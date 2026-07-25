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Vyhraje styl z Liberce, nebo odvaha z Prahy? Hlasujte, které fotbalové dresy českých klubů jsou nejhezčí

1. česká fotbalová liga se naplno rozjíždí! Kdo ji ovládne jako vítěz s nejhezčími dresy? Podívejte se na kolekci týmů a dejte hlas svému favoritovi.

Filip HouskaFilip Houska

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Foto: FC Slovan Liberec / SK Artis Brno / AC Sparta Praha / FC Viktoria Plzeň / SK Slavia Praha
Chance liga začíná
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Nová sezóna Chance Ligy startuje a s ní přichází nejen boj o body, evropské poháry nebo záchranu, ale také přehlídka nových dresů. Kluby postupně odhalily sady, ve kterých budou v následujících měsících nastupovat, a my jsme je všechny shromáždili do jednoho velkého fotopřehledu.

Některé týmy vsadily na tradici a osvědčené klubové barvy, jiné se nebály výraznějších vzorů, netradičních detailů nebo odkazů na svou historii. Prohlédněte si dresy všech účastníků soutěže a na konci článku hlasujte v anketě, který z nich se podle vás povedl nejvíc.

FC Slovan Liberec

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Foto: FC Slovan Liberec

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SK Artis Brno

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Foto: SK Artis Brno

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artis-3
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FK Teplice

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Foto: FK Teplice

teplice-2
teplice-3

FK Pardubice

FC Baník Ostrava

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Foto: FC Baník Ostrava

banik-3
banik-1
banik-4

SK Sigma Olomouc

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Foto: SK Sigma Olomouc

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olomouc
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Pro nejhezčí kolekci fotbalových dresů pro sezónu 2026/27 můžete hlasovat na konci článku.

SK Slavia Praha

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Foto: SK Slavia Praha

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slavia-13
slavia-12

FC Viktoria Plzeň

plzen-1

Foto: FC Viktoria Plzeň

plzen-3
plzen-2

1. FC Slovácko

slovacko-1

Foto: 1. FC Slovácko

slovacko-2
slovacko-3

AC Sparta Praha

sparta-1

Foto: AC Sparta Praha

sparta-2
sparta-3

Bohemians Praha 1905

bohemka-1

Foto: Bohemians Praha 1905

bohemka-2
bohemka-3

FC Hradec Králové

hradec-kralove-2

Foto: FC Hradec Králové

hradec-kralove-4
hradec-kralove-1
hradec-kralove-3

FC Zbrojovka Brno

zbrojovka-2

Foto: FC Zbrojovka Brno

zbrojovka-4
zbrojovka-1
zbrojovka-3

FC Zlín

zlin-1

Foto: FC Zlín

zlin-3
zlin-2

FK Jablonec

jablonec

Foto: FK Jablonec

FK Mladá Boleslav

Klub oproti minulé sezóně dresy neměnil.

🗳️ Hlasování:

Související témata:Chance Liga
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