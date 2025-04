Trenéři z hokeje, fyzioterapeut z Dakaru i kryokomora. Gecov a spol. otevřeli svůj vytuněný health club

Uložit 0

Když půjdete holešovickou Osadní ulicí a nebudete o něm vědět, dost možná malý zelený nápis Day1 přehlédnete. Kdo ale ví, co se za ním skrývá, bude ho nejspíš vyhlížet s očima navrch hlavy. Za krátkým průchodem se totiž ukrývá klub zaměřený na zdraví, výkon a longevity, jaký v Česku jen tak nenajdete a který je od suterénu po střechu nacpaný nejrůznějšími lákadly. Stojí za ním skupina investorů v čele s bývalým fotbalistou Marcelem Gecovem a vybavení, které tu mají, odpovídá standardu světových health clubů. Tady si ho ale může vyzkoušet kdokoliv.

Tedy kdokoliv, kdo to s pohybem, tréninkem či prostě jen péčí o sebe myslí vážně. Tak nějak si totiž Gecov a jeho partneři, mezi které patří další bývalý sportovci jako Radim Vrbata, Bořek Dočkal, Tomáš Pekhart nebo Pavel Kadeřábek, ale i několik nesportovních investorů, své klienty představují. Ostatně i proto se jejich projekt jmenuje Day1 – jméno má totiž odkazovat k motivaci, kterou máte první den, když se pro něco rozhodnete.

„Tady ale uděláme maximum, abyste si ji udrželi dlouhodobě,“ směje Gecov během prohlídky, na kterou CzechCrunch vzal těsně před oficiálním otevřením klubu. On sám se v posledních letech přetransformoval z profesionálního fotbalisty do dravého byznysmena, jemuž patří například architektonické studio Delicode nebo podíl ve výrobci povlečení Lejaan či online čistírně We Hate Ironing, kde spolupracuje i s Vrbatou. Day1, kam kromě špičkově zařízeného gymu a velkorysého wellnessu spadá i řada stále populárnějších longevity procedur i vlastní zdravotnická sekce s hned několika známými fyzioterapeuty, je pak jeho nejnovější a také nejambicióznější projekt.

K zahájení jeho provozu došlo bez větších fanfár na začátku dubna, o tom, co tu budují, už ale Gecov a spol. mluvili delší dobu. Už na konci března, kdy jsme sem zavítali i my, tady tak bylo živo a tělocvičnu i další služby testovali první zvědavci. „Chceme, aby k nám chodila široká veřejnost. Lidé, kteří to se sportem a longevity myslí vážně a rádi by si vyzkoušeli zázemí, které mají ty nejlepší kluby na světě,“ míní Gecov. „Jsme ale otevření všem. Jak někomu, kdo využije celou nabídku, tak i komukoliv, komu udělá radost třeba jen wellness zóna,“ dodává a je na něm vidět, že je na Day1 opravdu pyšný.

Zelená jako na dědově lampičce

Když do nového klubu vejdete, bude vám jasné proč. Uvažovalo se tady totiž snad pomalu nad každým detailem, včetně toho, jak to tady voní. Za vchodem vás tak uvítá recepce s malou kavárničkou. Tu pomáhal zařídit majitel sousední kavárny Osada, který spoluvymyslel pro Day1 i jeho vlastní signature drinky. Hned naproti se pak nachází první velká chlouba holešovického health clubu, a sice tělocvična vybavená na míru vytvořenými racky a hlavně i – vedle klasických – stroji americké značky Keiser. Ty podle Gecova a jeho parťáků mají v Česku ve větším jen dva profesionální sportovní kluby, a to ještě zdaleka ne všechny.

Foto: CzechCrunch Marcel Gecov

Že jsou tyhle stroje jiné než klasické vybavení posiloven s cihlovým závažím, pozná na první pohled i totální laik – žádné cihlové závaží tu totiž jednoduše není. A právě v tom tkví tajemství jejich efektivity, zátěž se totiž reguluje kompresorem. „To znamená, že se na nich dá cvičit i ve velkých rychlostech, což na klasických strojích nejde, protože byste závaží mohli strhnout. Profi sportovci ale rychlostní tréninky kvůli výkonnosti potřebují,“ vysvětluje jeden z dvojice místních hlavních trenérů Martin Iterský. Používat je ale může samozřejmě kdokoliv i bez důrazu na dynamiku pohybu. Kdo ji ale potřebuje, může si tu bez obav naložit.

Sám Iterský dříve působil například jako kondiční trenér v brněnské hokejové Kometě. Jeho parťákem je v Day1 Ondřej Ježek, který má zkušenosti pro změnu z hokejové Sparty. Společně mají v Holešovicích na starost celkem dvanáctičlennou skupinu trenérů, z nichž má být neustále někdo v tělocvičně k dispozici. To proto, aby poradil komukoliv, kdo to bude zrovna potřebovat bez ohledu na to, jestli spolu mají zrovna domluvenou hodinu. „Za mě je to takový back to the roots, jak by to mělo fungovat,“ míní Iterský.

