Vznikl v armádě a přežil smrt zakladatele. Na startup, který odhaluje zloděje, teď ve velkém vsadila Visa
Z týmu bez vedení se novému šéfovi podařilo vybudovat fungující firmu. Propojení s americkým gigantem teď otevírá dveře k dalším milionům lidí.
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Když si Avi Turgeman během služby v izraelské vojenské rozvědce kolem roku 2010 všiml, že každý člověk ovládá počítač či mobil trochu jinak, nejspíš netušil, že z tohoto nenápadného postřehu vznikne úspěšná firma, kterou bude za 50 miliard korun (2,4 miliardy dolarů) kupovat gigant Visa. Ne vždy ale bylo vše růžové, startup jménem BioCatch si prošel smrtí spoluzakladatele i bojem o vlastní přežití.
Pro Visu, která ročně zpracuje neuvěřitelných 329 miliard transakcí, jde o strategický krok reagující na to, že umělá inteligence dělá z online krádeží čím dál rozšířenější jev. Podle firmy samotné stojí tyto útoky globální ekonomiku přes bilion dolarů ročně. Nová akvizice má proto bankám a klientům pomoci zastavit zloděje bezpečně daleko od samotné platby.
Tradiční digitální ochrana spoléhá na hesla, jenže když vám hacker heslo ukradne, bankovní systém ho vnímá jako legitimního majitele účtu. Tajemství BioCatche proto spočívá v technologii zvané behaviorální biometrie, která už dnes na pozadí chrání téměř dvě miliardy zařízení a 760 milionů uživatelů. Mimochodem – na stejném principu dnes funguje i ochrana většiny českých bank, jež využívají obdobné řešení od tuzemského startupu ThreatMark.
Umělá inteligence BioCatche během každé milisekundy přihlášení analyzuje více než tři tisíce anonymních datových bodů. Neustále sleduje mikropohyby myši, úhly náklonu obrazovky i rychlost přecházení mezi poli formuláře. Zloděj sice může znát heslo, ale v reálném čase nikdy nedokáže přesně napodobit specifickou motoriku. Systém tak s vysokou přesností pozná, pokud účet neovládá člověk, ale naprogramovaný bot, nebo jestli náhodou neposíláte peníze pod nátlakem. Podvodníka identifikuje čistě na základě jeho chování a transakci zablokuje.
Žádná AI samozřejmě není neomylná. Může se stát, že si zlomíte ruku, máte za sebou náročný večírek nebo prostě jen držíte úplně nový telefon, což vaši motoriku změní. Systém takovou anomálii sice zaznamená, ale účet nezablokuje. Funguje totiž na principu průběžného hodnocení rizika. Pokud je odchylka jen mírná, aplikace si pouze vyžádá dodatečné ověření, například přes Face ID nebo potvrzovací kód.
Teprve ve chvíli, kdy pohyby na obrazovce připomínají stroj nebo hackera, banka transakci zmrazí a operátor vám rovnou volá. V případě omylu vás tak technologie jen na pár vteřin zdrží, v případě skutečného útoku ale spolehlivě zachrání peníze.
Cesta k tomu začala u nenápadného postřehu z armádního prostředí. Když budoucí spoluzakladatel firmy Avi Turgeman sloužil v izraelské vojenské rozvědce a sledoval operace kyberteroristů, uvědomil si, že lidé nejednají stejně. Způsob, jakým držíte telefon, rychlost, s jakou mačkáte klávesy nebo i obyčejný tlak prstu na dotykový displej, to vše tvoří nezaměnitelný, jedinečný digitální otisk.
Turgeman tak po konci vojenské služby přesunul pozornost od teroristů k finančním podvodům a v roce 2011 založil startup BioCatch. Jeho klíčovým parťákem se stal Benny Rosenbaum, zkušený matador z izraelského high-tech průmyslu. Byl to právě on, kdo jako první plně pochopil obrovský komerční potenciál tohoto objevu. Stal se motorem firmy a jejím lídrem, který dokázal nadchnout investory.
V roce 2015 ale přišel obrovský šok. Rosenbaum ve věku pouhých šestapadesáti let náhle zemřel. Firma přišla o svého hlavního vizionáře přesně ve chvíli, kdy za sebou měla pět let intenzivního výzkumu a nadechovala se k vůbec prvnímu komerčnímu nasazení pro velké banky ve Velké Británii, Španělsku a Brazílii.
Startup zůstal déle než rok bez pevného vedení, investoři váhali a nadějný projekt balancoval na hraně krachu. Zásadní obrat odstartoval až příchod Gadiho Mazora, který do firmy nastoupil v roce 2018 nejprve jako provozní ředitel a následně převzal roli CEO.
Až pod jeho vedením se BioCatch proměnil v globálního hráče. Z firmy vybudoval byznys, který dosáhl ročních opakujících se tržeb ve výši 185 milionů dolarů a o jehož služby se aktuálně opírá přes 350 finančních institucí po celém světě. Ani po akvizici se na tom nic nemění, kompletní vedení firmy v čele s Mazorem zůstává u kormidla a pod křídly Visy dostane šanci nasadit svou technologii.