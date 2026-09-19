Vůbec nestudoval obor, který teď s AI mění. Jeho firma má už po třech letech cenu 118 miliard
Švédská Legora vybrala letos 600 milionů dolarů při ocenění 5,6 miliardy. Už ale jedná o dvojnásobku a dotahuje amerického konkurenta Harveyho.
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V květnu 2023 se tři mladí Švédové hlásili do Y Combinatoru, nejslavnějšího startupového akcelerátoru na světě, jímž prošly třeba Airbnb, Stripe nebo Dropbox. Nabízeli nástroj, který s pomocí velkých jazykových modelů prohledává právní dokumenty. Jedna z prvních otázek zněla, pro jaký typ právníků to dělají. „Jak to myslíte? Existují různé druhy právníků?“ odpověděl třiadvacetiletý Max Junestrand. „Dodnes si pamatuju, že se Tom Blomfield začal smát a věděli jsme, že jsme v háji,“ vzpomínal v podcastu Y Combinatoru na partnera akcelerátoru a spoluzakladatele britské digitální banky Monzo. Jenže firma dnes známá jako Legora, která tenkrát ve výběrovém řízení neuspěla, dnes patří vedle stockholmského Lovablu k nejrychleji rostoucím technologickým firmám v Evropě.
V březnu získala Legora 550 milionů dolarů v investičním kole vedeném americkým fondem Accel, v dubnu ho pak ještě navýšila na 600 milionů, v přepočtu zhruba 12,6 miliardy korun, a mezi investory přibyla investiční divize čipového giganta Nvidia nebo australská softwarová skupina Atlassian. Investoři Legoru celkově ocenili na 5,6 miliardy dolarů, tedy asi 118 miliard korun. Společnosti jsou přitom teprve tři roky a v jejím čele stojí muž, který práva ani nestudoval.
Dnes šestadvacetiletý Junestrand přešel do světa startupů od programování. Studoval počítačové inženýrství na stockholmském Královském technologickém institutu KTH a už při škole pracoval jako kodér, mimo jiné na statistických modelech pro sázky na e-sporty, tedy turnaje v počítačových hrách. Souběžně vystudoval ekonomii na Stockholm School of Economics, diplomovou práci na technice nikdy nedokončil. A programování postupně vyměnil za štace a stáže v investičních fondech a poradenských kancelářích, jako jsou McKinsey nebo Norrsken.
Své budoucí společníky Siggeho Labora a Augusta Erséuse poznal u volejbalu. Ti tou dobou zkoušeli s projektem Judilica, co dokáže umělá inteligence s právními dokumenty, a vycházeli z postřehu, že studenti advokacie tráví letní stáže ve velkých kancelářích shrnováním soudních rozhodnutí. Zlom přišel s premiérou ChatGPT v listopadu 2022. „Pro naši generaci to byl stejný okamžik jako nástup internetu. Odešel jsem ze školy, protože cena za to, že nic nestavím, byla najednou příliš vysoká,“ popsal Junestrand.
Právo se trojice učila za pochodu a docela neortodoxně. Právníkům psali e-maily a zprávy na LinkedInu, zvali je na oběd a nabízeli, že jim za tu hodinu zaplatí jejich obvyklou sazbu, jen aby pochopili, čím se jednotlivé obory liší. Mnozí peníze odmítli a oběd dokonce zaplatili sami. Junestrand z toho dodnes dělá svou hlavní tezi: podle něj je klíčová ochota rychle se učit, oborová expertiza nutná není. To nabízí silný kontrast s největším rivalem Legory – americký Harvey rozjel bývalý advokát Winston Weinberg, který si ChatGPT vyzkoušel během své praxe.
Do Y Combinatoru se sice Junestrand a spol. napoprvé nedostali, ovšem napodruhé už to vyšlo a stali se součástí turnusu v zimě 2024 – tehdy ještě pod jménem Leya. Tu si na podzim 2023 vzala do svého inovačního programu Mannheimer Swartling, jedna z největších švédských advokátních kanceláří. „Platforma, kterou vyvíjí, je vzrušující, inovativní a zatím to nejlepší, co jsme viděli,“ řekl tehdy řídící partner kanceláře Jan Dernestam. Pro startup, jehož šéf práva nikdy nestudoval, to byla vstupenka k dalším klientům.
