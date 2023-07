Virtuální svět z Česka koupil kousek jiného. Vytvoří mezi sebou portály a lidé jimi budou proskakovat

Somnium Space, virtuální svět, který uvnitř sebe nechává lidi chodit, bydlet, pracovat, utvářet své okolí, setkávat se s ostatními, ale i třeba procházet se k vodě nebo sportovat, investoval do dalšího virtuálního světa jménem Sansar. Jde o projekt, který původně vytvořili autoři zřejmě nejznámějšího metaverza Second Life, v němž si lidé za dvacet let existence vytvořili přes 70 milionů účtů.

Ti ale tento svůj výtvor prodali, a jeho vlastníkem se stala společnost Sansar. Somnium Space si nyní ve stejnojmenném metaverzu koupilo blíže nespecifikovaný podíl, za který zaplatilo několik set tisíc eur. Artur Sychov, který za ním stojí, se zároveň stal členem představenstva Sansaru. Je tak součástí nejužšího vedení už několika technologicky zaměřených firem, ve kterých si během posledních let pořídil podíl.

„Pevně věříme v budoucnost sociální virtuální reality, která je skutečně otevřená a propojitelná. Toto partnerství je k takové budoucnosti důležitým krokem,“ říká Sychov k aktuální transakci. Do jeho metaverza prý denně vstupuje průměrně 500 až tisíc lidí. On i svět, do něhož se zapojuje, kladou důraz právě na sociální funkci – tedy na propojování uživatelů a jejich komunikaci. A taky na to, aby v nich uživatelé mohli virtuálně něco vytvářet.

V metaverzech věci vznikají běžně. Lidé v nich staví domy, malují obrazy, vylepšují auta, ale taky třeba vyšperkovávají sami sebe – tedy svého avatara – a cokoliv z toho můžou někomu dalšímu prodat. Prázdné virtuální pozemky můžou stát v přepočtu i desítky milionů korun. A za avatary se platí i desetitisíce. Sychov už dříve uvedl, že se v Somnium Space takto měly protočit miliardy.

Problém ale je, že co si vyrobíte či koupíte v jednom světě, funguje obvykle také právě jen v něm. Aktuální investice je jedním z kroků, který to má měnit. „Umožní uživatelům plně rozvinout tvůrčí potenciál a zpeněžit svůj talent, a to vše s tím, že identita a ekonomická aktivita zůstane jejich vlastnictvím,“ představuje si Sychov.

Foto: CzechCrunch/Somnium Space Svět uvnitř Somnium Space

„Investice od Somnium Space do společnosti Sansar významně podpoří rozvoj platformy,“ věří Chance Richie, CEO Sansaru s tím, že zrychlí vývoj, vylepší funkce i uživatelské prostředí. Vedle toho budou finance směřovat na plán plně oba světy propojit, ač každý běží na jiné technologii.

Cílem – zřejmě do roku 2024 – je fungovat tak, aby uživatelé mohli volně přecházet z jednoho světa do druhého a virtuální věci si s sebou mohli přenášet. V obou půjde platit stejným systémem, který Somnium vyvíjí. To, jak může jeden avatar fungovat v druhém světě, už tvůrci vyzkoušeli. A brzy mezi oběma metaverzy hodlají otevřít portály, kterými se půjde teleportovat z jednoho do druhého. Jednoduše tím, že avatar vstoupí do brány – a během méně než deseti vteřin by se měl objevit v jiném světě.

Taková „teleportace“ má mimo jiné nasměrovat víc pozornosti k událostem, jako jsou třeba koncerty, které se čas od času ve virtuálních světech konají, a zajistit na nich vyšší účast. Nejde přitom o okrajovou záležitost. Když v roce 2020 americký rapper Travis Scott ve videohře Fortnite, která je někdy považována za metaverzum, uspořádal koncert, přilákal přes 12,3 milionu lidí a měl na něm vydělat přes 20 milionů dolarů. Tedy víc než inkasuje za koncerty v běžné realitě.

Propojit světy a vytvořit průchozí ekosystém je dlouhodobý cíl Sychova, jenž své aktivity staví jako přímou konkurenci společnosti Meta. Nelíbí se mu, že virtuální set Oculus nutí uživatele k přihlášení přes facebookový účet, sbírá data a nechává své aktivity vůči dalším firmám uzavřené. „Nemůžeme dovolit, aby jedna osoba měla vše pod vlastní kontrolou,“ uvedl už dřív k aktivitám kolem Facebooku Sychov.

Do jeho plánu ostatně investovali i bratři Tyler a Cameron Winklevossovi, kteří kdysi žalovali právě Marka Zuckerberga za to, že jim ukradl nápad na vytvoření Facebooku. Od té doby mladý Čech staví a propojuje bez velké nadsázky virtuální vesmír. A uvnitř něj chce nabídnout všechny vyvíjené služby, třeba i v Sansaru má být dostupný život navěky – možnost nahrát lidi do počítače a povídat si s nimi, i když třeba z reálného světa už odešli.

„Budoucnost metaverza je otevřená a všichni jsou zváni, aby se k této vzrušující cestě připojili,“ uvádí teď Sychov v tiskové zprávě. Somnium a Sansar totiž tvrdí, že se hodlají propojovat i s dalšími světy. A že budou vytvářet otevřenou dokumentaci se všemi aspekty integračního procesu, která jim to má usnadnit.

Sychov už investoval do izraelské technologie pro virtuální světy, francouzské společnosti vyvíjející set pro virtuální realitu, do tvůrce avatarů pro metaverza, společnosti Ready Player Me, či do britského obleku TeslaSuit. Kromě toho je Somnium Space propojené i s Vrgineers, kterým poslalo peníze na vývoj. A tyto dvě firmy ještě ve spojení s Prusa Research vyvíjejí brýle pro virtuální realitu, které je možné z velké části vytisknout doma na 3D tiskárně.