Kódovat s nimi může každý. Ještě jim nejsou ani tři roky a od zimy se zdvojnásobili na 280 miliard
Švédský startup Lovable míří k ročnímu obratu 600 milionů dolarů. Za rok a půl zvedl hodnotu více než sedmkrát a jeho zakladatelé jsou miliardáři.
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Když se hovoří o tom, jak Evropa nestíhá v závodech umělé inteligence, není to vždy tak úplně pravda. Sice má starý kontinent co dohánět, ale pár perspektivních projektů jej v AI sprintu reprezentuje – a švédský startup Lovable je jedním z těch nejviditelnějších. Což potvrdil i aktuálním investičním kolem, kdy mu věhlasné fondy poslaly na další rozvoj 400 milionů dolarů při celkové valuaci 13,3 miliardy dolarů. Ještě před půlrokem to byla polovina.
Zajímavé je, že Lovable ještě neoslavil ani třetí narozeniny a že to je zisková firma. Roste přitom opravdu rychle – každý týden na ní vznikne milion nových webových projektů. Je totiž šampionem tzv. vibe-codingu, tedy platformou, která pomáhá programovat jen z textového zadání. Zaoceánským konkurentem je Cursor, který nedávno ovládlo SpaceX Elona Muska za notně tučnější sumu.
Lovable se nicméně podle vlastních slov náramně daří a jeho anualizované roční tržby jsou už nyní na úrovni přesahující 500 milionů dolarů, tedy zhruba 10,5 miliardy korun, jak uvedl server Techcrunch. Jde o parametr, který je ve světě startupů hodně používaný: neukazuje roční tržby, ale spíš projekci toho, jaké by mohly být, kdyby všichni aktuální zákazníci a předplatitelé zůstali. Zároveň je Lovable ziskový, a to hodně, jeho marže se má pohybovat kolem 65 procent.
Každopádně nynější investiční kolo posunulo hodnotu stockholmského startupu na 13,3 miliardy dolarů, v přepočtu zhruba 280 miliard korun. Vedly ho americký fond Menlo Ventures společně s novým fondem Scaleup Europe, který spravuje švédská investiční skupina EQT. Loni v prosinci přitom společnost Lovable uzavírala druhé kolo za 330 milionů dolarů při valuaci 6,6 miliardy, tedy asi 139 miliard korun. Za osm měsíců se cenovka firmy zdvojnásobila, za třináct měsíců vyrostla víc než sedmkrát.
Za celým příběhem přitom stojí víkendový experiment. Anton Osika před necelými třemi lety sesmolil programovací nástroj postavený na umělé inteligenci a pustil ho jako open source. Stal se z něj jeden z nejpopulárnějších projektů na GitHubu a v listopadu 2024 z něj Osika s Fabianem Hedinem udělali firmu. Podle odhadů magazínu Forbes dnes každý z nich drží asi 24 procent Lovablu, což z nich činí jedny z nejmladších self-made miliardářů světa.
Princip nástroje je jednoduchý a v tom je jeho síla. Uživatel napíše běžnou větou, co potřebuje, a Lovable mu z ní postaví web nebo aplikaci. Od jeho startu takhle vzniklo přes 60 milionů projektů a weby a aplikace na nich postavené mají podle firmy samotné měsíčně přes 900 milionů návštěv. Zatímco po prvním roce Lovable používali zaměstnanci poloviny firem ze žebříčku Fortune 500, dnes už jsou to údajně dvě třetiny.
Nejpozoruhodnější na celém kole ale není ani tak výše částky, jako složení investorů. Poprvé se tu ve větším objevuje Evropská unie – fond Scaleup Europe o objemu pěti miliard eur, tedy zhruba 120 miliard korun, vznikl na konci loňského roku právě proto, aby Evropa přestala ztrácet své nejlepší firmy ve fázi růstu. Mandát na jeho správu získala EQT letos v květnu, prvně investovala do vesmírné firmy ICEYE a Lovable je druhý zásah.
Motivace je přitom jasná. „Pokud budou startupy jako Lovable financovat převážně američtí investoři, tlak na přesun centrály nebo vstup na burzu v USA začne být obrovský,“ varoval pro Sifted partner EQT Victor Englesson.
Osika sám dlouho odolával – investoři ho tlačili do Silicon Valley, on zůstal ve Stockholmu. Dnes je spolu s německým zbrojařským startupem Helsing a francouzským Mistralem úzkou špičkou evropské AI scény.
Nové peníze mají tenhle náskok udržet. Lovable chce letos rozšířit tým zhruba na 450 lidí, nabírat bude hlavně do sekce strojového učení, produktu, infrastruktury a bezpečnosti. Těžiště zůstane ve Stockholmu, přibudou ale kanceláře v Londýně, Bostonu, San Franciscu a New Yorku a firma míří i do Latinské Ameriky. Vedle toho chce dotrénovávat vlastní open-source modely a přidávat bezpečnostní funkce.
Osika sám ale při oznámení kola mluvil o něčem jiném než o penězích. „Nejdůležitější na téhle investici je závazek, který přináší,“ napsal na LinkedIn. Se svým spoluzakladatelem Hedinem navíc už dřív slíbili, že polovinu svých výnosů z firmy jednou dají na charitu zaměřenou na bezpečný rozvoj superinteligence.