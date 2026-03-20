Měla kariéru, o jaké jiní sní. Teď dala mladá právnička sbohem elitní kanceláři a vybrala si AI
Anna Stárková pomůže ambicióznímu česko-americkému startupu Myriad AI. Ke změně ji přimělo, že řada právníků nedostatečně vnímá technologické změny.
Dostat se jako mladá advokátka, navíc ještě při škole, do globální právní kanceláře White & Case, je pro mnoho studentů právních fakult jako sen. Anně Stárkové se přesně tohle povedlo – před osmi lety. Takže profesní kariéru měla jasně nalajnovanou. Akorát že udeřila umělá inteligence a ona odešla. Jen trochu jinak, než byste čekali.
Annu Stárkovou totiž nikdo z věhlasné firmy nevyhazoval kvůli úsporám ani nezjistila, že její agendu už v pohodě obsáhne natrénovaný agent od ChatGPT nebo Claudu či Gemini. Co ale zjistila, bylo, že ne všichni advokáti dostatečně vnímají revoluční změny, které AI přináší.
Obor sice o technologiích mluví, ale většinou z bezpečné vzdálenosti: jako o tématu do panelových diskuzí, ne do vlastní workflow. A právě tahle mezera mezi tím, co se děje venku, a tím, jak se pracuje uvnitř velkých kanceláří, jí přestávala dávat smysl.
„AI v právních kancelářích nerezonuje tak, jak by měla,“ vysvětluje Stárková s tím, že to není jen záležitost White & Case, ale obecně velkých společností. „A tak jsem se rozhodla odejít a zkusit jít AI revoluci naproti ,“ dodává.
Její dosavadní kariéra přitom ukazuje, že slavné kanceláře, jako je White & Case, dávají dravým lidem s ambicemi nečekané příležitosti – Anna byla součástí týmu, který pomáhal fondu CVC Capital Partners koupit Zásilkovnu, resp. její matku Packetu, nahlédla také hodně zblízka i do fungování někdejšího Avastu.
Právě spolupráce s takovými klienty ji utvrdila v tom, že technologie a právo jsou obory, které by se měly víc přibližovat, ostatně témuž se věnovala i během svého postgraduálního studia na prestižní americké Stanfordově univerzitě. „Dnes jsem tím, o čem jsem v Kalifornii slyšela asi poprvé – legal engineer,“ říká s úsměvem.
Pozice, kterou nyní vedle advokacie zastává, je v Česku ojedinělá. Legal Engineering v praxi znamená, že místo psaní analýz a smluv navrhuje softwarovou AI platformu, kterou firmy používají každý den: co se dokumentuje, kdo co schvaluje, jak to celé obstojí při auditu nebo před regulátorem. „Výstup není dokument do šanonu. Je to kus funkční infrastruktury, kterou tým používá každý den pro zajištění compliance.“
Na své cestě se spojila s ambiciozním startupem Myriad AI, za kterým stojí mimo jiné český inženýr Jan Špidlen, jenž prošel firmami jako Google nebo NVIDIA. Společnost už od investorů vybrala téměř 10 milionů dolarů a vyvíjí speciální compliance platformu, která na základě AI pomáhá klientům řešit regulatorní požadavky.
Přestup mladé a nadějné právničky, která úspěšně složila i advokátní zkoušky v New Yorku, z velké, slavné a také velmi drahé kanceláře do malého, byť rostoucího startupu, je v mnohém symbolický. A netýká se to jen právničiny – jde o to, že řada tradičních oborů stojí na pomyslném rozcestí kvůli umělé inteligenci.
Vzniknou první AI advokátní kanceláře, kde jakožto klient nemusíte narazit na živého právníka.
„Když to hodně zjednoduším, podstatou klasických právních kanceláří je účtovat člověko-hodiny. Jenže nástup AI jde radikálně proti tomu. A první klienti se začínají advokátů ptát, jak s umělou inteligencí pracují a kdy a kde se to projeví,“ vysvětluje Anna Stárková s tím, že podobně jako v jiných sektorech i v advokacii jsou rutinní aktivity, kde AI lidi nahradí.
„A takových činností u nás není málo. Ale třeba v zastupování u soudu, tam nás AI ještě dlouho nenahradí,“ doplňuje třiatřicetiletá Stárková a podotýká, že podobné to je v medicíně, kde také roboti a výkonné algoritmy ještě dlouho nevyšoupnou lidské doktory. Ale spíš je doplní a pomohou jim věnovat se tomu nejpodstatnějšímu: kontaktu s pacienty a jak jim nejlépe pomoci.
Anna Stárková předtím, než se naplno vrhla do světa právničiny, provozovala i vlastní módní značku a second-hand, je také spoluzakladatelkou Digital Council, neziskové organizace zaměřené na podporu českého inovačního ekosystému. Jaké má teď tedy pro sebe vize?
„Těším se na to, až Myriad AI dovedeme na newyorskou burzu,“ říká rezolutně. A kromě toho? „Že vzniknou první AI advokátní kanceláře, kde jakožto klient nemusíte narazit na živého právníka. Nemyslím tím konec právnické profese – spíš její přirozenou proměnu. Stejně jako dnes existují banky bez poboček, mohly by jednou existovat kanceláře bez právníků ‚za přepážkou‘, alespoň pro ten typ práce, který AI zvládne lépe a rychleji.“