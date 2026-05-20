Víme, kolik bude stát nejlevnější elektromobil od Škodovky. Cenu dokázala stlačit na úroveň holé Octavie
Škoda Auto zahájila prodej svého nového elektrického crossoveru Epiq. Jako první přijede dražší verze, ale následovat bude i cenově dostupnější model.
Při úterní světové premiéře nové Škody Epiq ještě mladoboleslavská automobilka o přesných cenách nechtěla oficiálně hovořit. Pouze vyhlašovala, že půjde o její dosud nejdostupnější, tedy nejlevnější elektromobil. To nyní potvrdila zveřejněním cen několika vybraných modelů. Ten základní s nejmenším dojezdem a nejslabší výbavou dokázala Škoda Auto stlačit zhruba k ceně základní spalovací Octavie. Ta aktuálně v konfigurátoru startuje na 610 tisících korun. Nový Epiq začne na ceně kolem 619 tisíc korun.
Pětidvéřový elektrický crossover je prvním modelem Škody postaveným na nové platformě MEB+, která využívá výhradně pohon předních kol. Při kompaktních vnějších rozměrech, které jsou velmi podobné jako u spalovacího modelu Kamiq, nabízí zavazadlový prostor o objemu 475 litrů. K tomu přináší třeba i nový infotainment postavený na Androidu nebo designový jazyk se světlomety ve tvaru písmena T.
Na český trh jako první vstupuje nejvýkonnější varianta označovaná jako Epiq 55 s elektromotorem o výkonu 155 kW a větší 55kWh baterií. Ta má zajistit dojezd přesahující 440 kilometrů na jedno nabití. Vybavenější verze s větší baterií přichází v rámci zaváděcí edice Start a cenovka v tomto případě začíná na 779 tisících korun.
Škoda Epiq přijede ve třech verzích:
- Epiq 35: baterie 38,5 kWh, výkon 85 kW, dojezd cca 310 km.
- Epiq 40: baterie 38,5 kWh, výkon 99 kW, dojezd cca 310 km.
- Epiq 55: baterie 55 kWh, výkon 155 kW, dojezd cca 440 km.
Dobíjení akumulátoru u vrcholné verze zvládne stejnosměrný proud o výkonu až 105 kW. To má umožnit doplnit energii z 10 na 80 procent kapacity za 24 minut. Vedle této specifikace se v nabídce ještě letos postupně objeví i dostupnější provedení. Půjde o varianty s označením 35 a 40, které nabídnou výkon 85, respektive 99 kW. Obě budou mít menší akumulátor o celkové kapacitě 38,5 kWh.
„Epiq představuje další zlomový model v naší nabídce. Jeho zcela nově pojatý design, kompaktní rozměry, velký vnitřní prostor a řada nejmodernějších bezpečnostních a asistenčních prvků z něj vytvářejí všestranný vůz,“ uvádí Jiří Maláček, vedoucí Škoda Auto pro český trh.
Ceny a výbava edice Start 55:
- Výbava Essence (779 000 Kč): Sedm airbagů, přední i zadní LED světlomety, třináctipalcový centrální displej, prediktivní tempomat či asistent pro průjezd křižovatkou.
- Výbava Selection (869 000 Kč): Přidává 18″ kola z lehké slitiny, parkovací kameru, bezklíčkové startování nebo funkce V2L a V2H pro napájení spotřebičů z baterie vozu.
- First Edition (923 000 Kč): Designová varianta s 20″ koly, oranžově lakovanými prvky karoserie, černou střechou a sportovními kryty pedálů.
„Věříme, že i díky výhodné ceně zpřístupní elektromobilitu novým skupinám uživatelů a naváže na úspěch stávajících modelů Škoda,“ doplňuje Jiří Maláček. Jsou to právě vozy této značky, které letos vedou domácí prodeje elektrických aut. Na prvním místě je Enyaq následovaný menším Elroqem. Další dvě místa drží Tesla s Modelem Y, respektive Modelem 3.
Do nabídky mladoboleslavské automobilky patřící do koncernu Volkswagen zároveň ještě letos přibude také čtvrtý, dosud největší elektromobil v podobě modelu Peaq. „Navíc modely Enyaq a Elroq procházejí významným vylepšením pro rok 2027,“ připomíná vedoucí Škoda Auto pro český trh.