Prodejní argument byl zpočátku prostý. „Jsme jako ChatGPT, ale v souladu s evropskými pravidly. To byl celý pitch, a nebyl moc silný,“ přiznal Junestrand v podcastu Y Combinatoru. Jenže stačil na trhu, kde se kanceláře bály svěřit citlivé klientské spisy americkému chatbotu. V květnu 2024 tak Leya oznámila první investiční kolo za 10,5 milionu dolarů pod vedením fondu Benchmark, který kdysi vsadil na Uber nebo Snapchat, a v červenci přidala dalších 25 milionů v sérii A vedené fondem Redpoint Ventures.
Po těchto kolech měla firma deset lidí a zhruba 35 milionů dolarů na účtu, v přepočtu asi 740 milionů korun. Jenže pak rázem přišel měsíc, kdy víc vydělávala na úrocích než na zákaznících. „To není moc dobré znamení, když se z vás stala banka,“ glosoval to Junestrand. Zakladatelé proto udělali nečekaný krok: zastavili prodej a produkt přestavěli.
A co tedy Legora nabízí? Pracovní prostředí pro právníky, webovou aplikaci a doplněk do Wordu. Advokát v nich nechá umělou inteligenci projít stovky smluv najednou a odpovědi dostane přehledně v tabulce, připraví si návrh dokumentu nebo rešerši. Čím dál víc práce přebírají takzvaní agenti, tedy AI systémy, které samy dotáhnou celý úkol. Vlastní jazykové modely Legora nevyvíjí, staví na modelech velkých laboratoří a sází na to, že se rychle zlepšují. Letos koupila kanadský startup Walter a teď chystá vlastní mapu právních pramenů, podle níž má AI poznat, který předpis či rozsudek má jakou váhu.
Švédská základna se stala jednou z opravdových superschopností Legory.
Když Legora v říjnu 2024 přestavěný produkt pustila ven, měla roční opakované tržby 1,3 milionu dolarů. Na konci loňského roku to podle analytické firmy Sacra bylo 50 milionů, letos na jaře pokořila hranici sta milionů a ve druhém čtvrtletí podle deníku Financial Times vyskočila na 150 milionů dolarů, v přepočtu přes tři miliardy korun. Zákazníků má kolem 1 500 a patří mezi ně britská Linklaters, americké kanceláře White & Case, Cleary Gottlieb a Goodwin, poradenská Deloitte nebo banka Barclays, která se stala i jejich investorem. Počet zaměstnanců za rok vyskočil ze čtyřiceti na víc než sedm set.
Investoři se tak o firmu začali přetahovat. V únoru 2025 se z Leyi přejmenovala na Legoru a v květnu získala 80 milionů dolarů od fondů ICONIQ a General Catalyst při ocenění 675 milionů dolarů, tedy asi 14,2 miliardy korun. Firma přitom peníze aktivně nesháněla, nabídky se podle Junestranda prostě hrnuly. V říjnu přidala 150 milionů při ocenění 1,8 miliardy a letos na jaře přišla série D celkem za 600 milionů dolarů.
Pozoruhodné je, že Legora zůstala ve Stockholmu. „Švédská základna se stala jednou z opravdových superschopností Legory,“ uvedl Junestrand. Hlavní souboj ale svádí za oceánem. Harvey ze San Franciska před pár dny oznámil, že získal 550 milionů dolarů při ocenění 15,5 miliardy, tedy asi 326 miliard korun. Jeho roční tržby údajně přesahují 400 milionů dolarů a pracuje pro 80 procent ze stovky největších amerických kanceláří. Legora mezitím otevírá pobočky v New Yorku, Houstonu či Chicagu a Harvey se naopak tlačí do Evropy.
Junestrand to bere tak, že vlastní místo musí neustále obhajovat. „Říkám vedení, že se na pozici šéfa Legory musím kvalifikovat znovu každé čtvrtletí. Je to pokaždé nová firma a nové výzvy,“ řekl na akci Y Combinatoru. Podle deníku Financial Times teď Legora jedná o dalším kole při ocenění přes deset miliard dolarů, v přepočtu víc než 210 miliard korun.