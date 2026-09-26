Výuku angličtiny obrátil naruby. Se startupem poprvé neuspěl, teď mu vývoj ulehčila umělá inteligence
„Když se učíte jazyk, dostanete hromadu textu a zkoušíte si výslovnost vydedukovat. To je problém,“ popisuje Čech Adam Carson.
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Co se týče výslovnosti, v angličtině jde o populární slovo: worcester. Jak jste jej přečetli? Velmi pravděpodobně úplně špatně, vorčester nebo vočestr to není. Správně je to vustr. Právě na tomto jméně anglického města, jež dalo název i oblíbené omáčce k masu, ukazuje Adam Carson problém výuky angličtiny. Sám ji obrátil naruby – místo teoretizování učí svalovou paměť. Vznikla tak jeho značka Say Worcester, a byť mu před lety kvůli penězům na vývoj nevyšel pokus o startup, teď to zkouší opět podpořen i umělou inteligencí.
Čech Adam Carson dlouhodobě trénuje komunikační, prezentační a vyjednávací dovednosti. Jeho rukama procházejí čeští zakladatelé startupů, ředitelé firem, diplomaté či třeba právníci. V mezinárodním byznysu totiž narážejí na bariéry a kvůli jazyku někdy ztrácejí při jednáních půdu pod nohama. „Nejčastěji mi klienti říkají, že se necítí dobře při vyjednávání. Jde jim to skvěle v češtině nebo slovenštině, ale v angličtině nemají tolik sebedůvěry a autority,“ vysvětluje.
Carsonova metoda se přitom liší od tradičních jazykových škol, různých aplikací či nástrojů umělé inteligence. Nestaví totiž na analyzování textu, ale na fyzickém nastavení svalů. „Zvuk je důsledkem tvaru. Našpulíte nějak pusu, fouknete a pak to nějak kalibrujete. Pak to zadrilujete pořád dokola a vytvoříte svalovou paměť,“ popisuje Carson. Běžná výuka podle něj postupuje zcela nelogicky. „Z nějakého důvodu jsme si řekli, že když se chcete naučit jazyk, tak to uděláme přesně obráceně. Tady máte hromadu textu a zkuste si to vydedukovat. To je hlavní problém,“ pokračuje.
Postupy si přitom Carson musel najít sám. Šest let totiž žil na Tchaj-wanu, kam odjel po vystudování Karlovy univerzity a kde přes Facebook nabízel lekce anglického přízvuku. Místní poptávali výhradně rodilé mluvčí a nikdo nevěřil, že by je výslovnost mohl naučit Čech z Prahy. „Změnil jsem si proto jméno na Carson, protože to zní anglosasky a otevřelo mi to dveře,“ odhaluje s tím, že poté už na inzeráty začali reagovat první zájemci.
Poptávku v Asii tvořili hlavně lidé z technologického a byznysového sektoru. Na Tchaj-wanu sídlí giganti jako Asus, Acer nebo TSMC, kteří fungují v těsném kontaktu se Spojenými státy, a dokonalá angličtina tam funguje jako ukazatel kvality, vzdělání a zkušeností. Byť je to stereotypní, na základě výslovnosti dokážete člověka zařadit například do různých sociálních vrstev.
Výuka jazyků ale pro Carsona byla ze začátku vedlejší kariérou. Po škole pracoval pro zastupitelský úřad Evropské unie, kde denně operoval s čínštinou, francouzštinou i angličtinou. Práce v diplomatickém prostředí ho přivedla mimo jiné i k extrémním formám vyjednávání, kdy například absolvoval tréninkový týden pro krizové situace s českou armádou ve Vyškově.
S tím, jak se Carsonovy kurzy jazyků rozbíhaly, chtěl si na Tchaj-wanu založit vlastní firmu a začít škálovat. Zjistil, že jako cizinec by musel podnikat přes nastrčeného místního obyvatele, což často končí krádeží know-how. I z osobních důvodů se ale nakonec rozhodl vrátit zpátky do Česka a začal budovat firmu zde. Jeho kurzy už prošlo přes 1 300 profesionálů.
Nechci, abyste byli závislí na aplikaci. Chci vás zvednout a naučit vás korigovat vlastní chyby. Pak už mě nepotřebujete.
Aby však jeho byznys nestál jen na něm jako mentorovi, rozhodl se výuku správné výslovnosti zdigitalizovat a vyvinout vlastní aplikaci. Pod názvem Say Worcester před lety prošel i programem Startup Academy od CzechCrunche, kterou v konkurenci asi patnácti projektů také vyhrál.
S mentorem tehdy sestavil také první technologický prototyp zaměřený na budování svalové paměti jazyka, projekt nicméně nakonec narazil na nedostatečné zdroje na vývoj. Ten se totiž odehrával v době před masivním nástupem vibe codingových nástrojů a vyžadoval přímé investice v řádech milionů korun. Investoři mu však poskytnutí zdrojů podmiňovali existencí platících zákazníků, kterým ale nedokázal nabídnout funkční produkt.
„Bylo to ještě před nástupem umělé inteligence a já nechtěl pálit miliony korun na vývoj softwaru. Radši jsem budoval cash flow na prémiové klientele,“ přibližuje Carson, jenž se tak musel vrátit k osobním konzultacím a exkluzivním workshopům, které jeho časovou kapacitu brzy vyčerpaly.
Nyní však Say Worcester vstupuje do další fáze. S novým týmem a využitím dnes běžně dostupných nástrojů na vývoj aplikací spouští online platformu zaměřenou striktně na fyzickou stránku výslovnosti. „Aplikaci nepouštíme hned masově do světa. Aktuálně otevíráme první online kurz pro uzavřenou skupinu ověřených uživatelů a alumni, na kterých ladíme poslední detaily před ostrým startem,“ vysvětluje Carson.
Zákazníci si v rozhraní vyberou britský či americký akcent a služba je krok za krokem naučí základní penzum ústních pohybů. „Snažím se do toho co nejméně motat text. Koukněte na moji pusu a udělejte: i, i, i. Pak to zrychlete a přidejte zvuky: li, č, li. Zrychlíte to a máte literally,“ demonstruje Carson.
Cílem platformy není podle Carsona budovat dlouhodobou závislost uživatelů na předplatném, ale předat jim fyzické základy. „Nechci, abyste byli závislí na aplikaci, stejně jako nechci, aby moji klienti byli závislí na mně. Chci vás zvednout, naučit vás korigovat vlastní chyby. Pak už mě nepotřebujete,“ uzavírá.