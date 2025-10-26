Škodovácký bestseller můžete mít za „lidových“ 800 tisíc, ale i o půl milionu dráž. Co se vyplatí?
Z elektrické Škody Elroq se stal až překvapivý prodejní sukces. Otestovali jsme proto za vás její nejobyčejnější i tu nejvýkonnější verzi.
Z celé Evropy na ni přichází samá chvála. Ba co je důležitější, je z ní bestseller – Škoda Elroq dominuje prodejům elektroaut na starém kontinentu a jediný, kdo s ní drží krok, jsou americká Tesla s modely Y a 3, koncernový sourozenec VW ID.3 a pak ještě Renault 5. Mladoboleslavský crossover klasicky láká na vysokou užitnou hodnotu a rozumnou cenu. Můžete jej totiž mít za 800 tisíc, ale i za 1,3 milionu. My jsme vyzkoušeli základní verzi i vytuněnou podobu RS zároveň. A byli jsme na to dva.
Škoda Elroq je menší a nepatrně levnější bratříček Škody Enyaq. Hlavní rozdíl je ve velikosti kufru, jinak jsou si oba vozy dost podobné. Základní verze modelu Elroq v úpravě Essence se prodává od 799 tisíc korun, vrcholovou úpravou jsou jednak manažerský Laurin & Klement, jednak sportovní RS. Ten vyjde o půl milionu dráž. Který se hodí pro koho víc?
Evelína Beníšková alias holka z města
Obě auta jsou tak akorát – ani přerostlé SUV, se kterým člověk bojuje v podzemních garážích, ani malé autíčko, kam se nevejde víkendový nákup nebo pes. V tomhle ohledu mi vyhovovaly úplně stejně.
Rozdíl byl ovšem znát už v exteriéru. RS verze působí na první pohled vymazleněji – výrazná modrá barva, světla, která se táhnou přes celý předek auta a vytváří světelnou show, celkově výraznější styl. Ale pozor, i základní bílá verze je decentní, možná nenápadný, ale pořád pěkný.
Uvnitř rozdíl pokračuje. RSko má interiér ze semiše, neonově zelené detaily a sportovní sedačky, které mu dodávají „cool vibe“. Basic verze má klasický textil, obyčejnější sedačky a celkově působí jednodušeji, zároveň nijak ošizeně.
Co mě překvapilo nejvíc, byl rozdíl v jízdě. RSko má sportovní režim a při sešlápnutí plynu fakt vystřelí – je cítit takový mini „kick“ a člověk má pocit, že letí dopředu. Může to být zábava, pokud vás baví svižná jízda. Základní verze Elroqu je naopak o hodně plynulejší, klidnější, všechno je takové hladší. Pro mě osobně to bylo příjemnější – necuká to, nehrne se to dopředu, klídek.
A teď to nejdůležitější – poměr cena/výkon. Ano, RS vypadá moderněji a jede svižněji, ale upřímně? Ten půlmilionový rozdíl v ceně za to pro mě nestojí, já bych tak velký příplatek za trochu hezčí světýlka, semiš, silnější motor a sport mód prostě nedala. Základní verze je pro mě coby holku z města naprosto dostačující.
Luboš Kreč alias táta od rodiny
Problém s novinářskými vozy bývá, že automobilky nám na testy obyčejně půjčují modely v top výbavě. Tedy takové, které pak nejsou ty nejprodávanější, zároveň to zvyšuje šance, že výsledné reportáže a texty budou přívětivější. Usednout do elroqu v základní výbavě Essence a s nejobyčejnější motorizací (kapacita baterie 55 kWh, výkon 125 kW) bylo proto tak nějak osvěžující.
A znovu se mi u toho potvrdilo, že Škodovka udělala zásadní posun od tuctové, levné automobilky směrem k prémiovému mainstreamu: Škoda Elroq ani v základním provedení nepůsobí osekaně, stroze, levně. Naopak po usednutí za volant máte pocit solidní robustnosti a modernosti. Zároveň to ale není nic futuristického, takže se v autě člověk cítí přirozeně.
Jízdně je to klasický koncern, takže nečekejte žádné emoce, ale ani nepříjemná překvapení. Tohle auto je stavěné na to, aby se sneslo s každým. A přesně tak funguje – je tiché, veskrze komfortní, nerovnosti tlumí parádně, takže vy i zbytek rodiny si v něm hovíte. Nejste obklopeni luxusem, ale účelným designem a – klasicky – spoustou místa. I zavazadelník je se svými 470 litry pro klasický rodinný provoz tak akorát.
V tomhle mě samozřejmě mnohem víc bavil Elroq RS, který sice zvenčí vypadá dynamičtěji, ale nejvíc rozdíly navnímáte uvnitř: semiš, drobné estetické rozdíly typu barevného prošívání, sportovnější sedačky… Jestliže varianta Essence vás neurazí, RS vám dá pocit, že nejste ve škodovce, ale spíš v audi nebo v BMW.
Škoda Elroq
- základní úprava se jmenuje Essence, nad ní je Selection, prémiovými kategoriemi jsou Sportline, Laurin & Klement a RS
- základní verze vozu má kapacitu baterie 55 kWh, ta nejvyšší pak 84 kWh
- cenově menší elektrická Škoda startuje na 799 tisících korun, příští rok by měl přijít ještě model Epiq, který bude o dalších 200 tisíc levnější
- Elroqu se od ledna do června roku 2025 prodalo přes 30 tisíc kusů, což z něj činilo jedno z nejprodávanějších elektroaut Evropy
Řidičsky to je rozdíl pouze a jedině, pokud máte zapnutý sportovní mód. Elroq RS má dvojnásobný výkon, táhne jej vpřed 250 kW, což je na silnici jednoznačně znát – dokáže vystřelit hodně dynamicky, z nuly na sto jde pod šest vteřin. Dokáže to být hodně mrštné auto, ale pořád v intencích toho, že se bavíme o koncernovém modelu pro masy, takže mimořádnou individualitu nečekejte.
Co se dojezdu týče, Essence 50 má užitnou kapacitu baterie 52 kWh a v průměru jsem s vozem jezdil kolem 19 kWh na 100 kilometrů, což je relativně dost (i s ohledem na to, že jsme auto testovali na začátku října, nikoli v zimě).
Například elektrické Audi A6 dokázalo být efektivnější. Takže se základním elroqem je realistické na plnou baterii ujet do 300 kilometrů, s verzí RS, která si kvůli pohonu všech kol a dynamičtějšímu řízení bere ještě o něco víc, to je zhruba 400 kilometrů. Baterie eresa má kapacitu 79 kWh.
Dojezd je ale relativně přeceňovaná veličina, zvlášť když auto můžete nabíjet doma nebo v garážích v práci. Málokdo má denní nájezd přes 200 kilometrů a to je něco, co elroq zvládne hravě v kterékoli úpravě. Která verze se mi tedy líbila víc, když Evel víc seděl základní variantě Essence 50? Jednoznačně RS – v tomto směru jsem prosťáček, na kterého ty detaily a silnější motor dělají dojem.