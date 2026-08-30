Vzal si ženu, která nemá ráda pivo, tak jí vymyslel nové pití. Může vydělat miliony a stát se hitem mladých
Britský herec Tom Holland rozšířil svou značku nealkoholických piv Bero o takzvané shandy. Schvaluje ho i jeho manželka Zendaya.
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Když si jeden z páru rád otevře pivo a druhému vůbec nechutná, většinou to končí kompromisem v lednici. Tom Holland na to ale šel trochu jinak. Protože jeho manželka Zendaya pivo nepije, logicky ji nebaví ani produkty, které filmový Spider-Man prodává pod svou značkou Bero. A tak pro ni nechal vytvořit sladší nealkoholické pití na způsob radleru, které se může stát nejen milionovým hitem jeho byznysu, ale také cool drinkem pro mladé.
Britský herec Tom Holland rozjel Bero jako reakci na rychle rostoucí trh nealkoholických nápojů, které už nestojí jen na tom, že někdo nechce nebo nemůže pít alkohol. Osobní rozměr tomu dodala jeho alkoholová závislost, se kterou se dlouho potýkal a dostával se až do fáze, kdy na pití nemohl přestat myslet ani během natáčení.
Značku staví tak, aby působila jako plnohodnotná alternativa k pivu, čemuž odpovídá i prémiovější design. Z něj jen stěží poznáte, že v tom není alkohol. Tím se trefuje do skupiny lidí, kteří pití omezují, ale nechtějí se kvůli tomu vzdát onoho „společenského rituálu“. Když proto před dvěma lety poprvé ukázal úvodní nabídku své nové značky, vzbudil s tím na sociálních sítích poměrně velký rozruch.
Do minimalisticky laděných plechovek dostal několik druhů nealkoholických piv – od ležáku přes pšeničné až po výraznější IPA. K tomu ještě spustil tematický merchandising v podobě triček, mikin nebo kšiltovek, aby si fanoušky rychleji získal a Bero mohlo vyrazit do světa. A minimálně první rok se mu dařilo nad očekávání.
V úvodním roce se Bero dostalo na tržby kolem deseti milionů dolarů (v přepočtu přes 200 milionů korun). Zároveň se rozšířilo z onlinu do několika tisíc prodejních míst napříč Velkou Británií a Spojenými státy, mimo jiné do velkých řetězců Target, Sprouts nebo Total Wine. A také se stalo běžnou součástí barů, restaurací a vybraných klubů. Nabídku nealkoholických piv později Holland doplnil o ležák plzeňského typu, tentokrát už ve skle.
Pořád ale šlo o pivo. Ne že by na tom něco muselo být koncepčně špatně (ostatně název Bero vychází právě z anglického slova beer), na druhou stranu pokud by Holland se svým týmem chtěl zasáhnout mladší generaci konzumentů, čistě s nealkoholickými pivy by u ní moc nepochodil. Mladí si zpravidla ujíždějí na sladších osvěžujících nápojích – a ty má mimo jiné ráda i jeho jeho žena, americká herečka Zendaya.
Filmový pavoučí muž, který teď válcuje kina s novým filmem Spider-Man: Zbrusu nový den, proto spojil byznysově potřebné s partnersky užitečným a představil shandy, britskou obdobu radleru. V případě Bera jde o mix 30 procent jeho nealkoholického ležáku a 70 procent limonády, který vznikl ve čtyřech ovocných příchutích. Vedle citronu s limetkou je mezi nimi růžový grep, bezový květ s citronem a ostružina s yuzu.
Samotný nápad přitom Hollandovi vnukla jeho matka, nicméně hlavním důvodem, proč ho nakonec zrealizoval, byla právě Zendaya, jak potvrzuje pro magazín People. Nikdy totiž nebyla pivařka, tudíž jí příliš nechutnala ani dosavadní nabídka Bera. U nového shandy to má být ale jiná písnička, ostatně sám herec prozradil, že její oblíbenou variantou je ta grepová, kterou má doma rezervovanou jen ona a nikdo jiný na ni nesmí sáhnout.
Právě tady se navíc může ukázat největší síla celé novinky. Sladší chuť, jednoduchý formát a nulový alkohol jsou kombinací, která má u mladších konzumentů větší šanci než klasické nealko pivo. Když se k tomu připočte, že za produktem stojí jeden z nejsledovanějších hereckých párů současnosti, má Bero v ruce poměrně silný recept na virální hit. A dost možná i první produkt, který značku vytáhne daleko za hranice pivní bubliny.
Ostatně se to pravděpodobně projeví na letošních tržbách, u kterých Bero očekává více než dvojnásobný meziroční růst, díky čemuž by měla značka překonat hranici dvaceti milionů dolarů (přes 400 milionů korun). A byť za růstem stojí také rychle se rozšiřující distribuce, samotná firma mezi hlavní letošní motory řadí právě nové produkty. Včetně shandy.
Nic z toho ale zatím není oficiálně dostupné mimo britský a americký trh. O zahraniční expanzi Hollandovy pivní značky se prozatím nepíše – a zástupci firmy dosud neodpověděli na dotaz, zda se k tomu v brzké době bude schylovat. Jakmile se tak ale stane, šance, že se ze shandy od Bera stane populární věc také v Česku, je s ohledem na herecká jména poměrně vysoká.