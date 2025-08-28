Volvo sází na benzin i elektřinu, představilo plug-in hybrid s dojezdem 1 200 kilometrů
Nové SUV s označením XC70 půjde do prodeje nejprve v Číně, následně se objeví i v Evropě. Zařadí se mezi XC60 a XC90.
Volvo Cars odhalilo nový model XC70, plug-in hybridní SUV s čistě elektrickým dojezdem přes 200 kilometrů podle čínské normy CLTC. Výroba vozu už začala a prodej startuje nejdříve v Číně, kde automobilka reaguje na zvýšenou poptávku po hybridních modelech s delším dojezdem. Později má model XC70 dorazit také na evropský trh.
Vůz je postavený na nové platformě SMA a kombinuje baterii a spalovací motor, díky čemuž zvládne na jedno nabití a natankování ujet přes 1 200 kilometrů. Plug-in hybrid je navíc vybaven technologií obousměrného nabíjení, a tak může fungovat jako mobilní zdroj energie například pro kempingové vybavení. „XC70 představuje most k plně elektrickým vozům,“ uvedl Håkan Samuelsson, generální ředitel Volvo Cars.
Design vozu se drží skandinávské estetiky se zvýrazněnými liniemi, maskou připomínající štít a vertikálními LED světly. Interiér s prostornou kabinou má dva velké displeje. XC70 se v modelové řadě umístí mezi největší XC90 a středně velké XC60. Zároveň může zastoupit už výběhový model kombi V90, který se prodával i v populární cross-country úpravě. Právě ta se dřív označovala jako XC70. Automobilka zároveň ustoupila z plánu vyrábět jen plně elektrická auta a nové XC70 je toho dalším důkazem.