Design gymu je hodně industriální, aby ladil do prostředí kdysi průmyslových Holešovic, a dominantní barvou je pro změnu hráškově zelená. I ta má odkazovat na práci, ve stejné barvě měl totiž prý Gecovův děda vyvedenou lampičku ve své dílně. Analogii si jistě domyslíte. U každého stroje od Keiseru je i panel, kde si kromě regulace zátěže můžete nastavit a sledovat řadu dalších úkonů, jako je třeba počet opakování, peak power, jakou sílu jste schopni vygenerovat nebo jak se mění se stoupajícím počtem opakování. Tedy údaje potřebné pro opravdu výkonnostní trénink.

„Čekali jsme na tyhle stroje skoro dva roky a stály nás opravdu hodně peněz, které jsme museli jako stoprocentní zálohu zaplatit předem,“ vypráví Gecov s tím, že při jejich výběru dali s ostatními investory na rady svých dvou hlavních trenérů, kteří jim klub od začátku pomáhali vymyslet tak, aby byl po odborné stránce co nejefektivnější. Celý projekt, který se v minulosti pracovně jmenoval i Chimney, protože se vine kolem dodnes částečně přiznaného komínu někdejší továrny na šunku, se intenzivně rodil poslední tři roky. Zhruba desetičlennou skupinu investorů vyšel na stovky milionů korun.

Chlad, červené světlo i hrátky s gravitací

Nadupanou tělocvičnou v přízemí to ale teprve začíná. V suterénu pod ní je komorní kardiozóna s klasickými běhacími pásy a cyklistickými či veslovacími trenažéry. Hned vedle je ale o poznání zajímavější místnost, které se říká Testlab. V ní najdete antigrativační trenažér, který vás dokáže zbavit až 80 procent vaší váhy a slouží pro tréninky lidí s omezenou pohyblivostí nebo po náročných fyzických výkonech. Je tu ale i pás s VO2 maskou a různé testovací přístroje od další profi značky Vald.

K tomu se sem ještě vešly pánské šatny, kde najdete i místnost určenou pro terapii červeným světlem, zavíratelné sprchy, což je sice detail, ale o to sympatičtější, a spoustu dalších a příjemných drobností. „Říkáme tomu tady v nadsázce pánská jeskyně, protože holky mají šatny o patro výš s přirozeným světlem,“ směje se Gecov, který Day1 budoval tak trochu „doma“ a návrhem celého projektu pověřil hlavního architekta Delicodu Petera Požára. A narazit byste tu měli i na některé výrobky z Lejaanu.

V prvním patře, kterému majitelé přezdívají Longevity patro, najdete vedle už zmíněných dámských šaten také sál na skupinové lekce, ale také ledovou kryokomoru s teplotou dosahující až minus 90 stupňů nebo místnost na takzvaný polar plunge. Tam se budete nořit do kádí s vodou, která má stupně čtyři. Patří sem ale i hypoxická místnost pro trénink ve vysoké nadmořské výšce a masérna.

Další patro se nese ve znamení wellness a zdravotnické péče. Je tu proto sauna s prosklenou stěnou a výhledem do uzavřeného dvora a také čtyři fyzioterapeutické ambulance. V nich ordinují například Martin Janoušek, který se staral o Tomáše Berdycha, nebo Marek Hochmal, jenž pro změnu jezdí s Martinem Prokopem na závody Dakaru, a řada dalších fyzioterapeutů. Hned vedle je také prostor pro fyzikální terapie, jako je rázová vlna, a také místnost pro vlastně už lékařské zákroky jako zjišťování hladiny testosteronu, potravinových intolerancí nebo aplikaci vitamínů. Poslední patro, respektive střecha, která se má otevřít v červnu, je určená outdoorovému tréninku i wellnessu s vířivkou.

Výsledkem toho všeho má být vzájemně propojený ekosystém, který poskytne členům, kteří o ni budou mít zájem, co nejkomplexnější péči – od tréninku přes fyzioterapii po odpočinek nebo třeba suplementaci. Nebo prostě jen tu část, kterou si vyberou. „Myslím, že tady dlouho chybělo zázemí, které by odpovídalo špičkovým sportovním klubům ze zahraničí, tak jsme se ho sem rozhodli přenést. A nabídnout každému, kdo o něj bude mít zájem,“ shrnul Gecov základní myšlenku nového klubu už před časem v podcastu zakladatele CzechCrunche Michala Ptáčka. A od té doby se na ní nic nezměnilo.

Využívat služby Day1 je možné v několika různých úrovních členství, jež startují na ceně pět a půl tisíce měsíčně. A i když sami jeho strůjci uznávají, že nový health club nebude pro každého, tak také zdůrazňují, že nechtějí vytvářet exkluzivní prostředí pro elitu, ale spíš komunitu lidí, kteří mají podobný mindset. Nicméně aby se jejich mnohasetmilionová investice vrátila, potřebovali by prý dlouhodobě držet 500 členů. Což má být zároveň i horní hranice pro to, aby dokázali udržet komfort podle svých představ.

Nyní ale věří, že tohoto počtu rychle dosáhnou. Už jen během testovacího provozu se totiž mělo přihlásit několik desítek uchazečů. A to ještě Gecov a spol. naplno nezačali rozhazovat sítě mezi svými sportovními kolegy, na které samozřejmě také cílí.