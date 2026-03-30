Whoop nebo Oura ring. Fitness doplňky mají stres sledovat, někdy ho ale i samy vytváří. Jak je používat?
Oura ring, Whoop, Garmin – nosíme je jako samozřejmost. Jenže pro spoustu lidí se ze slibu lepšího zdraví stala každodenní úzkost z vlastních čísel.
Budík zazvoní, otevřete oči, a ještě než vstanete, sáhnete po telefonu. Takové normální ráno. Pro ty, kteří používají takzvané wearables, tedy fitness příslušenství na sledování všemožných životních i neživotních funkcí, může být ještě ranní rutina doplněna o analýzu dat. Kontrola kvality spánku, dechu, tepové frekvence… Jenže, není to moc?
Představte si takové ráno. Oura ring vám oznámí: Readiness Score 47, spánek 51, vše červeně. Nálada se zhroutí dřív, než si uvaříte kávu. Den ještě nezačal, a vy už máte pocit, že prohráváte. Tohle není podle expertů okrajový případ. Je to každodenní realita milionů lidí, kteří si v posledních letech pořídili chytré hodinky nebo prsten a trpí datovou paralýzou.
Na CzechCrunch Logevity festivalu jsme se na toto téma bavili s experty z pražského projektu Day1, konkrétně s Head of perfomance Martinem Iterským a CEO Stanem Nečasem. A odpověď na v úvodu položenou otázku? Ano, leckdy je to opravdu moc. „Ráno vstaneš, podíváš se na data a zjistíš, že jsi blbě spal. Máš kvůli tomu mít špatný den? Naopak, čísla mají sloužit jako doplněk pro to, co každý den děláme pro sebe a svoje tělo, ne jako primární cíl je mít co nejlepší,“ říká Martin Iterský.
Wearables jsou pozoruhodně přesné nástroje. Nejnovější generace prstenů i náramků měří tepovou frekvenci, variabilitu srdečního rytmu, teplotu kůže, nasycení kyslíkem a pohyb zároveň – a kombinují je v algoritmech trénovaných na milionech nocí. Studie publikované v odborných časopisech ukazují, že špičková zařízení se v klasifikaci spánkových fází blíží přesnosti klinických technologií.
Jenže ani ta nejlepší technologie neví, co se děje ve vašem životě. Neví, že jste včera pohřbili psa. Neví, že vás čeká náročná prezentace. Neví, že jste si dali sklenku vína, ale bylo to poprvé za tři týdny na oslavě kamaráda, kterého jste neviděli rok. Technologie vidí čísla, ne příběhy a ani ty není radno dávat na druhou kolej.
„Ta data jsou lifestylové ukazatele. Nejsou stoprocentně přesná, ale jsou skvělá v tom, že sleduješ trend. Na základě toho si říkáš, jestli jdeš správným směrem,“ doplňuje CEO Day1 Stano Nečas. A právě tady vzniká první chyba. Wearables nejsou diagnostické přístroje – výrobci to sami uvádějí v podmínkách použití. Jejich hodnota nespočívá v tom, co říkají dnes. Spočívá v tom, co ukazují v rozpětí tří měsíců.
Jak se z nástroje stala úzkost
Nečas se věnuje prevenci vyhoření. A paradox, který opakovaně vidí, ho sám překvapuje: lidé nejblíže vyhoření sledují svá data ze všech nejobsesivněji. Wearables jim daly nový nástroj kontroly. Čím víc ho používají, tím míň slyší sami sebe.
Jednoduše, osobní elektronika umí být skvělý sluha, ale špatný pán. Pomocí chytrého náramku Whoop, který skvěle vysvětluje server hodinky365, sleduje Nečas denní zátěž organismu, neboli strain. Všiml si, že v pracovní dny je jeho strain výrazně vyšší než o víkendu, přestože trénink je naprosto totožný. Důvod je ten, že kognitivní a emocionální stres z práce se do čísla promítne stejně jako fyzická zátěž. Tělo nedělí stres na pracovní a sportovní, reaguje na něj jako na celek.
Zásadní je používat data jako podporu a podnět ke zlepšení. „Jeden z dobrých ukazatelů před vyhořením je, že člověk příliš sleduje ta data. Tělo není excelová tabulka,“ říká Nečas.
Jaká data sledovat?
Martin Iterský, mimo jiné bývalý kondiční trenér karlovarských hokejistů, pracoval jak se sportovci na vrcholové úrovni, tak s lidmi, kteří nikdy nesportovali. Z celého množství dat, která wearables nabízejí, doporučuje soustředit se na tři kategorie – a přidat jednu věc, kterou v žádné aplikaci nenajdete.
Dobré je podle něj sledovat tepovou frekvenci, kvalitu spánku a regeneraci. Tou poslední věcí, kterou žádný algoritmus spočítat nedokáže, je vaše osobní pohoda a pozitivní nálada i přes ranní červená čísla. Jen tak se podle Iterského dá dosáhnout ideální rovnováhy mezi maximalizací užitku wearables a minimalizací šance na informační paralýzu z dat.
Klidová tepová frekvence se mění pomalu, a proto je spolehlivá. Není důležité jedno nebo druhé číslo – důležitý je pohyb. Pokud vaše klidovka leží stabilně na 59 tepech a v průběhu tří dní tiše stoupá na 64, pak 68, tělo vám něco říká. Možná přetrénování, možná stres, možná nastupující nemoc. Jeden výkyv je šum, třídenní trend je signál.
„Zásadní je spánek. Architektura spánku je důležitější než jeho délka,“ doplňuje Iterský. Dogma osmi hodin je přežitek. Wearables umí rozlišit, kolik z vaší noci tvoří hluboký spánek – fáze, při které se obnovuje fyzické tělo – a kolik REM, při které se regeneruje mozek. Tato čísla reagují na změny v rutině mnohem rychleji, než si uvědomíte. Jiný čas usínání, teplota v ložnici, sklenička vína – vše se projeví do 48 hodin.
Co radí experti?
Více sportujte, méně se sledujte
Experti se shodují na jednoduchém závěru. Především se hýbejte, jezte dobře a myslete pozitivně. To je pro zdravého ducha a tělo zásadní.
Spánek je king
Věnujte se spánku. Každý má jiný rytmus, ultimátně neplatí, že všichni máme zalehnout ve 21 hodin a spát 8 hodin. Vědět ale, že dobře spím, je základ.
Nenechte se ovládnout daty
Wearables jsou skvělý doplněk aktivního životního stylu. Neberte je ale jako svatý grál. Data skvěle slouží, ale zle vládnou. Používejte je jako doplněk a orientaci v dlouhodobých trendech.
Nepodceňujte day off
Nebojte se odpočívat, regenerujte a občas si dejte volno. Tělo to ocení a v dlouhém horizontu je to zásadní pro udržitelné výkony.