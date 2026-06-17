Z 50 na 400 milionů za pět let. Aplikace na počasí Windy Iva Lukačoviče dál roste a náramně vydělává
Globální meteorologická aplikace zakladatele Seznamu loni vyrostla téměř o třetinu. Pomohla k tomu i dokončená švýcarská akvizice.
Aplikace pro předpověď počasí Windy.com má za sebou obratově nejúspěšnější rok. Podle čerstvě zveřejněné účetní závěrky překročily její loňské tržby za služby 400 milionů korun. Projekt, za nímž stojí zakladatel Seznamu Ivo Lukačovič, tak nadále potvrzuje pozici globálně úspěšného byznysu. Jeden z nejbohatších Čechů, který již dříve prodal mapový startup Melown, buduje z meteorologické služby silný finanční stroj.
Při detailním pohledu do finančních výkazů utržilo Windy přesně 400,6 milionu korun, což představuje meziroční nárůst o 29 procent. Zatímco obratově firma pod Lukačovičovým vedením stabilně roste (a tři roky předtím se zvětšovala ještě rychlejším tempem), čistý zisk zaznamenal mírný pokles. Z předloňských 82,4 milionu korun se loni snížil na 72,3 milionu. I přesto si aplikace udržuje vysokou ziskovost, které poprvé dosáhla po zavedení předplatného v roce 2020.
Za mírným snížením zisku lze hledat především rostoucí náklady. Podle výroční zprávy se celkové výdaje společnosti meziročně zvýšily zhruba o 93 milionů korun na celkových 332 milionů. Značnou část z toho tvoří služby a také personální náklady. Český startup v průběhu uplynulého roku personálně posílil, když průměrný počet jeho zaměstnanců vzrostl na čtyřiatřicet lidí. Do vývoje produktů směřovaly další desítky milionů korun.
Zásadním milníkem pro vývoj české aplikace se stalo dokončení pohlcení švýcarské společnosti Meteoblue. Zatímco dříve zástupci Windy hovořili o pořízení většinového podílu, účetní závěrka za rok 2025 již potvrzuje stoprocentní vlastnictví tohoto basilejského podniku. Strategický krok proměnil Windy z platformy, která meteorologická data od partnerů pouze vizualizuje, na globálního hráče disponujícího vlastním modelem pro předpověď počasí.
Dlouhodobou strategií firmy i nadále zůstává vývoj pokročilého softwaru s využitím moderní počítačové grafiky. „Velký důraz je kladen na inovativní produkty. Jejich užitečnost byla vždy stavěna na první místo před ziskovost,“ uvádí společnost ve své výroční zprávě. V aktuálním roce 2026 se chce tým kolem Iva Lukačoviče podle oficiálních dokumentů zaměřit zejména na nové způsoby oslovování uživatelů a zvyšování přidané hodnoty pro stávající platící klientelu.