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Vůz, na němž závisí úspěch BMW. Bude i na vodík, v elektrice s obří baterií ujede přes 800 km

Pátá generace legendárního BMW X5 je první model značky s pěti druhy pohonu – od šestiválců po elektřinu a vodík.

Luboš KrečLuboš Kreč

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Foto: BMW

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Bavorská automobilka BMW představila pátou generaci svého klíčového modelu X5, který se stává prvním vozem značky nabízeným s pěti různými druhy pohonu. Vedle zážehových a vznětových šestiválců s 48V mild hybridní technikou a dvou plug-in hybridů přibývají poprvé i elektrické BMW iX5 a později vodíkové iX5 Hydrogen. Vůz přebírá techniku z řady Neue Klasse včetně systému Panoramic iDrive a nového operačního systému X.

Elektrické iX5 60 xDrive staví na šesté generaci pohonu eDrive s 800V architekturou. Baterie s konstrukcí cell-to-pack nabízí 141 kWh využitelné kapacity a dojezd až 845 kilometrů podle WLTP, nabíjet lze výkonem až 460 kW. Dvojice motorů dává výkon 425 kW a vůz zrychlí na 100 km/h za 4,6 sekundy. Vodíkové iX5 Hydrogen se systémem palivových článků třetí generace, vyvinutým s Toyotou, slibuje dojezd až 750 kilometrů a doplnění paliva pod pět minut.

Výroba všech variant poběží v americkém závodě ve Spartanburgu, kde se X5 montuje od svého uvedení v roce 1999. Sériová výroba začne v srpnu 2026, první vozy se na trh dostanou koncem listopadu, elektrické a plug-in hybridní verze pak na začátku roku 2027.

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