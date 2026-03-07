Vyroste jedna z nejvyšších rezidenčních budov na severu Prahy. Bude v ní 189 bytů s balkony či terasami
Vyráběla se tu auta i letadla. Na místě továrny proslulé české značky Avia chce developer novou čtvrť, vedle už staví věžák s byty.
V minulém století se zde psala průmyslová historie. Proslulá česká značka Avia vyráběla v pražských Letňanech automobily, letouny i letecké motory. Dnes ale obří areál o 66 hektarech, což je jako polovina Malé Strany, stále čeká na nové využití. Developerská společnost Odien Real Estate turecko-amerického podnikatele Michaela Sarana, který svého času vlastnil i cestovní kancelář Čedok, tu chce už řadu let vystavět novou čtvrť Avia City s 2 500 byty, kancelářemi, parky, školami a tramvajovou tratí, případně skladový park. Zatím čeká na změnu územního plánu, teď nicméně získala stavební povolení na menší projekt v okolí.
Na místě výměníkové stanice na rohu ulic Rýmařovská a Tupolevova v Letňanech vyroste nový bytový dům. Šestnáctipatrová věž se stane jednou z nejvyšších rezidenčních budov v severní části Prahy a naváže na urbanistickou logiku místního sídliště, kde se střídají osmipodlažní deskové domy se čtrnáctipodlažními věžemi. Projekt nabídne 189 bytů, většina z nich bude mít balkon nebo terasu. Hotovo by mělo být do roku 2029.
Dům vyroste přímo naproti Obchodnímu centru Letňany a sousedním sportovištím. Do budoucna se navíc může výrazně zlepšit dopravní dostupnost celé lokality – na místě se totiž počítá například s terminálem vysokorychlostní železnice Praha sever. „Obchody a služby v pěší pasáži či podzemní parkování navíc přispějí k příjemnému a funkčnímu veřejnému prostoru,“ říká Tomáš Kosař, ředitel provozu společnosti Odien Real Estate.