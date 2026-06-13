West Ham sestoupil, zmítá se ve skandálu a potřebuje peníze. Pomůže majitel Sparty, který přebírá otěže
Londýnský klub po pádu z Premier League mění rozložení sil. Největším akcionářem se stane jeden z nejbohatších Čechů Daniel Křetínský.
Daniel Křetínský se stane největším akcionářem anglického fotbalového klubu West Ham United. Jak vyplývá ze společného prohlášení vedení, český miliardář se dohodl s Vanessou Goldovou na odkupu části jejího podílu, který zdědila po svém zesnulém otci. Transakce se odehrává v mimořádně turbulentní době. Londýnský celek totiž poprvé od roku 2012 sestoupil z Premier League, nejvyšší anglické soutěže, a zároveň čelí závažnému skandálu spojenému s bývalým předsedou Davidem Sullivanem.
Křetínského společnost 1890 Holdings, která spadá pod širší strukturu EP Group a jejímž prostřednictvím český byznysmen ovládá mimo jiné i tuzemský fotbalový klub AC Sparta Praha, navýší svůj dosavadní, sedmadvacetiprocentní podíl na přibližně 43 procent. Vanessa Goldová, jež akcie zdědila po svém zesnulém otci Davidovi v roce 2023, si podle informací deníku Financial Times ze stávajících pětadvaceti procent ponechá zhruba devítiprocentní podíl. Finanční detaily nebyly zveřejněny, dokončení obchodu se očekává v řádu několika týdnů.
Sestup do druhé ligy zvané Championship znamená pro klub výrazný propad příjmů. Ztrátový West Ham, který v sezoně 2024/2025 prodělal 104 milionů liber (2,9 miliardy korun) při tržbách necelých 228 milionů liber (6,4 miliardy korun), aktuálně potřebuje finanční injekci. Podle oficiálního prohlášení bude EP Group v pozici největšího akcionáře schopna poskytnout dodatečné financování nutné ke stabilizaci kádru pod vedením trenéra Nuna Espírita Santa.
Očekávaná vlastnická struktura West Ham United
- EP Group (Daniel Křetínský): ~43 % (dosud 27 %)
- David Sullivan: 38,8 %
- Rodina Goldových: ~9 % (dosud 25,1 %)
- Ostatní podílníci: ~10,2 % (Tripp Smith, Daniel Harris, Terry Brown)
Změny ve vlastnické struktuře přímo navazují na složitou situaci v nejužším vedení. O uplynulém víkendu rezignoval na pozici předsedy zmiňovaný David Sullivan. O dva dny později zveřejnily stanice BBC a deník The Times výsledky společného vyšetřování, v němž sedm žen Sullivana obvinilo ze sexuálního vykořisťování a predátorského chování. Činy mají sahat až do osmdesátých let, kdy nyní sedmasedmdesátiletý miliardář bohatl v pornoprůmyslu.
Sullivan prostřednictvím svých zástupců veškerá obvinění kategoricky odmítl jako fakticky nesprávná a nepravdivá. Zbylí akcionáři včetně Křetínského a Goldové se od situace obratem distancovali. „Zjištění The Times a BBC nás hluboce znepokojila a v myšlenkách jsme se ženami, které tak tvrdě bojovaly, aby byly vyslyšeny,“ uvedli ve společném prohlášení s tím, že jakékoliv zneužití moci je odporné a vystoupit proti němu vyžaduje velkou odvahu.
Vedení klubu se podle zprávy o možném zveřejnění obvinění dozvědělo od Sullivana teprve zhruba před měsícem. Plný rozsah detailů navíc vyšel najevo až v pondělí po publikaci samotných článků. Jak upozornil server The Athletic, zástupci ostatních akcionářů se navíc překvapivě až tento týden dozvěděli, že Sullivan měl od roku 2023 z bezpečnostních důvodů zakázaný kontakt s ženskými a mládežnickými týmy West Hamu.
Pro Křetínského jde o další zásadní krok na britském trhu. Do londýnského klubu poprvé vstoupil v roce 2021, kdy za svůj úvodní podíl zaplatil zhruba 160 milionů liber při tehdejší valuaci klubu kolem 600 milionů liber. Mimo fotbalové prostředí drží podíl v britském řetězci supermarketů Sainsbury’s a ovládl také mateřskou společnost britské pošty Royal Mail.
Nyní se český byznysmen spolu se zbývajícími podílníky soustředí na rychlý návrat fotbalového týmu mezi anglickou elitu. Nově zformovaná vlastnická aliance deklarovala společné hlasování v klíčových otázkách. Jak Křetínský s Goldovou upozorňují, k zajištění další budoucnosti klubu je v tuto chvíli naprosto nezbytné vytvořit silnou koalici fanoušků, hráčů i managementu a klub vnitřně sjednotit.