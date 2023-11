Vyhrál v nich největší trofej. Teď si Messiho dresy z mistrovství mohou lidé koupit, očekává se rekord

Uložit 0

Na moment, kdy se na loňském mistrovství světa naposledy rozvlnila síť brány, nikdy nezapomene. Ihned padl k zemi a rozplakal se dojetím. Věděl, že právě tento gól mu vysloužil zisk největší fotbalové trofeje. Od úchvatného finále, ve kterém Lionel Messi se svou Argentinou porazil Francii, už uplynul skoro rok. Teď však euforie znovu ožívá skrze aukci, do níž se dostala šestice dresů, které osminásobný držitel Zlatého míče během šampionátu nosil. A znovu se může přepsat historie.

Lionel Messi byl dlouhodobě považován za jednoho z nejlepších fotbalistů, jaký kdy žil. Až do loňského prosince mu ale na poličce úspěchů něco chybělo. Zatímco na klubové úrovni, zejména pak v dresu španělské Barcelony, vyhrál vše, co se dalo – konkrétně pětatřicet trofejí včetně deseti titulů mistrů ligy –, s nároďákem to bylo o něco složitější.

Vítězství Argentiny na jihoamerickém turnaji Copa América a zlato z olympijských her jsou bezpochyby skvělé úspěchy, není to ale titul mistra světa. Právě toto prokletí Lionel Messi, aktuálně hájící barvy amerického Miami, prolomil minulý rok na šampionátu v Kataru, který po strhujícím finále jeho země vyhrála.

Jeho už tak velké jméno bylo ještě větším – a jeho fanoušci začali být ještě nadšenější. Teď budou mít možnost své fanouškovství posunout do nových výšin, tedy alespoň za předpokladu, že mají hodně našetřeno.

Michael Jordan v ohrožení

Aukční dům Sotheby’s uspořádá událost, kde se bude dražit šestice reprezentačních dresů Lionela Messiho z posledního mistrovství světa. Sbírka se skládá z modro-bílých trikotů, ve kterých fotbalista hrál dva skupinové zápasy, osmifinále, čtvrtfinále, semifinále a finále.

„Jde o artefakty Messiho odkazu,“ uvádí Sotheby’s. „Tyto zápasové dresy symbolizují vyvrcholení kariéry plné tvrdé práce a neutuchající vášně pro krásnou hru. Messiho cesta na mistrovství světa nebyla jen o vítězství, ale také o inspiraci celých generací fotbalistů a fanoušků,“ dodává. Očekávaná aukce startuje ve čtvrtek 30. listopadu v 16 hodin.

Foto: Sotheby’s Šestice autentických dresů Lionela Messiho z mistrovství světa

Objektivně lze říct, že se aktuálně jedná o jedny z nejžhavějších sportovních sběratelských předmětů. I ti, kteří vrcholový fotbal nesledují, vědí, co se 18. prosince na katarském stadionu Lusail Iconic odehrálo, ostatně finále mělo podle odhadů sledovat okolo 1,5 miliardy lidí z celého světa. A zdaleka nešlo jen o zaryté fotbalové fanoušky.

I proto aukční dům předpokládá, že cena překoná hranici deseti milionů dolarů, v přepočtu více než 220 milionů korun, což znamená, že by mohl být stanoven nový rekord v kategorii vydražených sportovních memorabilií. Tím pádem by byl odsunut dosavadní rekordman v podobě dresu bývalého slavného basketbalisty Michaela Jordana.

Právě ten byl u Sotheby’s loni vydražen za 10,1 milionu dolarů, čímž se stal nejcennějším sportovním sběratelským předmětem, který se kdy dostal do aukce. Konkrétně šlo o úbor, ve kterém MJ odehrál takzvanou Game 1 během závěrečných finálových zápasů NBA v roce 1998. Fajnšmekři si to spojují s označením Poslední představení (Last Dance).

Logicky by byl překonán i památný dres dalšího argentinského fotbalisty Diega Maradony, který v oblasti sportovních memorabilií držel rekord do momentu, než se vydražil ten Jordanův. Maradonův dres, v němž na mistrovství světa 1986 skóroval rukou a přispěl k cennému vítězství svého mužstva, se udal za 9,3 milionu dolarů.

Aukce šestice Messiho dresů začne 30. listopadu a potrvá do 14. prosince, během této doby budou předměty vystaveny v galerii Sotheby’s v New Yorku s tím, že se každý bude moci na ně podívat. Výhodou pro fanoušky z dalších koutů světa je ale fakt, že dražba proběhne online, což zvyšuje i šanci na více příhozů.

Pro dnes už šestatřicetiletého argentinského fotbalistu, který momentálně dělá divy s Davidem Beckhamem v americkém týmu Inter Miami, nejde o jedinou aukci, jíž je součástí. Loni například proběhla dražba jeho dresu ze šlágru mezi Barcelonou a Realem Madrid (El Clásico) z roku 2017, kde mimo jiné vstřelil svůj pětistý gól v kariéře – prodal se za 450 tisíc dolarů, tedy zhruba deset milionů korun, což má být dosud nejvíce, co někdo za předmět s Messiho jménem dal.