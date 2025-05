Výstavba kolem metra Nádraží Holešovice žije. Praha souhlasila s prodejem pozemků

Uložit 0

Skanska dokončila hned vedle moderní administrativní budovu Port 7, další budou přitom přibývat i z druhé strany, spolu s výstavbou v Bubnech-Zátorech. Uprostřed toho stojí zanedbané okolí stanice Nádraží Holešovice. Nyní by se mohlo začít stavět i tady, rada hlavního města v pondělí schválila odprodej pozemků.

Parcely kolem stanice metra vlastní pražský dopravní podnik, který je odmítl prodat, hledala se proto jiná varianta. Tou je už skoro deset let plánovaný společný podnik s Karlín Group Serge Borensteina. Později se přidala ještě CPI Radovana Vítka. V roce 2021 tak vznikla společnost Nové Holešovice. V plánu je opravit severní část vestibulu metra a v jeho okolí postavit bytové a kancelářské budovy.

Mělo jít o ukázkovou spolupráci města a soukromého sektoru, místo toho se projekt na několik měsíců zastavil. Nesouhlasili s ním totiž Piráti, kteří záměr odmítli, ačkoli Zdeněk Hřib pro něj už dřív hlasoval. Důvodem má být údajné propojení některých lidí s kauzou Dozimetr. Rada nyní každopádně prodej pozemků do společného podniku posvětila. To by mělo projekt posunout dál. Podle dřívějších vyjádření městské společnosti by na místo měla vzniknout architektonická studie.