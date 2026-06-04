Přelomový rok Daniela Křetínského. Jeho impérium vyrostlo i mimo energetiku a vydělalo 128 miliard
EP Group jednoho z nejbohatších Čechů zažila transformační rok. Pohltila Royal Mail i Metro a z energetiky vyrazila do pošty i velkoobchodu.
Impérium Daniela Křetínského má za sebou rok, který zcela přepsal jeho dosavadní strukturu i velikost. Skupina EP Group se během dvanácti měsíců proměnila z převážně energetického hráče v diverzifikovaný celoevropský konglomerát. Podle zveřejněné výroční zprávy za rok 2025 dosáhly konsolidované tržby 66,8 miliardy eur (dle aktuální přepočtu 1,6 bilionu korun) a provozní zisk EBITDA 5,3 miliardy eur (128 miliard korun).
„Rok 2025 představoval pro EP Group stěžejní rok. Díky sérii strategicky významných akvizic jsme podstatně rozšířili a diverzifikovali naše portfolio,“ uvedl k výsledkům předseda představenstva Daniel Křetínský. Historickým jádrem skupiny byl dlouhé roky Energetický a průmyslový holding (EPH), který Křetínský postupně vybudoval. Loni se ale EP Group rozrostla o další dva masivní pilíře v podobě logistiky a velkoobchodu.
Vzhledem k tomu, že k pohlcení nových společností došlo až v průběhu loňského roku, účetní výsledky nezahrnují jejich celoroční výkon. Podle pro forma výpočtů z výroční zprávy, které tyto příspěvky zohledňují za celých dvanáct měsíců, by tržby skupiny atakovaly hranici 81 miliard eur (téměř dva biliony korun) a zisk EBITDA by dosáhl téměř sedmi miliard (necelých 170 miliard korun). Celkem tak dnes EP Group zaměstnává přes 265 tisíc lidí.
Výsledky EP Group za rok 2025
- Tržby: 66,8 mld. eur (meziročně +143 % z 27,5 mld. eur)
- Zisk EBITDA: 5,3 mld. eur (meziročně +48 % z 3,6 mld. eur)
- Čistý zisk: 4,55 mld. eur (meziročně +309 % z 1,11 mld. eur)
- Aktiva celkem: 74,5 mld. eur (meziročně +85 % ze 40,3 mld. eur)
- Čistý dluh: 10,9 mld. eur (meziročně +690 % z 1,38 mld. eur)
Rozložení EP Group podle segmentů
Energetika: tržby 30,3 mld. eur, více než 20 tisíc zaměstnanců (EPH, Slovenské elektrárny, LEAG, Mibrag či strategické partnerství s TotalEnergies)
Logistika: tržby 10,7 mld. eur, přes 165 tisíc zaměstnanců (skupina IDS: britská Royal Mail a nadnárodní GLS)
Velkoobchod a maloobchod: tržby 25,8 mld. eur, více než 80 tisíc zaměstnanců (Metro AG, Košík.cz, Fast ČR, Supratuc 2020 s řetězci Caprabo a Eroski)
Za skokovým růstem stojí trojice dominantních transakcí z jara loňského roku. Na konci března získala skupina kontrolu nad německým velkoobchodním řetězcem Metro AG. O měsíc později EP Group úspěšně dokončila převzetí britské společnosti International Distribution Services (IDS), pod kterou spadá tamní poštovní služba Royal Mail a mezinárodní balíkový přepravce GLS.
Třetím zásadním krokem v květnu 2025 pak bylo odkoupení zbývajícího polovičního podílu od italského Enelu ve společnosti Slovak Power Holding, čímž Křetínský plně ovládl Slovenské elektrárny. Přestože ale do portfolia přibyly obří retailové a logistické byznysy, energetika nadále zůstává největším přispěvatelem do zisku.
I v tomto segmentu se ovšem loni odehrály výrazné přesuny. Podle výroční zprávy skupina v březnu odkoupila od investiční skupiny PPF zbývající třicetiprocentní podíl v německé uhelné společnosti LEAG, čímž se stala jejím stoprocentním vlastníkem. Následně se na podzim dohodla na strategickém partnerství s francouzským gigantem TotalEnergies.
Transakce s TotalEnergies se definitivně uzavřela na konci dubna 2026. EP Group vložila svá flexibilní plynová a bateriová aktiva v Itálii, Británii, Nizozemsku a Francii do nově vytvořeného společného podniku TTEP, ve kterém následně prodala padesátiprocentní podíl právě Francouzům. Výměnou za to získal EPH zhruba 4,2 procenta akcií v samotné matce TotalEnergies, což Křetínského řadí mezi její kotevní akcionáře a oceňuje společný podnik na téměř 11 miliard eur.
Aktuální dění naznačuje, že apetit po dalších nákupech skupinu neopouští. Letos v květnu EP Group oznámila spuštění dobrovolné nabídky na plné převzetí francouzského prodejce elektroniky a kultury Fnac Darty. Hlavním úkolem pro nejbližší období však bude stabilizace nově nabytých firem.
„Rok 2025 byl rokem výjimečné realizace a transformace. Skupina významně zvětšila svůj rozsah, přičemž si zachovala disciplinovaný finanční přístup,“ uvedl finanční ředitel Pavel Horský s tím, že integrace získaných podniků posiluje odolnost skupiny. Ta si navzdory masivní expanzi drží čisté zadlužení na úrovni dvojnásobku zisku EBITDA.