pouze splní, nemusí to akciím stačit k dalšímu růstu. Rozhodující bude, kolik peněz společnosti skutečně zůstane po zaplacení vývoje a marketingu, jak úspěšný bude online režim a zda dokáže na současný titul navázat dalšími hity.
Herní průmysl nabízí investorům zajímavou kombinaci silných značek, věrných zákazníků a dlouhodobých příjmů. Současně ale patří mezi odvětví, kde jeden nepovedený titul nebo příliš vysoká očekávání dokážou výrazně změnit hodnotu firmy.